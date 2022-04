Weil er seiner Frau die Tür zu- und vor den Kopf geschlagen hat, muss ein Peißenberger 1200 Euro zahlen

Vor dem Amtsgericht wurde verhandelt. © Ralf Ruder

Ein Fall von häuslicher Gewalt, der vor dem Amtsgericht Weilheim verhandelt wurde, stellte sich als Fahrlässigkeit heraus. Der Angeklagte aus Peißenberg wurde zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt.

Peißenberg – Vorsätzliche gefährliche Körperverletzung wurde dem 54-Jährigen in der Anklageschrift vorgeworfen. Aber nach der Beweisaufnahme reduzierte sich das Tatgeschehen im Juni vergangenen Jahres auf Fahrlässigkeit. Das Gericht unter dem Vorsitz von Richterin Stefanie Rainer kam zu dem Schluss, dass der Mann seine damalige Ehefrau, von der er sich getrennt hat, nicht vorsätzlich verletzt hatte.

Was war geschehen in dem gemeinsamen Haus des Ehepaares in Peißenberg am Abend Mitte Mai 2021? Laut Aussage des 54-Jährigen war die eheliche Situation schon lange angespannt, man wollte sich trennen. Am besagten Tag kam es ständig zu verbalen Provokationen seitens seiner Frau, sagte er aus. Immer wieder sei sie ins Wohnzimmer gekommen und habe weitergestichelt. Er habe sich ins Wohnzimmer gesetzt und die Tür zugemacht. „Ich wollte einfach meine Ruhe haben“, sagte der Angeklagte.

Er rief selbst Rettungswagen und Polizei

Als er dann merkte, dass seine Ehefrau wieder im Begriff war, zur Tür hereinzukommen, habe er diese zugedrückt und sich wieder auf die Couch gesetzt. Plötzlich habe er seine Frau schreien und nach der Polizei rufen hören. Als er nachschaute, fand er seine Frau vor dem Wohnzimmer auf dem Boden sitzend mit einer blutenden Kopfwunde. Sie muss beim Zudrücken der Tür mit der Kante getroffen worden sein. „Ich habe das nicht gewollt und es tut mir leid“, sagte der Mann. Er rief den Rettungswagen und auch selbst die Polizei.

Die Ehefrau schilderte im Wesentlichen das Geschehen genauso, verzettelte sich aber in einem wichtigen Punkt. So hatte sie bei der polizeilichen Vernehmung damals zunächst angegeben, dass die Tür zum Wohnzimmer verschlossen war, als sie wieder hineingehen wollte, so wie es auch der Mann angegeben hatte.

Merkwürdigen Satz bei Vernehmung gesagt

Bei der Verhandlung behauptete sie jedoch, auch nach mehrmaligem Nachfragen seitens der Richterin, die Tür sei offen gewesen, sodass ihr Mann sie habe kommen sehen können. Außerdem sagte sie bei der polizeilichen Vernehmung einen merkwürdigen Satz, wie die zuständige Polizeibeamtin dem Gericht schilderte: „Was sagen andere Opfer? Kann ich das so sagen?“, habe die Frau gefragt.

Ein zugezogener Sachverständige der Rechtsmedizin kam zu dem Schluss, das der Tatablauf eher so gewesen sein muss, wie es der Angeklagte geschildert hatte. Auch einen Teil des Verletzungsbildes der Frau zog er in Zweifel. So wurde ihr neben der Platzwunde ein Schädel-Hirn-Trauma bescheinigt. „Im Arztbrief gab es Unstimmigkeiten“, sagte der Sachverständige, denn die Frau hätte bei einer solchen Verletzung andere Symptome gezeigt als angegeben.

Der Verteidiger plädierte auf Freispruch. Sein Mandant hätte nicht ahnen können, dass so etwas passieren würde. „Im Zweifel für den Angeklagten“, sagte er. Das Gericht beurteilte jedoch das Zuschlagen der Tür als fahrlässige Handlung und verurteilte den Angeklagten zu 1200 Euro Geldstrafe (20 Tagessätze zu 60 Euro).

Regina Wahl-Geiger