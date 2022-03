Wie sich Schongau entwickeln soll, müsste dringend überarbeitet werden

Von: Elke Robert

Rund um die Gärtnerei Engler in Schongau – in der Bildmitte sind die großen Gewächshäuser zu sehen – sollen Pläne einer Wohnbaugenossenschaft verwirklicht werden wie auch separater Wohnbebauung. © Herold

Für die Planungen auf dem Gelände der Gärtnerei Engler in Schongau muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Dies beschloss jüngst der Stadtrat. Doch eigentlich müsste der Flächennutzungsplan dringend erneuert werden.

Schongau - Neben den genossenschaftlichen Bauten soll auch klassischer Wohnbau möglich sein. Die Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des Bebauungsplans Nr. 93 „Blumenschule“ habe auch das Ziel, den wertvollen Grünzug im Bereich des ehemaligen Gärtnereigeländes zu erhalten und aufzuwerten.

Die Notwendigkeit der Änderung, um die Pläne umsetzen zu können, war für die Stadträte unstrittig und wurde einstimmig abgesegnet, das weitere Verfahren übernimmt der Bau- und Umweltausschuss. Da jedoch in gleicher Sitzung eine zweite Änderung des Flächennutzungsplans – für die Neugestaltung der UPM-Einfahrt notwendig geworden war (wir berichteten) –, griff Michael Eberle (CSU) das Thema doch auf.

„Wir entwickeln uns genau andersherum“

Der Flächennutzungsplan sei eigentlich der große Plan, wie sich eine Stadt entwickeln solle, „aber wir entwickeln es genau andersherum und passen ihn an die kleinen Dinge an“, monierte Eberle. „Es wäre an der Zeit, sich mal dem gesamten Flächennutzungplan zu widmen.“

Ilona Böse (SPD), die das Thema Erneuerung aller alten Bebauungspläne und des in die Jahre gekommenen Flächennutzungsplans in nahezu jeder Sitzung anspricht, freute sich über den Redebeitrag Eberles: „Schön, dass ich mal Unterstützung bekomme“, so Böse. „Wir können nicht agieren, nur reagieren. Es ist an der Zeit, sich großräumig Gedanken zu machen.“ Sie verwies darauf, dass die SPD bereits einmal den Vorschlag gemacht habe, den Flächennutzungsplan zu ändern, das habe der Stadtrat aber dann mehrheitlich nicht gewollt.

Dringende Maßnahmen seien wichtiger

„Dass der Flächennutzungsplan geändert werden müsse, sei richtig, so der Stadtbaumeister, „aber das ist nicht das, was uns am meisten drückt“. Das Bauamt müsse Prioritäten setzen, so wie es auch der Stadtrat getan habe. Gearbeitet werde derzeit an vorhabenbezogenen Bebauungsplänen. Friedrich Zeller (SPD) stieß jedoch ins gleiche Horn wie seine Fraktionskollegin und konnte sich den Seitenhieb Richtung CSU nicht verkneifen. S

chon 2014 habe die SPD beantragt, den Flächennutzungsplan, der aus der Zeit Ende der 1970er Jahre stamme, zu überarbeiten und das gleiche Planungsbüro zu nehmen wie die Nachbargemeinden – „nur die CSU war dagegen“. Der Stadtbaumeister beschwichtigte. Viele Dinge könne man nicht vorhersehen. Man wolle das Thema angehen, sobald die drängendsten Maßnahmen wie die Sanierung der Mittelschule abgearbeitet seien.