Trotz erhöhter Waldbrandgefahr: Sonnwendfeuer sollen stattfinden

Teilen

Obwohl die tagelange Trockenheit die Brandgefahr erhöht, sollen große Sonnwendfeuer stattfinden. © picture alliance / dpa

Die anhaltende Trockenheit erhöht die Waldbrandgefahr enorm. Dennoch halten Veranstalter an den großen Johannifeuern fest, die dieser Tage in der Region stattfinden.

Landkreis – In den vergangenen Tagen gingen die Absagen einiger Sonnwend- und Johannifeuer durch die Schlagzeilen, so etwa in Gaißach, auf dem Wallberg und Brauneck. Grund dafür ist die anhaltende Trockenheit und damit erhöhte Waldbrandgefahr. Im Landkreis Weilheim-Schongau gibt es jedoch Positives zu vermelden: Die Sonnwendfeuer können wie angekündigt stattfinden.

Eine kurzfristige Absage des heute Abend, 24. Juni, stattfindenden Johannifeuers in Huglfing sei nur bei Regen oder einem Unwetter denkbar, erklärt Knut Schmidberger, Pressereferent der Schützengesellschaft Huglfing. Da das Feuer auf einem großen Parkplatz vor dem Schützenheim stattfinde, gehe davon kaum eine Gefahr aus. Zudem handle es sich mit einer Höhe von rund zwei Metern um kein großes Feuer, so Schmidberger. Bei aufkommendem Wind wolle man das Feuer ausmachen, und falls es doch zu einem Notfall komme, „haben wir Feuerlöscher im Schützenheim“, sagt Schmidberger.

Trotz erhöhter Waldbrandgefahr: Sonnwendfeuer sollen stattfinden

Stattfinden sollte auch das gestrige Sonnwendfeuer auf der Schnalz, organisiert vom Alpenverein Böbing. Man wollte das Feuer allerdings etwas kleiner als sonst halten, erklärte Franz Tralmer im Vorfeld. Zudem stand man in Kontakt mit der Feuerwehr, die sich in Bereitschaft gehalten habe, so Tralmer.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Das Sonnwendfeuer in Raisting „findet im üblichen Rahmen statt“, teilte auch Werner Tanz, Schriftführer der Schützengesellschaft Raisting mit. „Wobei wir das Abbrennen des vorbereiteten Holzlagers dann an die aktuellen Rahmenbedingungen anpassen, also eventuell reduzieren oder nicht anzünden“, so Tanz. Dies habe man in der Vergangenheit stets so gehandhabt und bisher sei es deshalb auch nie zu Problemen gekommen. Von Andreas Jäger