„Trutzburg“ ist in Schongau nicht erwünscht: Debatte um Sichtschutzwände

Die Debatten um nicht genehmigte Zäune und Sichtschutzwände nehmen kein Ende. Nun wurde klar gemacht: Sich „eine Art Trutzburg“ zu errichten, ist in Schongau nicht erwünscht.

Schongau – Die Diskussionen um zu hohe Einfriedungen scheinen sich in Schongau zu einer unendlichen Geschichte zu entwickeln. Nicht vorwerfen kann man der Stadt dabei, dass man sich zu wenig ausführlich mit jedem einzelnen Fall auseinandersetzen würde: Auf guten drei eng beschriebenen Seiten hatte Bernd Liebermann jüngst für den Bau- und Umweltausschuss die Sachlage zusammengefasst.

Die Kernaussage in aller Kürze: Der für die Waxensteinstraße gültige Bebauungsplan „Überarbeitung Wohngebiet Forchet II“ regelt unmissverständlich: In diesem Wohngebiet sind Einfriedungen nur durch Holz- und Maschendrahtzäune bis zu einer Höhe von einem Meter zulässig. Was dagegen nicht erlaubt ist, sind die Sichtschutzelemente, die sich nun eine Anwohnerin für die Ostseite des Grundstücks nachträglich genehmigen lassen wollte: Vier bis zu 1,80 Meter hohe Elemente, die insgesamt eine Gesamtlänge von knapp 20 Metern ergeben.

Gegen „Trutzburg“: Schongauer Gärten sollen einheitliches Bild ergeben

Die bereits versandte Beseitigungsanordnung des Landratsamtes – bis Ende August hätte der Sichtschutz abgebaut werden müssen – steht nun weiterhin im Raum, denn das Gremium folgte auch diesmal nicht dem Antrag auf Befreiung. „Die Antragstellerin verharmlost ihren Verstoß gegen den Bebauungsplan und ignoriert, dass mit der ungenehmigten Errichtung der Sichtschutzanlagen das zulässige Höchstmaß an Einfriedungen um 80 bzw. 60 Prozent überschritten wird“, führte Liebermann aus. Die Überschreitung führe dazu, dass „der optische Eindruck einer Art Trutzburg“ entsteht, was bei der Aufstellung des Bebauungsplans weder gestalterisch angestrebt noch städtebaulich beabsichtigt war.“

Ganz im Gegenteil habe die Stadt erreichen wollen, dass sich der Bereich der Gärten als harmonisches und einheitliches Bild darstelle. Liebermann machte unmissverständlich deutlich, dass man durch eine nachträgliche Sanktionierung der Einfriedung „einen Bezugsfall schaffen würde, der andere Grundstückseigentümer zur Errichtung überdimensionaler Einfriedungen und Sichtschutzanlagen animieren würde“.

Eigentümerin wollte mit riesigem Zaun Nachbarskinder schützen

Das Argument der Antragstellerin, dass sie die Nachbarkinder davor schützen müsse, in ihren 1,70 Meter Naturschwimmteich zu fallen, zählte nicht. Dieser könne etwa mit einem eigenen Zaun mit Gartentürchen abgegrenzt werden. Auch der Hinweis der Anwohnerin, dass weitere Zaunanlagen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gegen die Festsetzungen verstoßen, wurde nicht positiv in der Sache gewertet. „Hierbei gilt der Grundsatz keine Gleichbehandlung im Unrecht“, so Liebermann.

Gegen eine Stimme wurden alle Sichtschutzelemente abgelehnt. Erst jüngst war über ein Grundstück in der Zugspitzstraße diskutiert worden, das mit 1,80 Meter hohen Sichtschutzwänden versehen ist – zur Wahrung der Privatsphäre, wie es als Begründung geheißen hatte. Nachbarn hatten sich an die Stadt gewandt und darauf verwiesen, dass die Vorgaben des Bebauungsplans nicht eingehalten würden. Auch die Zaunanlage in der Waxensteinstraße war der Stadt angezeigt worden, wie Liebermann ausführte.

