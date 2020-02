Orkanböen bis 126 km/h sorgen für viele Einsätze im Altlandkreis Schongau

„Bianca“ ist in der Nacht auf Freitag über den Landkreis gefegt. In der Region Schongau hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun.

Landkreis–Der Deutsche Wetterdienst meldet als Spitzenwert eine Orkanböe am Donnerstag gegen 21 Uhr mit 126 km/h in Altenstadt. Um 22.30 Uhr wurden auf dem Hohen Peißenberg 124 km/h erreicht.

Die Einsatzkräfte im Bereich der Polizei Schongau waren gehörig gefordert. Allein 17 Einsätze wurden am Donnerstag zwischen 20.20 und 23.08 Uhr gemeldet. Meistens waren es Bäume oder Äste, die auf Straßen gestürzt waren. Einzig in Schongau-West kam es zu einem schwereren Vorfall. Ein Baum war auf einen parkenden Pkw gefallen. Zum Schaden konnte die Polizei gestern keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand.

Polizei: „Es war jede Feuerwehr draußen“

Beeinträchtigt vom Sturm war nach Auskunft der Beamten der gesamte Altlandkreis. „Es war jede Feuerwehr draußen“, heißt es von der Polizei. Und die Wehren haben flott gearbeitet, keine der betroffenen Straßen musste längere Zeit gesperrt werden. Laut Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta wurden in der Sturmnacht landkreisweit 55 Einsätze gezählt, insgesamt 19 Wehren rückten aus. Bis gegen 1.30 Uhr „war dauernd etwas gewesen“, so Sobotta.

Böe zerstört Außenhülle von Industriedenkmal

Besonders schlimm traf es das Radom in Raisting. Dort riss eine Böe die Außenhülle des Industriedenkmals ein. Der Schaden am landkreiseigenen Gebäude ist „deutlich hoch“, sagt René Jakob, Geschäftsführer der Radom Raisting GmbH, in einer ersten Stellungnahme. Landrätin Andrea Jochner-Weiß ist fassungslos: „Ein Wahrzeichen Bayerns ist zerstört. Wir hoffen, dass wir die Hülle erneuern können.“ Wie es mit dem Museumsbetrieb weitergeht, ist unklar.

Schneeglätte zum Glück ohne große Folgen

Trotz zeitweise schneeglatter Fahrbahnen kam es zu keinen schweren Verkehrsunfällen im Altlandkreis. Lediglich aus Böbing war gemeldet worden, dass ein Auto gegen einen umgestürzten Baum gefahren sein soll. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, war weit und breit kein Auto zu sehen.

Passagiere sitzen in BRB-Zug fest

Betroffen war die Bahnstrecke der BRB. In Weilheim rollte gegen 21.30 Uhr hinter der Ammerbrücke der BRB-Zug in Richtung Schongau über Äste. Dabei wurde der Triebwagen beschädigt, so Sprecher Christopher Raabe. Gegen 22.30 Uhr rückte die Feuerwehr an und schnitt den Zug frei. Die 19 Passagiere fuhren mit dem beschädigten Zug zurück in die Kreisstadt. Laut Raabe wurden ab 3 Uhr mit der DB Netz Erkundungsfahrten durchgeführt. Weil am Morgen „nicht genügend Fahrzeuge zugeführt werden konnten“, mussten Reisende bei den ersten Verbindungen auf Schienenersatzverkehr umsteigen. Es gab Verspätungen, gegen Mittag fuhr die BRB normal.

