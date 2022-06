Auch im Landkreis purzeln die Preise, aber der große Ansturm auf die Zapfsäulen bleibt aus

Von: Jörg von Rohland

Der günstigste Sprit im Landkreis war gestern Vormittag an den Automatentankstellen der V-Märkte in Peiting (Bild) und Schongau zu haben. © Hans-Helmut Herold

Kein Ansturm, aber schon mehr Andrang als gewohnt herrschte gestern an den Zapfsäulen im Landkreis Weilheim-Schongau. Der in Kraft getretene Tankrabatt wurde nicht überall sofort weitergeben, zeigt unser Vergleich. Dass die Preise langsam sinken, hat einen guten Grund.

Landkreis – Für die Autofahrer im Landkreis bot sich gestern an den Tafeln der Tankstellen das gewohnte Bild. Je nach Tageszeit fuhren die Benzin- und Diesel-Preise Achterbahn. Der einzige Unterschied zum Vortag: Es stand endlich mal wieder fast überall eine eins vor den Kommas. Die durch die Senkung der Energiesteuer in Aussicht gestellten 30 Cent weniger fürs Benzin und 14 Cent für den Dieselkraftstoff konnten aber nicht alle Tankstellenbetreiber sofort an die Kunden weitergeben.

Ein löbliches Beispiel bildete die OMV-Tankstelle in Schongau-West. Hier ging es von einem ohnehin schon günstigen Preisniveau beim Superbenzin (E5) ordentlich abwärts. „Wir haben die Preise sofort heute Nacht umgestellt“, versicherte ein Mitarbeiter der Tankstelle und behielt recht. Am Dienstagmorgen um 9 Uhr kostete der Liter Superbenzin bei ihm noch 2,119 Euro. Tags darauf waren es zur selben Zeit nur noch 1,839 Euro; also stattliche 28 Cent weniger. Wer sein Auto nicht am Dienstag, sondern gestern in Schongau- West mit Super betankte, hatte so gut und gerne 16 Euro gespart. Für die Diesel-Fahrer gab es dagegen keine Ersparnis, der Preis blieb für sie mit 1,979 Euro stabil. Dennoch: „Die Kunden sind zufrieden und wir sind es auch“, freute sich der OMV-Mitarbeiter, der von einem normalen Kundenaufkommen sprach. „Vielleich waren es ein paar Prozent mehr.“

In Weilheim war offenbar mehr los: „Wir sind unter zwei Euro, es sind sehr viele Leute da“, sagte am Mittag eine Kassenkraft der Agip-Tankstelle an der Pütrichstraße. In der Agip waren am Dienstagvormittag noch rekordverdächtige 2,254 Euro für den Liter Super-Benzin aufgerufen worden, gestern kostete er mit 1,924 stattliche 33 Cent weniger. Der Diesel sank um 19 Cent von 2,164 auf 1,974 Euro. Von einem ähnlich hohen Preis-Niveau ging es auch bei der OMV in Pähl bergab (siehe Kasten.).

Von 2,139 auf 1,919 Euro senkte derweil die Tankstelle Greil in Iffeldorf ihren Preis innerhalb von 24 Stunden für das Super-Benzin. Der Dieselkraftstoff kostete mit 1,959 genauso viel wie am Vortag. „Wir haben immer noch vermischte Ware und können sie nicht weit unter dem Einkaufspreis verkaufen“, bat Inhaber Robert Greil um Verständnis. Und das hatte sich offensichtlich in Iffeldorf herumgesprochen. Der Andrang sei „nicht so schlimm wie erwartet“, berichtete Greil. Es bedürfe eben einfach noch „ein bisschen Zeit, die Preise so abzusenken, wie der Staat es sich vorstellt“. Der Tankstelleninhaber geht auch davon aus, dass es am Ende des Tankrabatts nicht wieder schlagartig mit den Preisen nach oben gehen wird.

Unterm Strich war das Tanken gestern wie gewohnt in der Region Schongau am günstigsten. Den billigsten Sprit boten die Automatentankstellen der V Märkte in Schongau und Peiting. Der Liter Superbenzin kostete an ihnen am Mittwochvormittag 1,799 pro Liter, der Dieselkraftstoff war für 1,889 zu haben.

