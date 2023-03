Trotz Inflation: Menschen im Landkreis spenden weiter an Ukraine-Hilfen

Von: Theresa Kuchler, Barbara Schlotterer-Fuchs

Spenden aus der Region erreichen die Menschen in Kiew: Organisationen wie die „Ukrainehilfe Oberland“ bringen Hilfsgüter ins Kriegsgebiet. © Alina Lindemann

Obwohl das Leben für jeden teurer geworden ist, erreichen die Ukraine-Hilfen des Landkreises nach wie vor Geld, Kleidung und Lebensmittel. Doch nicht immer war die Spendenbereitschaft hoch.

Landkreis – Über ein Jahr ist es her, dass Putins Truppen in die Ukraine einmarschiert sind. Im selben Atemzug keimte die Solidarität mit den Opfern des Angriffskrieges auf, und auch in unserem Landkreis haben sich zahlreiche ehrenamtliche Helfer zusammengetan, um den Ukrainern zur Seite zu stehen.

Vorn mit dabei ist Alina Lindemann von der „Ukrainehilfe Oberland“. Seit Kriegsbeginn organisiert die junge Frau Hilfsgütertransporte in das zerbombte Land. Was die Spendenbereitschaft im Landkreis anbelangt, hat Lindemann schon Hochs und Tiefs mitgemacht: Während die Spenden im vergangenen Sommer stark nachgelassen hatten, kamen in der Weihnachtszeit wieder mehr Hilfsgüter zusammen, und Lindemann fuhr mehrere Transporte hintereinander nach Kiew. Nach dem Jahreswechsel stand die „Ukrainehilfe Oberland“ dann wieder vor ungewissen Zeiten. „Wir müssen schauen, wie viele Fahrten wir noch machen können“, sagte Lindemann im Januar.

Spenden für die Ukraine: Organisation erreicht „gerade mehr als je zuvor“

Inzwischen arbeitet die Organisation eng mit dem Ehepaar Myroslava und Felix Schimke-Klubuk zusammen, das eine Initiative in Weilheim gegründet hat. Das Paar sammelt und verteilt vor allem medizinische Güter, aber auch Feuerwehrequipment und Utensilien zum Katastrophenschutz. Es ist eine Fusion, die sich rentiert: Zusammen haben die Helfer an den vergangenen Wochenenden voll beladene 40-Tonner ins Kriegsgebiet geschickt.

Felix Schimke-Klubuk sagt, dass die Spenden jüngst „massiv angestiegen“ seien. „Es ist gerade mehr als je zuvor.“ Und er hofft, dass das so bleibt. Denn „das Leiden in der Ukraine geht weiter“.

Der Vorteil, den Schimke-Klubuk im Vergleich mit den meisten deutschen Hilfsorganisationen haben, ist ihr Netzerwek in der Ukraine. „Meine Frau ist Kinderärztin und hat sehr gute Zugangsmöglichkeiten zu ukrainischen Krankenhäusern“, so Felix Schimke-Klubuk. Sie können genau nachvollziehen, wen die Spenden erreichen und welche Leben sie letztlich retten.

Kostensteigerungen ließen Spendenbereitschaft abflauen

Mit im Boot von Schimke-Klubuk und der „Ukrainehilfe Oberland“ sitzt inzwischen auch Martin Pape. Der Pollinger Bürgermeister betreut mit seinen Amtskollegen Markus Bader (Rottenbuch), Werner Grünbauer (Pähl) und Georg Malterer (Bernried) die Hilfsorganisation „Solidarität Ukraine“, die sich den Helfenden im Landkreis angeschlossen haben. Laut Felix Schimke-Klubuk sind die Bürgermeister vor allem bei Bürokratiefragen „Gold wert“.

Pape erzählt, dass die Spendenbereitschaft trotz Inflation nicht spürbar nachgelassen habe. „Es kommen nach wie vor Bürger mit Sach- und Geldspenden auf uns zu“, sagt der Bürgermeister dankbar. Doch auch hier kennt man andere Zeiten. So berichtet Pape, dass die Spenden mit den enormen Kostensteigerungen im vergangenen Jahr zeitweise deutlich nachgelassen hatten. Die Bürger haben selbst schauen müssen, wie sie die hohen Kosten, etwa beim Tanken, stemmen können, vermutet Pape.

Ukraine-Hilfen in Weilheim-Schongau: Ans Aufhören denkt man nicht

Das Ziel, einen Euro pro Landkreisbürger zu sammeln, habe man bei „Solidarität Ukraine“ längst erreicht. Ans Aufhören denken die Ehrenamtlichen deshalb aber nicht. „Wenn der Krieg ein Jahr dauert, helfen wir ein Jahr, wenn er vier Jahre dauert, helfen wir vier Jahre“, wiederholt Pape das Versprechen, das sein Kollege Markus Bader schon am Anfang gegeben hatte.

Die Hilfsorganisation „Deine Ukraine-Hilfe“ hat seit Kriegsbeginn schon rund 40 Lkw an Hilfsgütern in die Ukraine geliefert. Einer der Strippenzieher ist Sebastian von Eltz aus Steingaden. Die Spendenbereitschaft sei spürbar rückläufig. Trotzdem gäbe es immer wieder kleine örtliche Spendenaktionen, die ein paar Euro in die Spendenkasse spülen, erzählt er. Wie gut, dass die Organisation gute Kontakte in die Bio-Lebensmittelbranche hat: Die Resonanz sei bei den Lebensmittelherstellern gut. „Da war einiges zu holen.“

„Deine Ukraine-Hilfe“: Große Konzerne unterstützen immer wieder

Ein großes Problem ist, dass die Logistik-Kosten den Umständen entsprechend immens gestiegen sind. Auch die Verfügbarkeit von Lkw ist ein Dauerbrenner-Thema. Unterstützung gibt es von „German Foodbridge“, von der Deutschen Bundesregierung eingerichtet, um Hilfslieferungen in die Ukraine zu unterstützen.

Die Bargeldspenden insgesamt für die Ukraine seien ein bisschen weniger geworden. Tatsächlich gibt es dann aber auch noch immer mal ein kleines Wunder: Eine große Spende, wie vor Weihnachten. Damit kann man viel bewirken. Doch „proportional brauchen wir mehr Finanzmittel für einen Lkw“, erzählt von Eltz. Die Kosten laufen aus dem Ruder. Glücklicherweise haben von Eltz und seine Mitstreiter unter anderem große Lebensmittelkonzerne in der Pipeline, die die gute Sache von „Deine Ukraine-Hilfe“ gerne unterstützen.

