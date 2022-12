Termine fürs Schongauer „Eismärchen“ vereinbaren - Kleine Kunsteisbahn wird aufgebaut

Von: Elke Robert

Eine 50-Quadratmeter-Fläche aus Kunststoff eines Schweizer Unternehmens, ähnlich wie die abgebildete, soll ab dem 14. Januar am Schongauer Marienplatz Anziehungspunkt werden. © Firma Glice

Die Vorbereitungen für das Schongauer „Eismärchen“ laufen. Nach den Weihnachtsferien wird am Marienplatz eine fünf mal zehn Meter große Bahn aufgebaut – schon jetzt kann man Termine vereinbaren.

Schongau – Der nächste Baustein für die „Winterbelebung“ am Marienplatz kommt im Januar: Unter dem Motto „Eis“ wird für den Zeitraum 14. Januar bis 11. Februar südlich des Marienbrunnens eine Mini-Eisbahn aus Kunststoff aufgebaut. Eis und kalte Temperaturen braucht man nicht, um sich die Schlittschuhe zu schnüren.

Der Bauhof muss erst eine Unterkonstruktion schaffen

Die Vorbereitungen sind aber wohl erst einmal recht aufwändig, wie es Tina Birke, Standortförderin der Stadt Schongau, erläutert. Der Bauhof muss eine Unterkonstruktion schaffen, eine plane Ebene, damit die einzelnen Module dort gut zusammengesteckt werden können. Aber alles kann wiederverwendet werden – und sei für die Zukunft theoretisch auch ausbaufähig.

Die Schongauer Eislaufabteilung sei in jedem Fall sofort Feuer und Flamme gewesen für die Idee, so Birke: „Max Becher hat ein Team zusammengetrommelt, und es gibt einen Monat lang Programm“, freut sich die Standortförderin. Jeweils an den Donnerstagen (15 bis 18 Uhr) und Samstagen (11 bis 14 Uhr) zu Geschäftszeiten soll etwas geboten sein. Mit Start am Samstag, 14. Januar, und den beiden folgenden Donnerstagen soll es etwa ein Torwandschießen geben.

Torwandschießen und Geschwindigkeitsschießen geplant

Geplant ist auch ein Finale der jeweils besten Schützen Ende Januar, und das sogar im Eisstadion an der Lechuferstraße. Die beiden ersten Donnerstage im Februar gibt es dann ein Geschwindigkeitsschießen.

Auch individuell Termine unter der Woche nachmittags kann man vereinbaren – etwa für Schulklassen, Kindergärten, Vereine oder Gruppen aus Firmen. Ansprechpartner ist ebenfalls Max Becher. Weil die Besucher auf die Leihausrüstung zurückgreifen können, die im Eisstadion sonst für die sonntägliche Eisschule zur Verfügung steht, sei es einfacher, zu wissen, wer kommt. „Denn für das Firmenevent brauche ich die 25-er- und 30-er Schlittschuhe gar nicht erst mitnehmen“, so Becher. Im Gegenzug könne man bei der Kindergartengruppe wohl eher auf die Herrengrößen verzichten.

Man kann auch ganz spontan vorbeischauen - Schilder mit Verhaltensregeln werden aufgestellt

„Wer alles hat, kann auch gerne spontan vorbeischauen“, so Becher. Und man muss sich auch nicht an die Zeiten der EA Schongau halten, wie Birke erklärt. Jeder betrete die Fläche auf eigene Gefahr. „Wir haben mit der Stadt Penzberg Kontakt aufgenommen – es wird Verhaltensregeln geben, Schilder werden aufgestellt.“ Allzu rasant dürfte es auf der 50-Quadratmeter-Fläche wohl ohnehin nicht zugehen, denn man müsse vielleicht mit kleineren Reibungsverlusten an den Kufen rechnen, meint Becher augenzwinkernd. Und zu viele Menschen können auch nicht gleichzeitig auf die Fläche. „Ab zehn Personen wird es schon kuschelig“, schätzt Becher.

Die Pyramide am Marienplatz bleibt stehen, man kann sich mit Getränken versorgen

Vielleicht ein zusätzlicher Magnet: Während der gesamten Zeit, in der die Eisfläche aufgebaut ist, bleibt auch die Pyramide am Marienplatz bestehen, man kann sich also mit einem heißen Getränk versorgen. Der Verein bekommt ebenfalls zwei Buden für Material. Außerdem werden zwei Bänke aufgestellt, damit man sich die Schlittschuhe gemütlich anziehen kann. Abgebaut wird das „Eismärchen“ dann rechtzeitig zum Faschingsendspurt, denn da muss der Marienplatz wieder frei sein.

Wie berichtet, hatte die Stadt die gebrauchte Anlage eines Schweizer Herstellers günstig erwerben können. Gefördert wird die Aktion über das Programm „Innenstädte beleben“. Anschaffungspreis: rund 12 000 Euro. Start der Winterbelebung der Schongauer Altstadt war im November unter dem Motto „Licht“.

Und beim ersten SOGood-Wochenende im November gab es eine ganz besondere Licht-Installation, die viele Menschen anlockte.

Info zur Anmeldung: Anmelden kann man sich für die Eislaufbahn bei Maximilian Becher unter der E-Mail max.becher@ea-schongau.de oder telefonisch unter 0171/8770947.

