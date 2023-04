„Gute Werbung ist wichtig“, findet die Tourismusbeauftragte Kornelia Funke

„Aufzeigen, was Schongau einzigartig macht“

Von: Elke Robert

Beim Gang durch die Stadt wurden alle wichtigen Punkte besucht. Der Lindenplatz fiel dabei besonders auf – mit nur noch einer einzigen traurigen Linde. „Kein besonders attraktiver Ort“, wie Maximilian Geiger findet. Von der Beschilderung bis zur Toilette – viele kleine Dinge sind bereits aufgefallen © Herold

Bei der Stadt Schongau ist ein Tourismus-Konzept in Vorbereitung. Den Zuschlag bekam jetzt ein Büro für Tourismus- und Regionalberatung in Kempten. Ein erstes Treffen hat bereits stattgefunden. Die Zeit drängt: Noch heuer soll der Stadtrat entscheiden, was umgesetzt werden kann und soll.

Schongau – Die Ausschreibung für das Tourismus-Konzept federführend vorbereitet hat Maximilian Geiger, der seit September in Schongau neben Ursula Diesch für den Bereich Tourismus und die Volkshochschule verantwortlich ist. In einer Analyse professionell bewertet werden soll der „Ist-Stand“ der Lechstadt und ein „was könnte sein“, und zwar für die Altstadt als Schwerpunkt, wie Geiger erläutert.

Mit Unterstützung von Standortförderin Tina Birke und Stadtbaumeister Sebastian Dietrich habe er die Unterlagen für die Ausschreibung zusammengestellt. Drei der Bewerber waren eingeladen worden, der Stadtrat hatte sich nichtöffentlich für ein Tourismusbüro entschieden.

Was macht Schongau so einzigartig? Das soll herausgearbeitet werden

„Wir wollen herausarbeiten, was uns als Schongauer Touristik einzigartig macht“, beschreibt es Geiger. Ein erstes Treffen habe bereits stattgefunden. Einen ganzen Tag lang sei man durch Schongau gestapft und habe jeden einzelnen Punkt abgeklappert, der für Touristen interessant sein könnte – der Bahnhof, Orte innerhalb der Altstadt, die einzelnen Tore, die Stadtmauer, die Plätze. „Wir haben versucht, Schongau als Tourist zu sehen, das Büro hat einen guten Blick von außen.“

Gemeinsam mit den Erkenntnissen, die auch bereits im Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) festgeschrieben sind, soll eine Handlungsempfehlung an den Stadtrat gehen. Dieses Gremium hat dann alles in der Hand und entscheidet, was umgesetzt wird.

Von der Beschilderung bis zur Toilette – viele kleine Dinge sind bereits aufgefallen

Was hatte man bei der ersten Begehung besonders im Visier? „Wir hatten Beschilderungen für Spaziergänger und Fahrradfahrer im Blick, auch die Toiletten“, verrät Geiger. Ein wichtiger Punkt sei auch die Zugänglichkeit der Tourist-Information, die im Rathaus vielleicht nicht ganz optimal angesiedelt sei.

„Ich sehe viele kleine Sachen, die man ändern kann“, so Geiger. Ein Augenmerk müsse man auf die Barrierefreiheit legen. Die Belebung des Stadtmauerumfelds mit Sonnengraben werde schon angegangen, „eine tolle Sache“, so Geiger. Viel mehr herausholen könne man aus dem ein oder anderen Platz wie dem Lindenplatz – „es gibt noch eine einzige Linde, das ist kein besonders attraktiver Ort“. Auch eine neue Beleuchtung ist geplant an der Stadtmauer - derzeit sind wegen der Sparmaßnahmen jedoch alle Leuchten abgestellt.

Auch der kindgerechte Tourismus soll ausgebaut werden, ist der Wunsch des Schongauer Tourismusleiters

Insgesamt könne er sich noch viel mehr kulturtouristische Veranstaltungen vorstellen und den Ausbau eines kindgerechten Tourismus. Ein klares Manko gebe es im Bereich Digitalisierung, da sieht Geiger großen Handlungsbedarf: „Man kann keine unserer Stadtführungen bisher online buchen, jedes kleines Museum kann das“, bemängelt er.

