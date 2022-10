Weil es bei vielen immer knapper wird im Geldbeutel: Tafeln verzeichnen „gewaltigen Zuwachs“

Von: Theresa Kuchler

Die Zahl der Bedürftigen, die das Nötigste zum Leben von der Tafel beziehen, ist im Landkreis stark gestiegen. © Hans-Helmut Herold/Archiv

Inflation, Energiepreise, Flucht: Mit den Krisen steigt die Zahl der Menschen, die finanziell zu kämpfen haben. Das merken auch die Tafeln in der Region.

Landkreis – Obwohl die Schongauer Tafel ihre Ausgabe um 12.10 Uhr eigentlich schon geschlossen hat, reißt die Schlange vor dem Altbau in der Dominikus-Zimmermann-Straße nicht ab. Immer wieder stellen sich Frauen und Männer mit Jutebeuteln, Tragetaschen und Einkauf-Trolleys an das Ausgabefenster, um sich für einen kleinen Betrag ihre wöchentliche Ration Lebensmittel abzuholen.

„Ohne der Tafel würde ich nicht über die Runden kommen“, sagt ein 59-jähriger Peitinger, der sich geduldig zu den anderen Kunden in die Reihe stellt. Jeden Donnerstag radelt der schmächtige Mann zur Schongauer Tafel, bei Sonne, Regen, Schnee, um das Nötigste, das er zum Leben braucht, in seinen Beutel zu stecken. Das macht er seit über fünf Jahren. Ein Herzinfarkt hat den Schlosser-Meister in die Arbeitsunfähigkeit gezwungen, seither muss er mit gut 400 Euro im Monat zurechtkommen. „Widrige Lebensumstände“, nennt der 59-Jährige das. „Die können jeden treffen.“

Infaltion, Flucht, Energiekrise: Gründe für die Not der Menschen sind verschieden

Tatsächlich müssen seit geraumer Zeit immer mehr Menschen das Angebot der Tafeln in Anspruch nehmen, die Gründe für ihre Not sind verschieden. „Inflation, Flucht, Energiekrise“, zählt Stefan Schütz auf. Das alles bedeute einen enormen Zuwachs an Tafelkunden. Schütz leitet die Schongauer Tafel, die mittlerweile rund 400 Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt. Im Frühjahr, nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, lag die Zahl der wöchentlichen Abnehmer noch bei 100. Schon damals stieß die Tafel an ihre Grenzen.

Stemmen könne die Schongauer Tafel das nur durch den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer. „Wir haben 37 Ehrenamtliche, die teilweise schon 17 Jahre lang dabei sind“, sagt Schütz. Und freilich sei man gerade mehr denn je auf Spenden angewiesen. Zum eine brauche man Geld, um die höheren Energiekosten auszugleichen, die auch vor der Hilfsorganisation nicht Halt machen. Aber auch Sachspenden sind nötiger denn je, um den gestiegenen Bedarf zu decken.

„Jede Woche neue Kunden“ bei der Penzberger Tafel

Immer mehr Lebensmittel braucht man mittlerweile auch bei der Penzberger Tafel. „Wir bekommen jede Woche neue Kunden dazu“, sagt Christine Geiger vom Leitungsteam der Hilfsorganisation. Die 30 ehrenamtlichen Helfer versorgen in Penzberg jede Woche über 300 Bedürftige – darunter viele Geflüchtete, aber auch Landkreisbürger, die mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten kämpfen. Im Vergleich zum Frühjahr sei das ein Zuwachs von 50 Prozent, sagt Geiger. Beschweren wolle sie sich aber nicht. „Personell sind wir gut aufgestellt und die Motivation der Mitarbeiter ist hoch.“

Dennoch ist die Situation nicht einfach. Denn während die Nachfrage am Ausgabefenster steigt, schrumpfen die Spenden der Supermärkte. Grund sind erneut die erhöhten Lebensmittel- und Energiepreise: Die Händler kaufen weniger Produkte ein, sodass am Ende des Tages nicht mehr viel für die Hilfsorganisation übrig bleibt. Die Penzberger Tafel decke nur noch 40 Prozent ihres Bedarfs mit gespendeten Lebensmitteln. „Den Rest müssen wir zukaufen“, sagt Geiger.

Viele Ausfälle wegen Corona: Arbeit der Tafel-Helfer ist zusätzlich erschwert

Bei der Tafel in Weilheim ist die Lage ebenfalls angespannt. Leiterin Eva-Maria Muche spricht von einem „gewaltigen Zuwachs“, mit dem die Hilfsorganisation seit Ankunft der ukrainischen Geflüchteten konfrontiert ist. So habe sich die Zahl der Tafelkunden seit dem Frühjahr von 350 auf 650 nahezu verdoppelt.

In Weilheim packen bis zu 75 Ehrenamtliche bei der Lebensmittelausgabe mit an, die Helfer sind jede Woche in 15-köpfige Teams eingeteilt. Wegen der aktuellen Corona-Welle sind die Gruppen gerade allerdings stark unterbesetzt. „Heute sind von einem Team sieben Leute ausgefallen“, sagt die Tafel-Leiterin am Nachmittag der jüngsten Lebensmittel-Ausgabe seufzend.

Zwar sind von denen, die ausfallen, nicht alle selbst erkrankt. Allerdings begeben sich auch diejenigen in Isolation, die Kontakt zu Infizierten hatten. Das sei eine hausinterne Regel, die die überwiegend älteren Tafelkunden schützen soll. Leichter wird es für die Organisation dadurch freilich nicht. Im Gegenteil: „Zur Zeit ist es ganz schwierig.“

