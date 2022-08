Gegen die Taubenplage: Erste Erfolge bei der Fütterung - Taubenturm folgt im Herbst

Von: Elke Robert

Viele Tauben haben den Marienplatz bereits verlassen, sind aber wegen des Wassers weiter am Brunnen. © Hans-Helmut Herold

Seit sechs Wochen läuft die Taubenfütterung in Schongau, und es scheint zu funktionieren: Die ersten Tauben sind weg vom Marienplatz und haben andere Futterplätze akzeptiert. Ein Taubenzüchter rät dazu, sich Zeit zu lassen. Das Denkmalamt muss ohnehin erst noch den Taubenturm genehmigen.

Schongau – In aller Kürze hatte jüngst Stadtbaumeister Sebastian Dietrich die Mitglieder des Bauausschusses darüber informiert, wie sich das Stadtbauamt ein Taubenhaus vorstellen könnte. Um die Tauben aus dem Bereich der Altstadt an den Grüngürtel der Stadtmauer zu bringen, soll dort eine erhöhte Futterstation und eine Konstruktion mit Nistplätzen errichtet werden – und zwar in der stilisierten Form eines Stadtturms. Der Holzturm, platziert zwischen Frauentor und Sonnengraben, misst laut Planung in etwa zwei mal zwei Meter, ist vier Meter hoch plus Dach und bietet Platz für 30 Taubenpärchen.

Stadtbauamt: „Sind in Zeitdruck, das soll möglichst bald realisiert werden“

„Wir sind in Zeitdruck, das soll möglichst zeitnah realisiert werden“, hatte Dietrich im Bauausschuss erklärt. Die Futterstation soll möglichst noch während der Sommerpause aufgestellt werden, das Bruthaus als zweiter Bauabschnitt im Herbst, konkretisierte der Stadtbaumeister nun auf Anfrage der Heimatzeitung.

Der Schongauer Taubenturm wird sozusagen maßgefertigt – nach Plänen des hiesigen Bauamtes. Man habe sich an einem Leitfaden für Brut- und Taubenhäuser orientiert, auch ein Schongauer Taubenzüchter sei mit eingebunden. Derzeit liegen die Planzeichnungen bei der Genehmigungsbehörde, es fehlt nur die denkmalpflegerische Erlaubnis – in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde. Danach sollen Mitarbeiter des Bauhofs den Turm zimmern.

Taubenturm wird von den Mitarbeitern des Bauhofs selbst gezimmert

Die Holzkonstruktion samt Futteranlage ist Teil des kommunalen Taubenmanagements, das der Bau- und Umweltausschuss heuer im März beschlossen hat. Ziel ist nicht nur eine artgerechte Fütterung, sondern vor allem die Reduzierung der in Schongau stark angestiegenen Taubenpopulation durch Geburtenkontrolle, sprich, den Austausch des Geleges mit Attrappen. Zwar zähle man nur um die 150 bis 200 Tiere in Schongau, ein Taubenfachmann gehe aber von derzeit rund 1000 Tauben aus, so Schongaus Vize-Bürgermeisterin Daniela Puzzovio, die sich rund um das Taubenmanagement stark engagiert.

In Anlehnung an die Stadttürme soll für die Tauben ein Holzturm gebaut werden, rechts die Futterstation © Stadt Schongau

Am 11. Juli hatte man seitens der Stadt mit der Fütterung begonnen. Täglich sind morgens Mitarbeiter der Stadt unterwegs und nachmittags ein Team von sechs Ehrenamtlichen, an Sonn- und Feiertagen übernehmen den Dienst generell die freiwilligen Helfer. „Ich würde sagen, es läuft nach Plan, auch wenn ich dachte, dass es schneller geht“, zieht Puzzovio eine erste Bilanz. Aber der Taubenzüchter im Kreise der Helfer habe gemahnt, dass man sich Zeit lassen solle, da man sonst einen Teil des Schwarms verliere. „Und wenn sie den Anschluss verpassen, ist es vorbei.“

Bereits an vier Stellen wird gefüttert, drei weitere sollen folgen

Von den Stationen Marienplatz, Löwenstraße und Ecke Christophstraße sei man mittlerweile bei Futterplatz Nummer vier an der Ecke Frauentor angelangt. Die meisten Tiere hätten sich schon daran gewöhnt und bewegten sich zwischen Station drei und vier, „nur einige haben es noch nicht kapiert und sind noch an der Station Löwenstraße“, so Puzzovio. Drei weitere Stationen habe man dann noch vor sich. Ziel: Die Tauben bis Mitte September raus aus der Altstadt zu bringen.

Allein mit dem Füttern und der gleichzeitigen Gabe von Wasser ist es aber noch nicht getan, weiß die Vizebürgermeisterin, man habe noch eine kritische Zeit vor sich. „Es geht darum, ob die Tauben dann auch ihre neuen Nistplätze annehmen, das wird noch spannend.“ Gleichzeitig müssten die alten Nistplätze ausfindig gemacht und verschlossen werden.

Damit das Umsiedeln der Tauben gelingt, dürfen die Tiere auch weiterhin nicht gefüttert werden

Damit das Umsiedeln der Tauben gelingt, ruft die Stadt auch weiter dazu auf, die Tiere nicht zu füttern. Zwar hielten sich noch viele Tauben rund um den Marienbrunnen auf, auch um Wasser aufzunehmen, so Puzzovio. aber es seien merklich weniger geworden. „Schon heute sind die Gastronomen froh, dass die Tauben nicht mehr die Gäste anbetteln.“