Tourismus-Konzept: „Wir haben eine Marschroute festgelegt, damit das zeitnah fertig wird“, so Geiger

So lange wie beim ISEK soll sich dieser Prozess nun aber nicht hinziehen, im Gegenteil: „Wir haben eine Marschroute festgelegt, damit das zeitnah fertig wird“, so Geiger. Das hat auch einen einfachen Grund: Die Fördermittel müssen noch heuer abgerufen werden. Geiger schätzt, dass der Stadtrat sich schon im Sommer damit befassen könnte, „wir sind ein bisschen unter Zeitdruck“.

Wie wichtig das Tourismus-Konzept sei, hatte Kornelia Funke, Tourismusbeauftragte im Stadtrat, schon bei ihrer Haushaltsrede betont. „Füssen oder Oberammergau werden wir nie werden, aber wir haben das Potenzial, uns zu entwickeln“, betont Funke auf Nachfrage gegenüber der Heimatzeitung (siehe auch Text unten). Es sei immer auch eine Frage der Außendarstellung – „was aber nicht einfach ist, wenn kein Geld da ist“, verweist Funke auf die derzeit äußerst klammen Kassen der Stadt. Den Schritt Tourismus-Konzept findet sie dennoch richtig: „Jetzt sind wir so weit gegangen, jetzt muss das weiterverfolgt werden – das darf kein Gutachten sein, das wieder in der Schublade liegt“, so Funke.

Vielleicht könnte man auch die Werbung der Stadt optimieren?

Ganz unabhängig vom Tourismus-Konzept will Maximilian Geiger, bei der Stadt Schongau Leiter des Bereichs Tourismus und Volkshochschule, auch in Sachen Werbung aktiv vorangehen. So würden nun etwa versuchsweise Vorträge der VHS auf Instagram gepostet. „Das haben wir einfach mal ausprobiert, das ist ja kostenlose Werbung“, so Geiger. Sicherlich könne man aber die Sozialen Medien öfter und regelmäßiger bespielen – was allerdings jemand kontinuierlich in die Hand nehmen müsse.



Auch sonst hat Geiger bereits jede sich ihm bietende Gelegenheiten genutzt, um für Schongau kräftig die Werbetrommel zu rühren: Anfang Februar war er etwa gemeinsam mit Andreas Schmid, dem stellvertretenden Geschäftsführer beim Tourismusverband Pfaffenwinkel, bei der „afa“, der Augsburger Frühjahrsausstellung und Messe für die Region. Im Dezember ist Geiger mit an den Münchener Weihnachtsmarkt gefahren, um am dortigen Tourismusstand für die Angebote der Stadt Schongau zu werben. Davor hatte man einen eigenen Stand beim ersten Kulturwochenende „SOGood“, man sei bei den Bürgern auf großes Interesse gestoßen.



„Gute Werbung ist wichtig“, findet die Tourismusbeauftragte Kornelia Funke

Muss man vielleicht einmal das Werbekonzept überdenken und die Besucher stärker als bisher darauf aufmerksam machen, an welch schöner Altstadt sie da vorbeifahren, statt sie zu besuchen? „Gute Werbung ist wichtig“, findet die Tourismusbeauftragte der Stadt Schongau, Kornelia Funke. Auch sie war mit am Münchener Christkindlmarkt, um die Stadt Schongau zu präsentieren. „Ich war durchaus überrascht, wie oft wir angesprochen worden sind, wo denn Schongau überhaupt liegt“, erinnert sich Funke. Ihre Erkenntnis: „Dieser Tag hat für mich einiges gebracht: Ich habe gemerkt, wir müssen anders werben. Die Leute verstehen nicht, welches Potenzial diese Stadt hat.“

