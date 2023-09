Tauben in der Stadt: „Problem ist menschengemacht“

Von: Elke Robert

Teilen

Sabine Helbig engagiert sich sehr für die Tiere und wünscht sich, dass die Geburtenkontrolle der Schongauer Taubenpopulation Erfolg hat. © Elke Robert

Mehr als ein Jahr ist es her, dass man in Schongau aktiv mit der Taubenfütterung begonnen hat, um die Tiere meterweise aus der Altstadt zu locken. Das im Frühjahr aufgestellte Taubenhaus ist als Futterplatz bereits akzeptiert. In Kürze soll nun die erste große Brutstelle in der Altstadt verschlossen werden.

Schongau – Zwischen Frauentor und Sonnengraben steht der hölzerne Turm, der das Herzstück werden soll für die Gelegekontrolle bei den Schongauer Stadttauben. Im Juli 2022 starteten ehrenamtliche Helfer mit Unterstützung von Mitarbeitern der Stadt mit der gezielten Fütterung der Stadttauben. Nach und nach wurden die Vögel zu ihrem neuen Futterplatz und zum Taubenhaus etwas unterhalb der westlichen Stadtmauer gelockt. Es ist gerade so weit entfernt, dass die Tiere den Platz auch tatsächlich als Brutstätte annehmen könnten, wie man hofft.

Sabine Helbig kümmert sich täglich

Ob das auch klappen wird, kann Sabine Helbig nicht sagen, die sich derzeit täglich um die rund 220 Tauben kümmert. Und enorm viel Zeit investiert: Die Sozialpädagogin fährt morgens und abends zu den Tieren, füttert, reinigt die Wasser- und Badestelle, sieht im Taubenhaus nach dem Rechten. Eine Stunde täglich sind es in etwa, zusätzlich fallen einmal wöchentlich ein bis zwei Stunden fürs Putzen an.

Die Brutstellen für die Taubenpaare im Taubenhaus sind vorbereitet und könnten bezogen werden. © Elke Robert

Wenn die Altenstadterin zu Fuß über den Marienplatz Richtung Taubenhaus läuft, folgen ihr die Vögel bereits oder warten wie Perlen aufgereiht auf der Stadtmauer sitzend. „Sie kennen mich und auch das Fahrzeug des Bauhofs“, erzählt Helbig. Die Mitarbeiter der Stadt füllen drei Mal wöchentlich die Futterstation vor dem Taubenhaus auf und stellen den ehrenamtlichen Helfern große gefüllte Wasserkanister hin, denn fließend Wasser gibt es an dieser Stelle nicht.

Sonnengraben-Sanierung spielt dem Projekt in die Hände

Das artgerechte Füttern funktioniert wohl schon sehr gut, dass der Weg an dieser Stelle der Stadtmauer wegen der Sanierung des Sonnengrabens gesperrt ist, spielt dem Projekt in die Hände, es kommen dort kaum Spaziergänger vorbei. „Unsere Tauben sind wohlgenährt und gesund“, weiß die 57-Jährige. Wenn sie nun also am Marienplatz doch ein paar Brocken einer Semmel oder einer Eiswaffel aufnehmen, dann tun sie dies nicht mehr aus Hunger, sondern weil das Angebot da ist. Ein riesiger Fortschritt, wie Helbig findet. Denn die Tauben nicht zu füttern, ist für sie auch keine Option, „wenn man sie verhungern lässt, ist das Tierquälerei“.

Stadttauben sind keine Wildvögel

Die Stadttauben, die sich in Schongau breitgemacht haben, seien aber eben keine Wildvögel, „das Problem ist hausgemacht“, macht Helbig klar. Diese Tauben sind vermutlich alles Nachkommen von Zucht- und Brieftauben, die den Weg in den heimatlichen Verschlag nicht mehr gefunden haben. Jene Tiere mit einer weißen Zeichnung könnten von weißen Hochzeitstauben abstammen, die als Symbol für Liebe, Treue und Glück losgeschickt wurden, es aber nicht mehr zurück zum tierischen Partner schafften.

Der Bauhof befüllt regelmäßig die Futterstelle am Taubenturm. © Sabine Helbig

„Wenn es uns gelingt, den Nachwuchs in den Griff zu bekommen, sind wir am Ziel“, formuliert es Helbig ganz klar. Noch brüten die Stadttauben aber in den Mauernischen oder Dachböden der Stadthäuser und nicht, wie das langfristige Ziel ist, im Taubenhaus. Daher soll in Kürze schon einmal die größte Brutstätte, die man in der Altstadt ausgemacht hat, nämlich der Dachboden des Lagerhauses, verschlossen werden. „Das ist recht kompliziert, weil er schwer zugänglich ist“, weiß Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio, die sich wie auch Schongaus Geschäftsstellenleiterin Bettina Schade mit im Taubenprojekt engagiert.

Eier werden dann im Taubenhaus ausgetauscht

Die aus ihren Nistplätzen verscheuchten Tauben sollen dann im Taubenhaus bereits ihre nächsten Eier legen, so der Wunsch. Das erste Gelege dürfen sie behalten, einmal im Jahr müsse die Brut erfolgreich sein, weiß man aus den Erfahrungen anderer Taubenprojekte. Aber schon beim zweiten Gelege kann man die Eier austauschen, was unter strikten Auflagen passiert und auch nur die ersten drei Tage erfolgen darf. „Es wäre schön, wenn die Schongauer Taubenpaare maximal ein Mal Nachwuchs pro Jahr bekommen“, so Helbig. Gewünscht ist, dass sich die Schongauer Taubenpopulation auf maximal 250 Tiere einpendelt. Platz ist im Taubenhaus etwa für die Hälfte der Paare, für die andere Hälfte müsste langfristig ein zweites Taubenhaus gebaut werden.

Der Bauhof der Stadt Schongau sorgt für artgerechtes Futter und Wasser, Helfer füttern die Tiere. © Sabine Helbig

Auch viele Schongauer Bürger sehen mittlerweile, dass das Taubenprojekt der Stadt Wirkung zeigt. „Die Kritiker sind verstummt“, meint Helbig. Der Vandalismus am Taubenhaus – unlängst war die Türe eingetreten und die Futterbox aufgebrochen worden – hatte sich nicht wiederholt. Die Parkbank direkt am Taubenhaus wurde aber entfernt und das Gebäude ist nun videoüberwacht. Bleiben nur die natürlichen Feinde wie Marder, Bussard oder Krähen, aber, so Helbig: „Das ist dann eben der Lauf der Natur.“

Erste Erfolge meldete die Stadt Schongau vor einem Jahr bereits sechs Wochen nach Beginn der Fütterung, das Taubenprojekt ist in der Region vielbeachtet