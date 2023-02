Spektakuläre Akrobatik, tolle Showeinlagen: „Tanz auf dem Marienplatz“ läutet Faschingsendspurt ein

Spektakuläre Akrobatik konnten die vielen Zuschauer erleben, die in die Altstadt gekommen waren.

In der Schongauer Altstadt

Von Rafael Sala schließen

Mit dem traditionellen „Tanz auf dem Marienplatz“ startete die Schongauer Faschingsgesellschaft in den Endspurt der diesjährigen Fünften Jahreszeit. Trotz des böigen Wetters verfolgten zahlreiche Zuschauer das Spektakel in der Altstadt.

Schongau – Der Blick aus dem Fenster am frühen Morgen verhieß nichts Gutes. „Als ich aufwachte, hat es in Strömen geregnet“, schildert Alexander Blasi, Präsident der Schongauer Faschingsgesellschaft, schmunzelnd. Doch deswegen den traditionellen „Tanz auf dem Marienplatz“, auf den sich die Narren, die Prinzen und Prinzessinnen und überhaupt alle Schongauer Faschingsfreunde seit dem 11. November freuen, kurzerhand absagen? „Das kam natürlich überhaupt nicht in Frage“, fügt Blasi sogleich hinzu. „Das ziehen wir jetzt durch.“ Zumal dann das Wetter etwas freundlicher wurde und zumindest der Regenschirm getrost eingeklappt werden konnte.

Freundlich-fröhlich: So war auch die Stimmung auf dem Marienplatz, als gegen 11 Uhr Hofmarschall Christian Schamper ans Mikrofon trat, das zahlreich erschienene Publikum begrüßte und mit dem Schlachtruf „Lech au!“ den Weg frei machte für die Stars des heutigen Tages: die Schongauer Prinzengarde, die Jugendlichen der Nachwuchsgruppe und natürlich das erst vor einem Monat in der Lechsporthalle in Schongau inthronisierte Prinzenpaar, Ihre und Seine Majestät Prinzessin Anja vom Castillo der Sprachkünste und Prinz Stephan vom Château der edlen Tropfen.

+ Schwungvolle Showeinlagen beim „Tanz auf dem Marienplatz“: Die Mädels der Schongauer Prinzengarde. © Rafael Sala

Eine tolle Stunde nahm ihren Lauf: Unter den begeisterten Blicken und Zurufen der rund 250 Zuschauer führten erst die weit über das Umland für ihre spektakuläre Akrobatik bekannten Mädels der Prinzengarde ihre Showeinlagen auf – unter anderem zum Klassiker „99 Luftballons“ von Nena und zu Pop-Versionen klassischer Stücke. Dann ließ ein schwungvoller Tanz des Prinzenpaares die Herzen der Zuhörer höherschlagen. Abschließend waren die Jugendlichen an der Reihe, die ebenfalls mit unterhaltsamen Einlagen glänzten.

+ Zeigten eine Kostprobe ihres Könnens: die Nachwuchsgarde der Schongauer Faschingsgesellschaft. © Hans-Helmut Herold

Eigentlich hätte auch die Kindergruppe, die „Minis“, mit von der Partie sein sollen – doch eine Erkältungswelle, die gerade dort grassiert, machte dem einen Strich durch die Rechnung. „Schade“, wie Schamper hervorhob, „doch es macht ja keinen Sinn, sie hier in der Kälte rumspringen zu lassen“.

Großartige Tanzeinlagen, gemütliches Beisammensein in bunter Kleidung mit Glühwein, Punsch, Kaffee und Kuchen machten Lust auf mehr. Der Höhepunkt steht noch bevor: der große Faschingsumzug am Sonntag, 19. Februar. Tolle Preise winken dabei für die je drei kreativsten Fußgruppen und Umzugswagen – unter anderem ein Spanferkel, 30 Liter Bier und ein Gutschein für die Bar. Los geht’s mit der Musik um 12 Uhr, der Zug startet pünktlich um 14 Uhr.

