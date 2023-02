Türkisch-Islamische Gemeinde Schongau: „Wir möchten helfen und ein Zeichen setzen“

Von: Andreas Jäger

Organisatorin Hava Sirin (2.v.l.) und ihre Helferinnen kochten und backten für die Hilfsaktion. © jäger

Nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien will die Türkisch-Islamische Gemeinde Schongau den Opfern helfen. Sie organisierte einen Essensverkauf und eine Gedenkfeier auf dem Marienplatz.

Schongau – Das schwere Erdbeben in der Türkei und Syrien hat auch die Mitglieder der Türkisch-Islamischen Gemeinde Schongau zutiefst erschüttert: „Viele unserer Gemeindemitglieder haben Angehörige in der Region Kahramanmaras und machen gerade eine sehr schwere Zeit durch“, erzählt Hava Sirin. Die vergangenen Tage waren von Bangen und leider auch Trauern um die Erdbebenopfer geprägt. Eine Familie aus der Gemeinde sei sogar am Tag der Katastrophe im Erdbebengebiet gewesen, berichtet Sirin: „Der Familienvater hat einen Verwandten tot aus den Trümmern geborgen, das hat ihn schwer traumatisiert.“

Berührt von diesen Schicksalen beschlossen die Gemeindemitglieder, etwas zu unternehmen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten, den Menschen vor Ort zu helfen. Neben Sachspenden, die gesammelt und bereits in die Türkei gebracht wurden, organisierte man auch einen Essensverkauf. Jener fand am vergangenen Samstagnachmittag in den Gemeinderäumlichkeiten in der Augsburger Straße statt und wird auch an den darauffolgenden drei Samstagen jeweils von 12 bis 16.30 Uhr weitergehen.

Erlös geht an türkische Katastrophenbehörde AFAD

Auf die Besucher warteten die verschiedensten kulinarischen Köstlichkeiten: Von herzhaften Speisen wie Bohneneintopf und Bulgur-Salat bis zu süßen Desserts und Gebäck war für jeden Geschmack etwas dabei. Der gesamte Erlös wird an die türkische Katastrophenbehörde AFAD gespendet und soll somit möglichst schnell und unkompliziert bei den Menschen vor Ort ankommen.

Bei der Gedenkfeier auf dem Marienplatz rief Imam Yalcin Yilmaz zum Gebet für die Erdbebenopfer auf. © Kuchler

„Helfen und ein Zeichen für die Erdbebenopfer setzen“: Das ist Hava Sirin und den Mitgliedern der Türkisch-Islamischen Gemeinde besonders wichtig. Deshalb hatte die Gemeinde neben den Hilfsaktionen auch eine Gedenkstunde für die Opfer der Katastrophe geplant.

Gedenkfeier auf dem Marienplatz: Gemeinsames Beten für Opfer und Angehörige

Bei der Veranstaltung am Mittwoch auf dem Marienplatz wurde um die Opfer getrauert und den Angehörigen Kraft gespendet. Nach Ansprachen von Bürgermeister Falk Sluyterman und Landrätin Andrea Jochner-Weiß, rief Imam Yalcin Yilmaz zum türkischen Gebet auf. Als Vertreter der christlichen Gemeinde beteten der evangelische Pfarrer Jost Hermann und Stadtpfarrer Norbert Marxer. Rund 100 Menschen waren zu der Gedenkfeier gekommen.

Geldspenden für die Erdbebenopfer werden von der Türkisch-Islamischen Gemeinde nach wie vor entgegengenommen. Die Spenden können auf das Konto der Gemeinde bei der Sparkasse Oberland überwiesen werden (IBAN: DE14 7035 1030 0005 2726 20; BIC: BYLADEM1SOG).

Von Andreas Jäger und Theresa Kuchler

