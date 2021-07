TSV Schongau hat Nachwuchs- und Finanzsorgen

Großbaustelle Eisstadion das zentrale Thema

Der TSV Schongau hat zu kämpfen: Das wurde bei der jüngsten Delegiertenversammlung in der Lechsporthalle deutlich. Mitgliederschwund und die Großbaustelle Eisstadion setzen dem Verein zu. Und mehr denn je hängt er am Tropf der Stadt Schongau.

Schongau – Die erste große Sorge sprach der TSV-Vorsitzende Ralf Konstantin gleich bei seiner Begrüßung der 84 Stimmberechtigten aus, die auf Langbänken und Kästen Platz in der Halle genommen hatten: Den fehlenden Nachwuchs. „Die Kinder hatten jetzt eineinhalb Jahre keine Lobby, alles war verboten“, fasste er die Zeit der Pandemie zusammen. „Kinder machen alleine keinen Sport, sie brauchen die Gemeinschaft.“

Diese These belegten auch die Zahlen. Hatte der TSV im vergangenen Jahr noch gut 2500 Mitglieder, waren es heuer nur noch 2200. Das liegt laut Konstantin nicht an den Austritten, die seien gleichgeblieben. Aber es gäbe eben keine Neuanmeldungen.

Über 300 Mitglieder verloren

Alle Abteilungen hätten laut dem Vorsitzenden leicht an Mitgliedern verloren, in der Summe eben über 300. Und das vor allem in der Altersgruppe bis 17 Jahre. „Wir müssen unsere volle Konzentration auf die Nachwuchs- und Jugendarbeit legen“, appellierte er an die Delegierten.

Eine Idee zur Attraktivierung hatte die Vorstandschaft auch schon im Gepäck: Sie stellten den Antrag, die Mitgliedsbeiträge für den Hauptverein für das laufende Jahr um 50 Prozent zu reduzieren. Allerdings nur dann, wenn der Schongauer Stadtrat einer so genannten „Erstattung der Einlagen des TSV im Betriebskostenkonto Eisstadion“ zustimmen würde. Es geht dabei um einen Betrag von 89 000 Euro. Mit einer Enthaltung stimmten die Delegierten für den Antrag.

Aktuell keinen Haushalt aufgestellt

Wie es finanziell um den TSV bestellt ist, machte Schatzmeisterin Sabine Weith deutlich. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Hauptverein Einnahmen von rund 548 000 Euro. Den Hauptanteil machen dabei die Mitgliedsbeiträge mit 239 000 Euro aus. Gefolgt von Zuschüssen in Höhe von 117 000 Euro und Spenden von 33 000 Euro.

+ 84 Delegierte hatten sich zur Versammlung des TSV Schongau in der Schongauer Lechsporthalle eingefunden, um unter anderem die Vorstandschaft neu zu wählen. Gesprochen wurde auch über die Eisstadion-Sanierung. © Wölfle

Auf der Ausgabenseite stehen 559 000 Euro, wobei der Unterhalt der Sportstätten mit Nebenkosten bei rund 141 000 Euro liegt und „Sonstiges“ wie Steuern und Kosten für den Steuerberater bei 95 000 Euro. Hinzu kommen für das Corona-Jahr Ausgaben für die Übungsleiter in Höhe von 61 000 Euro, 15000 Euro Personalkosten und 32 000 Euro an Vergütungen. Bleibt unterm Strich ein Minus von fast 11 000 Euro.

Für das laufende Jahr hat die Schatzmeisterin mit dem Segen der Delegierten keinen Haushalt aufgestellt: „Zu unsicher“.

„Dann machen wir dort das Licht aus“

Ein Unsicherheitsfaktor ist auch das marode Eisstadion. „Wenn der Stadtrat gegen eine finanzielle Unterstützung stimmt, machen wir dort das Licht aus und sperren zu“, machte Ralf Konstantin klar. Aktuell stehen in dem Antrag an die Stadt besagte 89 000 Euro, die der TSV erstattet haben möchte, sowie ein Defizitausgleich des Betriebskostenkontos von rund 43 000 Euro.

Zudem möchte der TSV eine „Inaussichtstellung der Weiterbewilligung der Zuwendungen (…) zur Deckung der Planungskosten für anstehende Maßnahmen am Eisstadion Schongau“. Und das könnte teuer werden.

TSV kann höchstens 10 000 Euro beisteuern

Bereits erfolgt ist im Stadion die Instandsetzung des Kälteversorgung-Schachts: Das hat der Chef der Eislaufabteilung, Franz Andergassen, selbst mit seiner Firma übernommen. Kosten: 34 000 Euro. 4000 Euro dafür kamen vom TSV, für den Restbetrag wurde ein Kredit aufgenommen.

Doch nun steht unter anderem die Sanierung des Stadiondachs an. Sollte man sich für eine Verstärkung des Dachs entscheiden, würde das laut Schätzung 560 000 Euro kosten. Den Hauptanteil mit 336 000 Euro solle die Stadt Schongau bezahlen. Quasi als Plus haben die Verantwortlichen einen Betrag von 15 000 Euro an Eigenleistung im Finanzplan aufgeführt. „Der TSV kann höchstens 10 000 Euro dazugeben“, sagte Konstantin. Als Alternative könnte man auch eine Dachflächenheizung für 275 000 Euro einbauen, die allerdings, laut Konstantin, jährliche Betriebskosten zwischen 50 000 und 75 000 Euro verursachen würde.

Einige Punkte auf der To-do-Liste

Variante drei sähe vor, die Stadionwände komplett zu schließen, um die Feuchtigkeit draußen zu halten und eine Lüftungsanlage einzubauen.

Baustelle Nummer zwei im Eisstadion ist das Umkleide- und Technikgebäude. Auch dabei gibt es drei mögliche Varianten: Die Sanierung des Erdgeschosses und Brandschutzmaßnahmen im Obergeschoss (1,7 Millionen Euro), zusätzlich eine statische Ertüchtigung (2,9 Millionen) oder ein Abriss und Neubau des gesamten Gebäudes (3,2 Millionen). Das Eisstadion ist der Größte Posten, der den TSV im kommenden Jahr beschäftigen wird, je nach Ergebnis der Stadtratssitzung.

Doch auch die Sanierung der Umkleiden und des TSV-Platzes an der Marktoberdorfer Straße stehen auf der To-do-Liste sowie Reparaturen am Kanuheim. Da ist es wahrscheinlich nicht von Nachteil, dass es bei den Neuwahlen keine Veränderung in der Vorstandschaft gab. Einstimmig wurden alle bisherigen Amtsträger für die nächsten zwei Jahre gewählt: Vorsitzender Ralf Konstantin, Anschi Haberstock als seine Stellvertreterin, Schatzmeisterin Sabine Weith, Schriftführerin Angela Konstantin, Gerhard Stanke als Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Wolfgang Klein als Technischer Leiter, Claudia Gleich als Referentin für Übungsleiter- und Lehrwesen sowie Johanna Hentschke und Karin Riedl als Kassenprüferinnen.

Christine Wölfle