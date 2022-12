Tausende strömten zu Rekord-Weihnachtsmarkt nach Schongau

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Eine Besetzung der Stadtkapelle spielt vor dem Ballenhaus für die Marktbesucher auf. Festlich beleuchtet erstrahlt die Weihnachts-Pyramide. © Herold

Als echter Publikumsmagnet hat sich der Schongauer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erwiesen – nach der Pandemie-Zwangspause haben tausende Gäste den Duft von Glühwein, Bratwurst und von Weihnacht überhaupt förmlich in sich aufgesaugt.

Schongau – Es ist Sonntagabend: Der Marienplatz im Herzen Schongaus ist gesteckt voll – so war es auch schon die ganzen neun Tage davor. An diesem letzten Abend gibt es für einen Weihnachtsmarkt eher ungewöhnliche musikalische Untermalung. „Take off“ spielen tanzbare Musik-Hits. Ein paar Besucher schwingen da sogar das Tanzbein.

Schuld daran sind allerdings nicht die Minusgrade, die einem ohne Bewegung fast die Füße am Boden festfrieren lassen. Die Laune: sie ist bestens. Tanzen, lachen, schlemmen. Der halbe Meter Wurst mit oder ohne Zwiebeln ist auf dem Schongauer Weihnachtsmarkt schon Kult. Die Schlange ist um ein Vielfaches länger als viele halbe Meter-Würste. Das tut der Stimmung keinen Abbruch.

Der Renner auf dem Schongauer Weihnachtsmarkt: Ein halber Meter Bratwurst. Dafür stehen die Besucher auch mal gerne Schlange. © Herold

Auch Hermann Gleich freut sich über die Besucherscharen und die glücklichen Gesichter auf dem Markt wie ein kleiner Bub über die Weihnachtsgeschenke unterm Christbaum. „Es war eine Augenweide, wenn man über den Marienplatz geschaut hat. Die Leute haben geratscht, Glühwein getrunken. Es war einfach toll.“ Dass so viele den Weg zum Weihnachtsmarkt finden würden: das habe ihn total überrascht. Klar: Weihnachtspyramide, Lichternetz und Musik – das bewährte Konzept, mit dem Gleich den Markt organisiert, ist auch in diesem Jahr wieder aufgegangen. Und freilich gehört auch eine Portion Glück dazu: Das Wetter sei ideal gewesen. Immer trocken, nicht zu kalt, nicht zu warm.

Marienplatz war täglich rammelvoll

Nur einmal hätte es ein bisschen geregnet, pünktlich zur Markt-Eröffnung am Abend aber auch schon wieder aufgehört. Eine kleine Verschnaufpause für die Verkäufer in den Ständen, die zeitweise regelrecht überrannt worden sind. Wie viele Besucher der Schongauer Weihnachtsmarkt tatsächlich zählt, kann Gleich nicht sagen. Fakt ist: Der Marienplatz war täglich rammelvoll. Gefühlt könnte 2022 also ein echtes Rekord-Jahr für den Weihnachtsmarkt gewesen sein.

„Ich habe mit den Ausstellern geredet, die sind alle zufrieden und wollen auch im nächsten Jahr wiederkommen.“ Tatsächlich fanden sich in diesem Jahr nicht nur überwiegend Essens- und Glühweinstände, sondern auch einige Fieranten auf dem Markt, die offenbar durchaus auch gute Geschäfte machten. Der Renner: Eine blinkend-leuchtende Kindermütze mit langen Hängeohren, die sich so in der Dunkelheit der Nacht auf so manchem Kinderkopf sehen ließ.

Auch von der Musik angetan

Auch die Akzeptanz der Band „Take off“ habe zugenommen, freut sich Gleich. Als die zuletzt beim Weihnachtsmarkt in Schongau auf der Bühne gestanden hatte, hätte es noch kritische Stimmen gegeben. „Manche haben damals gesagt, das passt nicht zum Markt.“

Anders in diesem Jahr: „Viele waren sehr angetan“, weiß Gleich. Dass sogar getanzt wurde, „das macht mich glücklich und zufrieden“. Alles richtig gemacht also. Deshalb will Gleich auch für das kommende Jahr auf das bewährte Konzept setzen. Damit die Wartezeit bis zum nächsten Weihnachtsmarkt nicht allzu lang ist, können Besucher auf dem Schongauer Marienplatz noch länger Weihnachtsflair genießen. Nach Umbauarbeiten an seinem Stand vor dem Ballenhaus öffnet Gastronom Gleich die Bude wieder für Besucher. Es gibt Glühwein und Bratwurst. Wenn der Stand gut angenommen wird, will Gleich ihn bis Silvester oder Neujahr an Ort und Stelle weiterbetreiben.

