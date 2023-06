Unterschrift fürs Schongauer Krankenhaus: „Schrittweise Demontage muss aufhören“

Den roten Faden des Lebens spinnen und hoffen, dass er nicht reißt: Demonstrieren kann man auf vielfältige Weise. Der Bayerische Rundfunk war auch vor Ort. © Hans-Helmut Herold

Das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ hatte zu einer weiteren Demo aufgerufen, 250 Bürgerinnen und Bürger versammelten sich in der Altstadt. Der Ruf aus Schongau, das Haus zu erhalten, ist mittlerweile laut und weit zu hören.

Schongau – Frieda Mödl und Luise Hübsch sind zwei bekannte Gesichter am Historischen Markt. Da sitzen sie hinter ihren Spinnrädern und zeigen alte Volkskunst. An diesem Tag sind sie neben der Pfarrkirche präsent. Sie spinnen den roten Faden, der uns ein ganzes Leben lang begleitet. Vom Anfang bis zum Ende, von der Geburt bis zum Tod. Die Hoffnung ist, dass der Faden nicht reißt. „Das könnte passieren, wenn das Krankenhaus geschlossen wird“, so ihr Gedankengang.

Es ist keine stille Demo an diesem Samstagnachmittag - die Redner wollen auch in München und Berlin gehört werden

Es ist keine stille Demo an diesem Samstagnachmittag. Redner haben sich angesagt, die dem Volk aus der Seele sprechen. Die Klartext sprechen, ohne sich zu verbiegen. Stefan Konrad vom Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau erinnert an das Motto der Demo: „Meine Unterschrift für unser Krankenhaus.“ Dazu ist ein Plakat ausgelegt, auf dem alle Besucher mit ihrer Unterschrift ihre Solidarität bekunden sollen. „Wir werden das Banner später so anbringen, dass unsere Oberen immer erinnert werden, dass wir unser Krankenhaus behalten wollen“, so der nimmermüde Motor Konrad.

Den Reigen der Redner eröffnet Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman

Den Reigen der Redner eröffnet Bürgermeister Falk Sluyterman. „Wir wollen im westlichen Landkreis eine vernünftige Notfallversorgung“, so Sluyterman. Dabei zählt er die idealen Voraussetzungen auf, die für den Standort sprechen: Die Krankenpflegeschule mit einem hervorragenden Ruf, eine großzügige Erweiterungsfläche in öffentlicher Hand, Gleisanbindung, und auch ein idealer Hubschrauber Landeplatz mit kürzestem Weg in den OP. „Wir wollen vor allem mehr Transparenz“, fordert Sluyterman unter großem Beifall. Er bedankt sich, dass sich auch andere Landkreiskommunen eingereiht haben. „Ich hoffe, dass viele Mandatsträger des westlichen Landkreises hier ihre Unterschrift leisten“, so Sluyterman.

Schongaus Ehrenbürger Fritz Holzhey sparte nicht mit mahnenden Worten und unterschrieb das Banner. © Hans-Helmut Herold

Auch Schongaus Ehrenbürger Fritz Holzhey ergreift das Mikrofon. Für ihn ist es weit mehr als eine Herzensangelegenheit, sich für das Schongauer Krankenhaus einzusetzen. Er steht in voller Sorge, dass das Haus in Level 1i abgestuft wird. „Das würde nicht einmal die notärztliche Versorgung sicherstellen und letztlich die Schließung bedeuten“, befürchtet Holzhey. Wichtig sei jetzt, auch an das Schongauer Personal zu denken, dem eine gesicherte Perspektive für die Zukunft aufzuzeigen sei. „Die schrittweise Demontage muss sofort aufhören.“ Holzhey wird deutlich: „Ich teile die Kritik an der Arbeit des Geschäftsführers Thomas Lippmann und bin nach wie vor der Überzeugung, dass er die Forderungen des Bürgerentscheids nicht erfüllen kann.“ Und in Richtung Kreistag fordert Holzhey, die Festlegung für Schongau auf Level 1n plus Geburtenstation zu beschließen und durchzusetzen. „Und wenn Sie sich gefallen lassen, dass Ihnen die unsägliche Vertragsverlängerung für Herrn Lippmann vor die Nase gesetzt wird, dann erteilen Sie ihm nun wenigstens einen klaren Auftrag!“

Heinrich Forstner hinterfragt, ob die Aufsichtsräte überhaupt ihre Aufträge kennen

Heinrich Forster setzt als nächster Redner gleich nach: „Wissen eigentlich die Aufsichtsräte, was sie für Aufträge haben?“ Er bittet darum, ehrliche Auskunft zu geben. „Was da gespielt wird, ist doch eine Katastrophe“, so Forster. Er fordert die Bürger auf, zusammenzuhalten und „denen einen Marsch zu blasen“. Deutliche Worte ohne Schnörkel.

Verdi-Gewerkschaftsekretärin Uschi Zwick fordert Solidarität für die gesamte Belegschaft des Schongauer Hauses. Sie bestätigt, dass sich viele Mitarbeiter in den letzten Jahren ein hohes Niveau erarbeitet hätten. „Diese Beschäftigten dürfen nicht einfach fallengelassen werden“, so Zwick. Neben ihr Rick Breunig, Leiter der Intensivstation. „Wir sind Mitarbeiter und wollen eine Arbeit haben, wir sind aber auch Bürger und wollen eine vernünftige Notfallversorgung haben.“

Alfred Jocher freut sich, dass die Peitinger für den Bürgerentscheid gestimmt haben

Aus Peiting ergreift Gemeinderatsmitglied Alfred Jocher das Wort. Sein Dank gilt den Peitinger Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein Ja beim Bürgerentscheid entschieden haben. Ihn freut, dass es viele junge Menschen gebe, die kämpfen.

Bürger in Deutschland sollen aufwachen

Regina Haugg und Sieglinde Schuster erinnern im Duett an das Versprechen der Landrätin bei ihrer Vereidigung, sich für alle Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Auch für die aus dem westlichen Landkreis. „Lasst uns kämpfen für unser Krankenhaus. Wir müssen Zeichen setzen, damit die Bürger in Deutschland aufwachen“, so der Ruf der beiden Frauen.



HANS-HELMUT HEROLD

Beitrag im BR: Auch ein Fernsehteam war vor Ort und hat gedreht. Der Beitrag wird am 15. Juni im dritten Programm in der Sendung „mehr/wert“ gezeigt (19 Uhr).