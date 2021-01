Umbau für Heimerer-Schule verzögert sich, aber Tresor bleibt

In der ehemaligen Filiale der HypoVereinsbank Schongau tut sich was: Seit Wochen wird ausgeräumt und der große Umbau vorbereitet: Etwas verspätet wird dort im Frühjahr saniert, die Heimerer-Schule soll dort ihr neues Domizil finden. Wegen Corona irgendwann nachholen wird man auch das 40-jährige Firmenjubiläum.

Schongau – Groß sind die Pläne für das Gebäude an der Adresse Marienplatz 4 (wir berichteten). Im Sommer hatte der Bauausschuss den Antrag befürwortet, im Inneren haben nun die Vorbereitungen begonnen. Zwei Klassenräume für jeweils 25 Schülern finden in dem ehemaligen Bankgebäude ihren Platz. Auf drei Ebenen verteilt werden Schulungsräume eingerichtet. Auch ein Pflege-Ausbildungsraum ist geplant sowie Räume für die Lehrer, für die Schüler eine Küche und ein Aufenthaltsraum sowie Büroräume für die Verwaltung. Und im Dachgeschoss wird Platz sein für eine Lehrerwohnung oder für den Hausmeister. Von außen wird man wenig Veränderung wahrnehmen, im rückwärtigen Bereich wird es einen kleinen Anbau geben, die Garagen bleiben aber erhalten. Von der verklinkerten Fassade will man sich allerdings trennen, da wird die alte wieder hergestellt, ist man sich einig.

Umzug wird um ein halbes Jahr verschoben

Corona hat die Umbaupläne ziemlich verzögert, wie sich bei einem Besuch zeigt. Eigentlich hätte es eine Winterbaustelle werden, im Sommer 2021 bereits der Umzug vom alten Schulgebäude an der Karmeliterstraße an den Marienplatz stattfinden sollen. Das verschiebt sich nun um ein halbes Jahr oder länger. „Anfang des Jahres 2022/22 könnten wir umziehen“, hofft Gründer und Geschäftsführer Friedrich Heimerer.

+ Marienplatz 4: Im Jahr 2014 hatte die Bank ihre Kundenberatung in Schongau aufgegeben. © Hans-Helmut Herold

Und auch das 40-jährige Jubiläum hatte man sich etwas anders vorgestellt, wollte groß in Karlsbad feiern mit 150 bis 200 Mitarbeitern – ein ganzes Wochenende lang. „Das haben wir noch immer fest vor, das wurde einfach um ein Jahr verschoben“, so Adrian Heimerer. Gegründet am 12. November 1980 von Friedrich Heimerer, kam Ehefrau Josefine einige Jahre später hinzu. Heute sind die Heimerer-Schulen ein reines Familienunternehmen. Adrian Heimerer, Carolin Zech, Marc Heimerer und Anja Roudière – „wir haben Glück, dass alle Kinder das Unternehmen weiterführen werden“, so Josefine Heimerer.

+ Der Tresorraum im Keller bleibt wie er ist, zu aufwendig wäre auch das Entfernen der Schließfächer. © Hans-Helmut Herold

Schritt für Schritt ist das Unternehmen gewachsen, neben den Berufsfachschulen der Heimerer GmbH in Landsberg und Schongau, gibt es 18 Ausbildungsstätten nicht nur in ganz Deutschland (insgesamt 14), sondern auch im europäischen Ausland wie in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo. Einfach sei die Ausbildung dort nicht, Behörden würden das behindern oder verlangsamen.

In Schongau feierte man im vergangenen Jahr das 25-jährige Jubiläum (wir berichteten). Das moderne Lernen hatte bei Heimerer schon vor Corona einen festen Platz, der Digitalpakt ist für die Schulen kein Fremdwort, wie Adrian Heimerer erklärt. „Wir haben nicht nur Mails an die Schüler verschickt, bei uns gibt es den Unterricht schon lange live.“

+ Ein Teil des Wandgemäldes im Erdgeschoss der ehemaligen Bankfiliale. Auch dieses soll erhalten bleiben. © Hans-Helmut Herold

Der Umbau für die Heimerer-Schule soll nun im Frühjahr starten. Die dicken Glaswände des ehemaligen Kassenbereichs im Erdgeschoss sind bereits entfernt, auf das nebenliegende Wandgemälde wird dagegen besonders Wert gelegt. In drei Abschnitten zeigt es den Zug von Kaufleuten vorbei an der Welfenburg Peiting durch die Geschichte der mittelalterlichen Stadt Schongau von der Gründungszeit 1220 bis zum Wiederaufbau der Stadt 1510. Im Keller, und zwar im zweiten Untergeschoss, gibt es ein altes Gewölbe ähnlich des Bierkellers unter der Kirche St. Anna, in den man vom Heiliggeist-Hof aus hinunter kann. Das Gebäude steht unter Ensembleschutz, aber nicht unter Denkmalschutz. Laut Häuserbuch Schongau wurde das Gebäude 1865 nach dem Abbruch komplett neu aufgebaut, das Kellergewölbe sei vermutlich älter, so Gabi Anderl von „plan3architekten“ in Schongau. Bis 1810 war dort die Brauerei „Beim Zwilcher“ verzeichnet, ein Franz Zwilcher hatte das Haus ursprünglich 1745 übernommen. Auch der Name „Zum Mohren“ ist überliefert. Bankier Karl Högg hatte das Gebäude 1911 erworben. Ab 1939 war dort die Bayerische Vereinsbank untergebracht mit Högg als Bankgeschäftsfilialleiter. Im ersten Untergeschoss erinnert der Tresorraum der HypoVereinsbank an die jüngste Nutzung. Die vielen Schließfächer werden auch bleiben, zu groß ist der Aufwand, dies alles zu entfernen.

