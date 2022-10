Umfrage zeigt großes Interesse am 49-Euro-Ticket: „Wäre eine Riesenerleichterung“

Von: Theresa Kuchler

Samantha Thomas fährt vor allem Kurzstrecken. Das 49-Euro-Ticket würde sich für sie trotzdem lohnen. © Theresa Kuchler

Das 9-Euro-Ticket im Sommer war ein Riesenerfolg. Mit dem 49-Euro-Ticket könnte es bald ein Nachfolge-Modell geben – sofern Bayern mitzieht. Die Nachfrage in der Region bestünde allemal.

Landkreis – Dass viele Menschen gerne vom Auto auf den Zug umsteigen, wenn es sich preislich rentiert, haben die Sommermonate gezeigt. Von Juni bis August haben Millionen Deutsche das 9-Euro-Ticket gekauft, um günstig durch die Republik zu fahren. Nun haben sich die Verkehrsminister auf einen Nachfolger des Billigfahrscheins geeinigt: das 49-Euro-Ticket.

Der Fahrschein soll bundesweit gelten und monatlich kündbar sein. Nur in Bayern ist nach wie vor unklar, ob es das Angebot geben soll – dazu verlangt der Freistaat mehr Geld vom Bund. Wie eine Umfrage am Schongauer Bahnhof zeigt, wäre das Interesse an dem günstigen Fahrschein bei den Bahnreisenden aus der Gegend jedenfalls groß.

49-Euro-Ticket: Interesse bei Bahnreisenden aus der Region ist groß

So würde sich Larisa Breit das 49-Euro-Ticket sofort kaufen. Die 21-Jährige fährt vier Mal in der Woche von Schongau nach München, wo sie im September eine schulische Ausbildung zur Kosmetikerin begonnen hat. Ein Monatsticket kostet sie 242 Euro, eine Wochenkarte 70 Euro. Breit schaue jeden Monat aufs Neue, welche der Zeitkarten sie günstiger kommen, sagt sie. Je nachdem, ob zwischenzeitlich Schulferien sind oder nicht. Die Auszubildende hofft fest, dass das 49-Euro-Ticket kommt. „Das wäre eine Riesenerleichterung für jeden.“

Larisa Breit pendelt fast täglich nach München. © Theresa Kuchler

Viel im Zug unterwegs ist auch Samantha Thomas aus Peißenberg. Die 17-Jährige erzählt, dass sie in ihrer Freizeit häufig nach Schongau, Peiting oder Weilheim fährt. Einzeln würden die Fahrkarten nicht viel kosten: Pro Fahrt seien es nur ein paar Euro, sagt Thomas. Auf Dauer läppere es sich aber dennoch. „30 bis 40 Euro zahle ich im Monat auf jeden Fall für den Zug“, schätzt die 17-Jährige. Da sie auch gerne mal München ansteuert, würde sich das 49-Euro-Ticket für sie also lohnen.

Entlastung für den Geldbeutel: 49-Euro-Ticket lohnt sich für die meisten

Ähnlich geht es Michael Allgäuer. Der 54-Jährige aus Schongau fährt etwa zwei Mal im Monat nach München, in der Regel löst er sich dafür ein Bayernticket. Da das schon 28 Euro kostet, könnte sich Allgäuer gut vorstellen, das 49-Euro-Ticket zu kaufen, sagt er. „Da hat man die Kosten ja schnell drin.“

Michael Allgäuer löst meist ein Bayernticket. © Theresa Kuchler

Auch Norbert Moy von Pro Bahn Oberbayern pendelt jeden Tag von Weilheim nach München. Bis vor kurzem habe ihn das jährlich rund 2100 Euro gekostet, sagt er. Bis er sich vergangenes Jahr eine BahnCard100 zugelegt hat. Mit dem 49-Euro-Ticket wäre der Pendler freilich deutlich günstiger unterwegs: Dann würde er nur noch knapp 600 Euro pro Jahr brauchen, rechnet Moy vor.

Norbert Moy von Pro Bahn Oberbayern bezweifelt, dass Ticket in Bayern kommt

Im Gespräch mit der Heimatzeitung zeigt sich Moy allerdings skeptisch, ob das 49-Euro-Ticket in Bayern überhaupt kommt. „Verkehrsminister Bernreiter hat sich bisher sehr ablehnend dazu geäußert.“ Tatsächlich machte Christian Bernreiter (CSU) schon bei der Minister-Konferenz am Mittwoch klar, dass es ohne „zusätzliche Regionalisierungsmittel“ vom Bund „kein Nachfolgeticket“ in Bayern geben werde. Auch am Donnerstag, als Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) das neue Ticket-Modell vorstellte, betonte Bernreiter den Standpunkt: Bayern ziehe bei dem günstigen Fahrschein nur mit, wenn der Bund mehr Geld beisteuert.

Norbert Moy ist noch nicht überzeugt, dass das neue Ticket auch in Bayern eingeführt wird. © Marcus Schlaf

Dabei sei das Angebot eines 49-Euro-Tickets grundsätzlich der richtige Ansatz, findet Norbert Moy. Der Chef des Fahrgastverbands betont aber auch, dass der Ausbau der Bahn nicht darunter leiden dürfte, wenn viel Geld in das Ticketmodell fließt: „Eine Mittelverschiebung wäre ungünstig.“ Immerhin bestehe bei der Bahn noch an vielen Stellen Handlungsbedarf – das habe das 9-Euro-Ticket einmal mehr deutlich gemacht.

So müsse laut Moy die Infrastruktur weiter ausgebaut und mehr Züge bereitgestellt werden, um den Fahrgästen attraktivere Verbindungen anbieten zu können. „Beide Schritte müssen also miteinander kommen“, sagt Moy. „Die Mobilitätswende und das 49-Euro-Ticket.“

