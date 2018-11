Heizung für marode Umkleide

Der TSV Schongau will in den Umkleiden an der Marktoberdorfer Straße eine Heizung einbauen und bekommt hierfür einen Zuschuss der Stadt. Hinterfragt wurde, warum das marode Gebäude nicht komplett entfernt werde. Auch für den immer wieder aufgeschnittenen Zaun braucht es eine Lösung.

Schongau– „Eins muss uns klar sein, das ist bloß wieder ein weiteres Provisorium – die Umkleidekabinen sind marode und gehören weggeräumt.“ Mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hielt Armin Schleich (SPD) im Rahmen der Diskussion um einen Zuschuss für eine Heizungsanlage für den Bau an der Marktoberdorfer Straße. Zwar geht es insgesamt nicht um viel Geld – eine Gaszentralheizung mit Heizkörpern soll 18 000 Euro kosten, eine günstigere Wohnraumlüftungsanlage 5000 Euro. In der Diskussion stand, ob die Stadt Schongau dem TSV eine finanzielle Unterstützung gewährt in Höhe von 20 Prozent der tatsächlichen Kosten. Schleich bemängelte grundlegend die schlechte Bausubstanz des Gebäudes. Zwar sei vor zehn Jahren viel gemacht worden, aber jetzt sehe es noch schlimmer aus. Die Drainagen würden ihre Dienste nicht mehr tun, das Wasser das Mauerwerk hinaufziehen. Auch sei der Platz teilweise nicht bespielbar. „Man sollte überlegen, ob man den Platz insgesamt behalten will oder nicht den Platz wechselt“, so Schleich.

Vize-Bürgermeister Tobias Kalbitzer, der die Sitzung leitete, gab den Hinweis, dass die Stadt nicht Eigentümer sei. Aber auch er kenne die Zustände an der Marktoberdorfer Straße – „und das sind schon keine Zustände mehr“, so Kalbitzer. „Es ist schwer vorstellbar, dass Eltern dort ihre Kinder gerne abgeben zum Fußballspielen.“ Auch für Kalbitzer stellt sich die Frage nach einer Sportanlage für den TSV Schongau, die allen gerecht werde.

Kornelia Funke verwies darauf, dass die Umkleiden aus den 70er Jahren stammen würden – „eine Heizungsanlage wäre kein Luxus“. Bei einer neuen Anlage denke man in einer Perspektive von drei bis fünf Jahren, aber eine Lösung brauche man sofort.

„Man kann den TSV nur ermuntern, in die Offensive zu gehen“, so Gregor Schuppe. Der ALS-Stadtrat nannte vor allem „die lebensgefährliche Verkehrssituation“ als Grund darüber nachzudenken, den TSV-Platz umzuziehen. „Ich weiß, die Pläne liegen in der Schublade – kommt’s aus den Löchern“, so Schuppe in Richtung der Vereinsleitung, die auf den Zuschauerbänken die Sitzung verfolgten. Friedrich Zeller (SPD) argumentierte dagegen, dass ein Fußballplatz am Ortsrand keine Alternative sei. Zwar müsse die Verkehrssituation am Rösslekellerberg in jedem Fall verbessert werden. „Aber Schongau zeichnet sich aus als Stadt der kurzen Wege – die Lage des Platzes ist ideal für Kinder und Jugendliche.“ Die Stadträte waren letztlich einstimmig dafür, einen Zuschuss für die Heizung zu übernehmen.

Gleich im Anschluss stand ein zweites Sorgenkind der Schongauer Fußballabteilung auf der Tagesordnung: der Zaun unterhalb des Waldfriedhofs. Immer wieder wird die Einfriedung am Gehweg zerschnitten oder heruntergedrückt, um auf dem schnellsten Weg zum Mini-Soccer-Feld des TSV zu gelangen. Geplant ist seitens des Vereins, den Zaun als Stabgitterzaun weiterzuführen ähnlich wie beim Treppenaufgang. Die Kosten hierfür betragen rund 7000 Euro. Die Stadt sei nicht in der grundsätzlichen Pflicht, aber weil der Platz von der Öffentlichkeit genutzt werde, wäre ein Kostenzuschuss von insgesamt 90 Prozent durchaus ein Signal, führte Geschäftsleiterin Bettina Schade aus.

SPD-Stadtrat Zeller hinterfragte, ob denn überhaupt ein Zaun notwendig sei, denn dass Jugendliche nicht gerne einen Umweg laufen, sei verständlich. Auch mahnte er die Wirkung an: „Oberhalb die Friedhofsmauer, unten ein Industriezaun, irgendwann läuft man durch Schongau wie im Freilauf eines Gefängnisses.“ Nina Konstantin (ALS) hingegen fand den Zaun durchaus sinnvoll, zumal dort auch Schafe grasen – „da spart man sich das mähen“. Helmut Hunger (CSU) wolle als Jugendreferent bei diesem Betrag nicht dagegenreden – gegebenenfalls reiche aber auch ein Geländer. „Und für die Schafe können netzartige Zäune verwendet werden – die sind rasch aufgestellt.“ Ilona Böse (SPD) schlug vor, den Zuschuss zu gewähren, aber im Bauausschuss über die Ausführung zu beraten. Kalbitzer nahm auch den Hinweis Zellers Richtung TSV mit auf, bitte am Sportplatz etwas auszuholzen zugunsten einer freien Sicht auf die Stadt.