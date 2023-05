Zwei Auffahr-Unfälle auf der Lechtalbrücke: Neun Personen leicht verletzt

Von: Theresa Kuchler

Auf der Schongauer Seite der Lechtalbrücke hat es am Sonntag zwei Mal gekracht. © Hans-Helmut Herold

Am Sonntag, 21. Mai, haben sich auf der Lechtalbrücke zwischen Schongau und Peiting binnen kürzester Zeit zwei Auffahrunfälle ereignet.

Schongau – Gleich zwei Auffahrunfälle haben sich am Sonntagvormittag auf der Lechtalbrücke in Richtung Peiting ereignet. Bei den Zusammenstößen waren insgesamt 15 Personen beteiligt, neun von ihnen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße war für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Wie Michael Montag von der Integrierten Leitstelle Oberland berichtet, ereigneten sich die Auffahrunfälle gegen 10.15 Uhr auf der Schongauer Seite der Brücke. Von einer Massenkarambolage könne man allerdings nicht sprechen, so Montag. Es habe sich um zwei separate Unfälle gehandelt.

Dies bestätigt auch der Schongauer Feuerwehrkommandant Werner Berchtold, der mit 25 Einsatzkräften sowie 15 Kollegen der Peitinger Feuerwehr zur Unfallstelle gerufen wurde. „Zwischen den Unfällen lag eine räumliche Distanz von etwa 100 Metern“, so Berchtold. Im vorderen Bereich seien zwei, im hinteren drei Fahrzeugen zusammengestoßen. Neben den beiden Feuerwehren waren sechs Rettungswägen, ein Notarzt, die Straßenmeisterei, Polizei sowie der Abschleppdienst vor Ort.

Obwohl die Unfälle auf derselben Straßenseite passiert sind, wurde die gesamte Fahrbahn gesperrt – „aus Sicherheitsgründen“, wie Berchtold erklärt. Der Verkehr wurde durch Schongau und Peiting geleitet. Die Unfallstelle habe man „recht zügig“ räumen können, sodass der Verkehr bereits mittags wieder über die Brücke rollte.

