Trotz Hausverbot: Schongauer  Supermarkt-Mitarbeiter werden 28-Jährigen nicht los

Ein kurioser Ladendiebstahl hat am Dienstag die Schongauer Polizei beschäftigt. Denn der Täter war unverbesserlich - und kreuzte letztlich drei Mal im selben Geschäft auf.

Schongau - Am Dienstag gegen 14.20 Uhr betrat der 28-jährige Mann aus Rottenbuch, laut Polizei senegalesischer Herkunft, einen Supermarkt in der Bahnhofstraße in Schongau - was er eigentlich gar nicht dürfte. Denn der 28-Jährige hatte bereits ein gültiges Hausverbot für diesen Supermarkt. Als der Mann zur Kasse ging und diverse Lebensmittel im Wert von knapp fünf Euro kaufen wollte, wurde er vom Marktleiter auf das Hausverbot angesprochen. Daraufhin nahm der 28-Jährige die Waren und verließ den Supermarkt, ohne zu bezahlen, und flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. Dort konnte er von einer Streifenbesatzung der Polizei Schongau angetroffen, und weil er seine Personalien nicht herausgab, vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht werden. Nach Anzeige-Erstattung und Personalienfeststellung wurde der Mann entlassen.

Damit ist die Geschichte aber noch nicht vorbei. Von der Polizei marschierte der Mann schnurstracks wieder zum selben Supermarkt. Als er erneut versuchte, die gleichen Lebensmittel mitzunehmen, konnten Angestellte des Marktes ihm die Waren abnehmen und er flüchtete wieder aus dem Geschäft. Als er dann nochmals zum Supermarkt zurückkam, um die Waren nun zu bezahlen, wurde ihm seitens der Polizei ein Platzverweis erteilt. Gegen den Mann wurden zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahls bzw. versuchten Ladendiebstahls und Hausfriedensbruch erstattet.

