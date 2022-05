Ausstellung in der Berufsschule Schongau: „Sucht geht uns alle an“

Von: Rafael Sala

Teilen

Teufelskreis Sucht – was tun? Auswege zeigt die Wanderausstellung „Einfach menschlich“, konzipiert von Klaus Haschberger. © Rafael Sala

Um das Thema Sucht dreht sich eine Ausstellung, die derzeit in der Berufsschule Schongau zu sehen ist. Ohne belehrenden Fingerzeig haben Betroffene und Angehörige das Projekt gestaltet.

Schongau – Wie groß der Bedarf an Informationen zum Thema Sucht ist, welches Gewicht sie haben, zeigte sich am Rande einer Ausstellung, die zur Zeit in der Berufsschule Schongau zu sehen ist. Klaus Haschberger, Projektleiter der Wanderausstellung „Einfach menschlich“, erzählt, dass er kürzlich von einer Putzkraft angesprochen wurde, die den Raum säuberte. Die Bemerkung des Mannes – ein Volltreffer. Denn er habe immer wieder zu den dortigen Tafeln und Fotos aufschauen müssen, schildert Haschberger im Gespräch mit den Schongauer Nachrichten.

Sucht – ihre Strukturen, ihre Gefahren und Wege, aus der oft tödlich endenden Abhängigkeit herauszukommen, darum dreht sich die Ausstellung. Und zwar ohne belehrenden Fingerzeig, sondern mit der gebotenen Wärme und Einfühlsamkeit. „Einfach menschlich“ eben, wie die Ausstellung betitelt ist.

„Einfach menschlich“ ist ein Projekt, das von über hundert Süchtigen und Angehörigen erstellt wurde, die ihre eigenen Fehler, Erfahrungen und Gefühle für Außenstehende sichtbar gemacht haben. Der Reinigungsangestellte war laut Haschberger geschockt, wandte sich an den Pädagogen mit den Worten: „Jetzt weiß ich, dass ich selbst alkoholsüchtig bin.“ Er habe es bis dahin nicht geglaubt. Und fragte sich: „Was kann ich tun?“ Haschberger habe ihm den Tipp gegeben, seinen Hausarzt aufzusuchen und eine Entziehungskur zu beantragen. „Es gibt immer Lösungen – egal, wie weit die Sucht vorangeschritten ist und wie die Lebensumstände sind.“

Dass das Thema Sucht ganz oben steht in der Arbeit von Ländern, Städten und Gemeinden, dass ihm nicht genug Aufmerksamkeit entgegengebracht werden kann, zeigte sich auch in der Schongauer Berufsschule: Suchtexperten, Pädagogen, Lehrer, Vertreter von Krankenkassen, Lokalpolitiker und nicht zuletzt die Schüler selbst waren bei der Eröffnung der Ausstellung zugegen, die noch bis zum 20. Mai zu sehen ist.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Von Alkohol- oder Tabak-Abhängigkeit bis zu Spiel- und Onlinesucht

„Sucht geht uns alle an, sie ist ein Aspekt des Lebens, den man nicht verheimlichen darf“, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU). Schulleiter Andreas Streinz forderte, die jungen Leute „stark zu machen gegen Drogen“. Und zwar in allen Formen, denn abhängig kann man nicht nur von den gängigen legalen Drogen wie Alkohol und Tabak werden, sondern man kann auch schnell in den Teufelskreis der sogenannten nicht-stoffgebundenen Süchte schlittern. Stichwort Spiel- und Onlinesucht. Das digitale Zeitalter kennt keine Grenzen bei der Produktion von immer neuen ausgefeilten, tückischen „Angeboten“, die letztendlich nur eine Richtung kennen: hinein in die Abhängigkeit.

All diese Abhängigkeiten haben eines gemein: Sie ändern die Persönlichkeit eines Menschen grundlegend und zerstören Lebensverhältnisse. Nicht weniger betroffen sind die Angehörigen eines Suchtkranken, denn sie stehen, wie Haschberger schildert, „vor der drängenden Aufgabe, damit umzugehen, den richtigen Weg zu finden, um den Betroffenen aus der Sucht hinaus zu führen“. Oft müssten Lügen herhalten, um den Betroffenen zu schützen. „Eindeutig die falsche Antwort.“

Genau um diesen Weg geht es in der Wanderausstellung, die in den Schulen im Freistaat inzwischen einen höhen Bekanntheitsgrad hat. Wer sie besucht, „kann diesen Weg erfahren und verstehen“, sagt der Projektleiter. „Er wird sein eigenes Verhalten überprüfen und findet Gelegenheit zu Information, Aussprache und individuellem Rat.“

Die Ausstellung „Einfach menschlich“ in der Berufsschule Schongau ist am Dienstag, 17. Mai, ab 17 Uhr auch für die interessierte Öffentlichkeit zugängig.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.