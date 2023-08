Urkunden und Ehrennadeln für langjährige Mitglieder und erfolgreiche Sportler des TSV Schongau

Bei der Delegiertenversammlung des TSV Schongau gehörte die Bühne zunächst den erfolgreichen Sportlern, die für ihre herausragenden Wettkampfleistungen in verschiedensten Disziplinen Auszeichnungen in Bronze, Silber und Gold erhielten. Diese wurden ihnen von Ralf Konstantin (links) und Anschi Haberstock (rechts) ausgehändigt. © Ellenberger

Bei der Delegiertenversammlung des TSV Schongau im Pfarrheim Verklärung Christi in Schongau-West gab es einiges zu tun (wir haben berichtet). Aber noch bevor eine Satzungsänderung, die Berichte der Vorstandschaft sowie die Wahl eines neuen Vorstands zum Aufruf kamen, gehörte die Bühne den erfolgreichen Sportlern, die für ihre herausragenden Wettkampfergebnisse in verschiedensten Disziplinen Auszeichnungen in Bronze, Silber und Gold erhielten.

Schongau - Zudem wurden zahlreiche Männer und Frauen für ihre langjährige Vereinstreue mit bronzenen, silbernen als auch goldenen Ehrennadeln des TSV geehrt. