Tennishalle an der Lechuferstraße soll noch dieses Jahr stehen

Von: Elke Robert

Auf den vorderen drei Plätzen Richtung Festplatz soll die große Tennishalle entstehen. Der Stadtrat muss noch entscheiden, wie nahe die Halle an die städtische Fläche herangerückt werden kann. © Herold

An der Lechuferstraße wird eine 3-Feld-Tennishalle gebaut. Gute eineinhalb Millionen Euro will der Tennisclub Schongau in die Hand nehmen, um seinen Mitgliedern ganzjährig den Spielbetrieb zu ermöglichen. Das geht derzeit nicht, denn die alte Traglufthalle hat ausgedient.

Schongau – Das Planungsteam des Schongauer Tennisclubs hat einen straffen Zeitplan. Geht es nach dem Vorsitzenden Pascal de Coulon und seinem Stellvertreter Mathias Beckstein, soll die neue 3-Feld-Tennishalle an der Lechuferstraße bereits für die Wintersaison 2023/2024 zur Verfügung stehen und ab Oktober bespielbar sein.

Die Pläne sehen vor, die Halle an die Stelle der derzeitigen Plätze zwei, drei und vier zu setzen am nordöstlichen Eck des Geländes am Rande der städtischen Fläche am Festplatz. „Da gibt es mit den Abstandsflächen am wenigsten Probleme“, erklärt de Coulon.

Traglufthalle hat ausgedient

Eine weitere Möglichkeit hätte es laut des TC-Vorsitzenden auch noch Richtung Plantsch gegeben, unter anderem sei diese Fläche aber recht weit weg von den Anlagen am Clubhaus.

Derzeit stehen dem Tennisclub insgesamt acht reine Sandplätze und zwei Allwetterplätze zur Verfügung. Zwar sei das Wetter bis zum Jahreswechsel recht gut gewesen, und man habe auch draußen spielen können. Aber, wie die Tennisfreunde bedauern, heuer gibt es keine Möglichkeit für ein Indoor-Match bei Eis und Schnee.

In umliegende Hallen ausweichen

Die Traglufthalle, die sonst für die Wintermonate über den beiden Allwetterplätzen aufgestellt worden war, ist in die Jahre gekommen. „Und es war unsicher, wie weit das weiter rentabel ist“, spielt der Vorsitzende auf die hohen Energiekosten an, die das Betreiben der Halle mit sich bringt. Derzeit müssten die Tennisspieler für das Wintertraining in umliegende Hallen ausweichen, das sei aber eher eine Notlösung.

So könnte die neue Tennishalle des TC Schongau an der Lechuferstraße aussehen. Läuft alles nach Plan, ist diese bereits bis Herbst fertiggestellt. © Tennisclub

Auch deshalb habe man geplant und gerechnet. Zunächst habe man überlegt, nur eine 2-Feld-Halle zu bauen, die aber möglicherweise von der Kapazität her nicht ausgereicht hätte. Jetzt habe man sich dazu entschieden, den rund 300 Mitgliedern zwischen sechs und 80 Jahren ganzjährig eine gute Trainingsalternative zu bieten. Von Oktober bis April könnte in der Halle eine professionelle Tennisschule angeboten werden. „Wir haben uns bei der Größe an umliegenden Hallen wie Weilheim orientiert“, so de Coulon. Die Plätze der dortigen 3-Feld-Halle seien immer gut ausgebucht, man habe teilweise sogar Probleme, für Vereinsfreunde Stunden zu bekommen.

Der verbliebene Allwetterplatz in Schongau soll in einen Sandplatz umgewandelt werden. Dann stehen neben den drei Hallenplätzen insgesamt sieben Sandplätze zur Verfügung, „das reicht für den normalen Spielbetrieb völlig aus“.

Finanzierung ist breit aufgestellt

Auf den Schongauer Tennisclub, der seit einigen Jahren völlig unabhängig ist vom TSV Schongau, kommen Kosten von derzeit geschätzten 1,6 bis 1,7 Millionen Euro zu. Die Finanzierung werde auf verschiedene Säulen gestellt. Unter anderem stehen ein Zuschuss in Höhe von 330 000 Euro und ein zinsgünstiges Darlehen über 165 000 Euro über den Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) in Aussicht. Auch gebe es einen Finanzierungstopf mit Spenden von Mitgliedern sowie zinsgünstigen oder sogar zinslosen Darlehen.

Geht es nach dem Wunsch des Tennisclubs, soll die Ausschreibung so rasch wie möglich erfolgen. „Wir rechnen nicht total tollkühn, sondern haben bereits Angebote und das Ziel, bis Oktober die Halle nutzen zu können“, so de Coulon.

Ein Auge auf die Dachgestaltung haben

Im jüngsten Bauausschuss der Stadt Schongau wurde das Vorhaben des Tennisclubs begrüßt und einstimmig abgesegnet. Und das in zwei Varianten – mit und ohne Übernahme der Abstandsflächen von der Stadt, was der Stadtrat erst noch separat entscheiden muss. Wie Stadtbaumeister Sebastian Dietrich erläuterte, ist bereits über eine Fassadenbegrünung, vor allem Richtung Festplatz, gesprochen worden, eine PV-Anlage sei aber bisher nicht vorgesehen.

Kornelia Funke (CSU) hielt das Vorhaben für eine „Bereicherung“, vor allem sei durch die Halle auch mehr Jugendarbeit möglich. Bettina Buresch (Grüne) lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Verein bereits im Vorfeld der Planungen. Wegen der Nähe zum Stadtmauerumfeld sei die Fassadengestaltung, vor allem aber der Blick auf die Dachflächen besonders wichtig. „Insgesamt fügt sich das gut ein ins Sportgelände“, so Buresch. Vielleicht könne man im Zuge des Hallenbaus dort auch noch einen frei zugänglichen Beachvolleyballplatz einrichten, so ihre Anregung.

