Ein Bummel über den Schongauer Weihnachtsmarkt am Abend: Süß, deftig und mit vielen flüssigen Verführungen

Ein Wahrzeichen für den Schongauer Weihnachtsmarkt ist die große Weihnachtspyramide mit den „Engelchen“ Melissa & Elke im Inneren, die Hochprozentiges verkaufen. © Herold

Lichterglanz in der Schongauer Altstadt: Hell leuchtende Sterne und Girlanden sowie natürlich der stattliche Weihnachtsbaum laden zu einem Bummel über den Weihnachtsmarkt am Marienplatz ein. Die Buden rund um den Brunnen locken mit verschiedenen Angeboten.

Schongau - Es ist ein Duftgemisch aus Glühwein, gebrannten Mandeln und Bratwürsten, das den Besucher am Abend begrüßt. Der Markt ist nach dem Besuch vom Nikolaus proppenvoll. Das Karussell dreht seine Runden, dazu Musik wie anno dazumal aus dem Leierkasten.

Ein erster Bummel an den Buden vorbei: Gleich in der ersten ein Hingucker. Das erste Mal dabei sind Runa & Bernd mit ihrem „Kopfstand“. Lustiger Name, witzige und ausgefallene Hüte für Mann & Frau. Egal ob Cloché für die Dame oder die Schieberkappe für den Herrn, man kann nach dem Kauf gut behütet über den Markt schlendern.

Garantiert biologisch gegerbt

Auch Martina ist das erste Mal mit ihren Kreationen in Schongau: Ihr ausgefallener Magnetschmuck soll Energie spenden. Und vielleicht auch, dass die Liebste lange bei ihm kleben bleibt. Um dann für die Kuschelabende gerüstet zu sein, gibt’s daneben bei Corina Schaffelle in Hülle und Fülle. „Garantiert biologisch gegerbt“, so Corina.

Anziehungspunkt für die Kinder ist wie immer das Nostalgiekarussell, das bei passender Musik seine Runden dreht. © Herold

Gegenüber die erste heiße Herausforderung: Marlies bietet die legendäre Feuerzangenbowle an. So wie in guter alter Zeit im Filmklassiker mit Heinz Rühmann. Mit einem Unterschied und toller Idee. „Unsere Gäste dürfen ihr eigenes Trinkhaferl und Besteck mitbringen“, so Marlies. Das spart vor Ort Energie und schützt die Umwelt.

Die Hütte brennt: Gemeint ist die „Süße Hütte“, an der eine Schlange von Naschkatzen steht. Gebrannte Mandeln und Nüsse, Zuckerwatte und Schokoäpfel locken an.

Volle Backen und Kopfnicken

Glühwein oder Augustiner ist dann die große Frage. Da kommt man sich Schluck für Schluck näher. Der Magen will es jetzt deftig, braucht Nahrung. Da ist man am Stand bei Alex & Mike genau richtig. Backschinken, die heißen Feuerli und die Schinkenstangerl locken an der Wurstbude der Metzgerei Boneberger. Auf die Frage, wie es schmeckt, gibt es nur volle Backen und Kopfnicken. Diese Antwort sagt mehr als tausend Worte.

Kurze Worte findet Tanner, der Spezialist für Baumstamm-Striezelröllchen. An seiner Bude ebenfalls Hochbertrieb. „Acht Minuten Backzeit, dann schier unbegrenzt die Genusszeit“, so der Meister der Röllchen – egal ob mit Wal- oder Kokosnuss, Mohn oder Mandeln serviert.

Tipp: Alles ausprobieren

Nicht zu übersehen sind die Flügel der großen Weihnachtspyramide, die einfach dazugehört. Quasi das Wahrzeichen des Marktes. Im Innenbereich drehen zwei Engelchen ihre Runden. Hier sind Melissa & Elke gemeint, bei denen Hochbetrieb herrscht. Glühwein, Misch Masch und Nikolausi sind bei ihnen im Angebot. Man verweilt gerne, sucht nette Gespräche und geht einem kleinen Flirt gewiss nicht aus dem Wege.

Weitere Angebote locken, zu denen man nur den Rat geben kann, sie selbst auszuprobieren. Man hat ja noch bis Sonntag, 11. Dezember, Zeit dazu. Eines gönnt man sich aber noch an diesem Abend: Ein Besuch bei „Lini“ und ihrem Stand für Hochprozentiges muss sein. Als Absacker für den Magen. Lini und ihr Hexenkräuterlikör oder ihr Drachenfeuer, die gehören dazu. Auch an diesem Abend, an dem die Temperaturen winterlich knackig sind.

Ein Platz bleibt in diesem Jahr leer: Viele Besucher vermissen den Stand, der beim Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr noch handwerkliche Kunst vom Feinsten präsentierte. Reinhard Nowak, der mit seinen außergewöhnlichen Krippen und Reliefbildern aus Edelhölzern ein Geheimtipp war, ist nicht mehr dabei. Er schnitzt und drechselt jetzt ganz oben am Firmament. Aber immer mit einem Blick auf den Schongauer Weihnachtsmarkt gerichtet.

HANS-HELMUT HEROLD

