Kühe und Kälber bald ohne Strick im Ring bei den Weilheimer Zuchtverbänden

In der mittleren der drei Tierhallen an der Hochlandhalle in Weilheim werden die Betonböden und Betontröge mit schwerem Gerät rausgerissen. Danach werden 27 Boxen eingebaut, die mit einem neuen Tränkesystem ausgestattet sind und bis zu vier Tieren Platz bieten. © Zuchtverbände

„Treibmarkt“ und „Stricklose Vermarktung“: Das ist die Zukunft der Weilheimer Zuchtverbände. Dazu wird der große Tierstall an der Hochlandhalle in den kommenden Wochen umgebaut – auch im Sinne des Tierwohls. Und im nächsten Jahr soll eine neue Halle zum Anliefern und Waschen der Tiere entstehen.

Landkreis – Bereits beim Zuchtviehmarkt Ende Juni hatte Josef Steingruber, Vorsitzender des Zuchtverbands für Fleckvieh, die Bieter, Anbieter und Besucher auf die bevorstehenden Arbeiten aufmerksam gemacht. Der Umbau solle künftig „Auftrieb und Versteigerung der Tiere in Form eines Treibmarkts möglich machen“. Und er versprach, dass trotz der Baumaßnahmen alle Zuchtvieh- und Kälbermärkte wie gewohnt stattfinden werden. Der Umbau soll, so Steingruber, bis zum September-Markt abgeschlossen sein.

Diesen Termin, 8. September, hat sich auch der neue Vermarktungsleiter Thomas Echtler als Ziel gesetzt: „Ambitioniert, aber machbar“, sagt er. Auf der Jahreshauptversammlung der Weilheimer Zuchtverbände erläuterte Echtler, der zum Jahresanfang von der Allgäuer Herdebuchgesellschaft in Kempten nach Weilheim wechselte, das Bauvorhaben.

Arbeit mit schwerem Gerät

In der mittleren der drei Tierhallen werden zurzeit die Betonböden und Betontröge mit schwerem Gerät rausgerissen. Danach werden 27 Boxen eingebaut, die mit einem neuen Tränkesystem ausgestattet sind und bis zu vier Tieren Platz bieten. Diese Boxen sind flexibel nutzbar, also auch für Jungrinder oder Kälber.

Ehrungen bei den Zuchtverbänden: Vorne in der Mitte die Geehrten Hubert Hengge (3.v.l.), Hippolyt Fischer (4.v.l.) und Franz Steigenberger – eingerahmt von den Landwirten mit 11 000 und 12 000 Litern Stalldurchschnitt. Links der Vorsitzende Peter Ginter, rechts der Geschäftsführer Helmut Goßner. © EMANUEL GRONAU

Bisher wurden bei den Märkten alle Jungkühe, Kalbinnen und Bullen vor der Versteigerung in der Tierhalle angebunden den Interessenten präsentiert. Künftig kann, so Echtler, „das gesamte weibliche Großvieh ohne Strick aufgestellt und versteigert werden“.

Die Tiere gelangen nach der Besichtigungszeit über einen neuen Mittelgang direkt in die angrenzende Hochlandhalle. Lediglich die Zuchtbullen werden auch künftig angebunden bleiben und am Strick in die Halle geführt.

Keine Veränderungen an der Hochlandhalle selbst

In dem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass an der Hochlandhalle, die unter Denkmalschutz steht, keine Umbauarbeiten geplant sind – „entgegen immer wieder auftauchenden Gerüchten“, so Verbands-Geschäftsführer Helmut Goßner. Lediglich eine zusätzliche kleinere Ringbegrenzung wird für den Freilauf der Tiere im Hallen-Geviert benötigt.

Von der Stadt, der das ganze Hochlandhallen-Areal gehört, hat der Zuchtverband zudem ein Grundstück neben seinem Verwaltungsgebäude gekauft. Dort soll im nächsten Jahr in einem zweiten Bauabschnitt eine weitere kleine Halle errichtet werden: für die Annahme der Tiere, die Euterkontrolle in einem Melkstand sowie eine Waschmöglichkeit, um die Tiere von Transportverschmutzungen zu reinigen.

Den Betrieben einen Vollservice bieten

Ziel der Gesamtmaßnahme ist, so Echtler, eine Reduzierung des Zeitbedarfes für die Vorbereitung zum Markt und auf dem Markt. Außerdem sei dann ab der Anlieferung auch ein Vollservice für die Betriebe möglich.

„Aber trotz aller Neuerungen soll das Marktgefühl erhalten bleiben. Also nicht nur einfach Anliefern – Anbieter und Bieter sollen weiterhin im Gespräch bleiben“, so Echtler.

RALF SCHARNITZKY

