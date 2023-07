Schongauer Festspiel: Hauptdarsteller hat (noch) eine Schiene am Bein

Alexander Nierer spielt die Hauptrolle beim Schongauer Festspiel und hofft, dass er seine Beinschiene bald los ist. © Gallmetzer

Verletzungspech hat der Hauptdarsteller des Schongauer Festspiel gehabt: Nur wenige Wochen vor der Premiere von „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ hat sich Alexander Nierer das Sprunggelenk gebrochen. Ob er dennoch auftreten kann, hat er den Schongauer Nachrichten erzählt.

Schongau – „Als es geknackt hat, habe ich sofort daran gedacht, wie ich das bloß unserem Regisseur Maximilian Geiger erkläre“, erzählt Alexander Nierer mit Blick auf sein Bein, das in einer fast kniehohen Schiene verpackt ist. Denn in seiner Arbeit als Ergotherapeut war er beim Sport mit Patienten vor einigen Wochen ausgerutscht, und das Gelenk musste operiert und mit Schrauben verstärkt werden. „Ich habe den Leuten im OP sogar Freikarten versprochen, wenn sie das wieder hinbekommen“, sagt Nierer.

Sobald die Operation überstanden war, wurde schnell ein Plan erarbeitet: Nierers Rolle, der Hauptmann der Stadtwache Richard Aggensteiner, bekam kurzerhand eine Kriegsverletzung angedichtet. „Das ist auch authentischer für das Mittelalter und gibt der Rolle mehr Tiefe“, versucht Nierer dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen. Seitdem probt er mit einem Gehstock, den er bei den Kampfszenen sogar als Waffe einsetzt.

Als Jugendlicher interessierte sich der heute 28-Jährige kaum für Theater. Er spielte lieber Eishockey. Doch 2013 bat sein Bruder Dominik, eines der Gründungsmitglieder des Theatervereins „Treibhaus“, ihn, eine Statistenrolle zu übernehmen. Schnell fand er Gefallen am Spielen auf der Bühne, bekam bald bedeutendere Rollen und ist bis heute voll Begeisterung bei fast jedem Stück seiner Theatergruppe dabei.

Rollen wurden immer größer

Komödien machen ihm dabei am meisten Spaß: „Ich liebe es, die Leute zum Lachen zu bringen. Man ist den Menschen dadurch irgendwie näher“, schwärmt der Vater zweier kleiner Söhne, die er ebenfalls gerne unterhält.

Bei den Aufführungen der „Henkerstochter“ spielte er kleinere Rollen. Umso überraschender kam für den Schongauer, der seit fünf Jahren in Burggen lebt, die Besetzung als Protagonist. „Erst mal habe ich mich richtig gefreut, dann aber realisiert, wie viel an mir hängt“, gesteht Nierer. „Das Textlernen fällt mir zum Glück leicht“, freut er sich. Vor allem, weil er dafür durch seine Verletzung gerade jede Menge Zeit hat. „Wenn der Text gut sitzt, bin ich auch nicht mehr so nervös“, sagt er und ergänzt, dass es dennoch für ihn in Ordnung sei, wenn mal ein kleiner Fehler passiert: „Das ist einfach menschlich.“

Dass er jedoch derzeit nicht mit vollem Körpereinsatz bei den Proben dabei sein kann, das ärgert ihn maßlos. „Ich hoffe, die Ärzte geben grünes Licht, dass ich den Fuß bald wieder voll belasten darf.“ Vor allem, da mit Kettenhemd und dem ganzen Kostüm noch 20 Kilo zu seinem Eigengewicht hinzukommen. Bisher ist geplant, dass die Schiene einen Tag vor der Generalprobe abkommt. Das würde dann auch Nierers weiteres großes Vorhaben enorm erleichtern. Denn derzeit wird das Elternhaus seiner Partnerin umgebaut, um dort zu wohnen, nächstes Jahr soll der Umzug folgen.

Nun fiebert Nierer aber erst einmal der Premiere am 7. Juli entgegen: „Es ist einfach eine ganz besondere Stimmung“, schwärmt er. Der schönste Moment sei dann der erste Applaus nach der ersten Aufführung. „Dann fällt der ganze Druck von einem ab.“

URSULA GALLMETZER