Schongaus irres Weihnachtsmobil

Ein Schlitten auf dem Dach, den Nikolaus am Kühlergrill, Rentiere an den Fenstern und Lichterketten im gesamten Auto. Pünktlich zum 1. Advent ist der Hohenfurcher Nico Berchtold rund um Schongau mit seinem Weihnachts-Audi unterwegs. Das Ausschmücken des Wagens ist seine große Leidenschaft.

Hohenfurch– Nico Berchtold (27) stellt sein Weihnachtsauto gerne zur Schau. Wenn abends um zehn die Schicht bei Hoerbiger zu Ende ist, holt er sich noch schnell etwas bei McDonalds. „Und dann stelle ich mich irgendwo hin“, sagt er. Wenn der 27-Jährige dann dort die zwölf Lichterketten in seinem Auto zum Leuchten bringt, ist es, als wolle er den Heiligen drei Königen den Weg nach Schongau weisen – so hell leuchtet der Audi auf dem Parkplatz.

Seit vier Jahren begleitet den Hohenfurcher jetzt schon das ungewöhnliche Hobby. Den Audi hat er sich erst kürzlich zugelegt. Es ist bereits das dritte Auto, das der 27-Jährige in ein leuchtendes Weihnachtsmobil verwandelt. Jedes Jahr wird es ein bisschen mehr, und heuer hat sich Nico Berchtold wieder selbst übertroffen: Auf dem Dach hat er den bunt leuchtenden Schlitten montiert und ums Auto herum Rentiere angebracht. Vorne prangt die Nase von Rudolph dem Rentier, hinten der Schwanz. Und am Kühlergrill grüßt ganz freundlich der Nikolaus.

Ja, ein paar mal habe ihn die Polizei in den vergangenen Jahren schon aufgehalten, berichtet der Hohenfurcher. Aber die Beamten hatten nie etwas zu beanstanden. „Es ist alles festgegurtet, da kann nichts passieren“, versichert der 27-Jährige. Und die Lichterketten schaltet er während der Fahrt natürlich nicht ein. „Da könnte man als Fahrer auch überhaupt nichts mehr sehen“, meint der Hohenfurcher. Allein der Christbaum, der die komplette Heckscheibe zum Leuchten bringt, dürfte auf der Autobahn für einige Irritationen sorgen.

Der Wagen ist ein Gesamtkunstwerk. Das auch, weil immer mehr Details dazu kommen. So hat der Hohenfurcher heuer das Armaturenbrett in Watte gepackt, die er als Schnee betrachtet. Liebvoll drapiert sind darauf kleine Geschenke: Styroporklötzchen, die in buntes Papier eingewickelt sind.

Gut 200 Euro lässt sich der Hohenfurcher sein Hobby kosten. Nächstes Jahr dürfe es noch ein bisschen mehr werden. Denn völlig zufrieden ist der 27-Jährige mit der Gestaltung des Innenraums noch lange nicht: So muss er derzeit noch die Lichter einzeln einschalten. Zu Weihnachten 2019 will er die Kabel so verlegen, dass er sie mit Kippschaltern vom Armaturenbrett aus bedienen kann, blickt Nico voraus.

Und vielleicht bekommt der Hohenfurcher beim nächsten Weihnachtsfest ja auch noch etwas mehr weibliche Unterstützung beim Schmücken. Eine Freundin habe er noch nicht, gesteht der junge Mann, der aber durchblicken lässt, dies gerne ändern zu würden.

Wo man Nico Berchtold mit seinem Auto in den kommenden Wochen antreffen wird, lässt er noch offen. Wenn möglich, würde er es aber sehr gerne auch in der nähe des Schongauer Christkindlmarkts abstellen und zum Leuchten bringen. Eine Unwägbarkeit sieht er dabei allerdings auf sich zukommen: „Mal sehen, ob ich einen Parkplatz bekomme.“