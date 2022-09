Theaterspaziergang „Hexenfuhre“: Anmelden für zwei zusätzliche Termine in Schongau

Von: Elke Robert



Auch diese drei Ratsherren sind Teil der Szenen aus der „Hexenfuhre“, im Juni gespielt von Wilfried Zaremba (M.), Christian Beer (li.) und Michael Reith. © Sala

Der im Juni so erfolgreiche Theater-Spaziergang mit dem Lechtheater wird wiederholt. Wie Daniela Puzzovio vom Kulturverein „LiccAmbra – Kultur im AmmerLEchLand“ ankündigt, sollen heuer noch zwei Mal Szenen aus dem Stück „Hexenfuhre“ von Claudia Martin an historisch bedeutsamen Plätzen in Schongau gespielt werden. „Am schwierigsten war die Terminfindung, es sind doch so viele Personen beteiligt“, verrät die Schongauerin.

Schongau - Geeinigt hat man sich dann aber doch, nämlich auf Samstag/Sonntag, 24. und 25. September. Die Gruppen werden durch die Stadt geleitet von den Stadtführern Kornelia Funke, Karin Ostler und Helmut Schmidbauer, die musikalische Begleitung der insgesamt 16 Darsteller vom Lechtheater übernimmt wieder die Instrumentalgruppe „Farbenklang“.

Inhaltlich geht es mit der Autorin zurück in das Jahr 1592, in die Zeit, als eine einzige Verleumdung ausreicht, dass eine Frau als Hexe gefoltert und getötet werden kann. Erzählt wird über eine Hebamme und deren Tochter, die sich in den Sohn des Henkers verliebt, deren Liebe aber keine Chance hat – es sei denn, sie schaffen es, aus Schongau zu fliehen. Zu erleben gibt es Ausschnitte aus dieser Geschichte an fünf verschiedenen Schauplätzen in der Schongauer Altstadt.

Vor Ort wird es keine Karten geben

Weil es bis dahin doch recht früh dunkel wird, gibt es auch neue Startzeiten für den Theater-Spaziergang: Los geht es jeweils um 15 Uhr, 15.45 Uhr und 16.30 Uhr. Pro Termin können 25 Teilnehmer mitgehen, der Preis von 19 Euro beinhaltet auch eine Verköstigung. Karten gibt es im Vorverkauf ab dem 1. September beim Frauenzimmer in Schongau und bei der Buchhaldung am Bach in Peiting. Wo der Treffpunkt für den Theater-Spaziergang ist, erfahren die Teilnehmer, sobald sie ihre Karten in Händen halten. Hintergrund: „Vor Ort wird es keine Karten mehr geben“, so Puzzovio.

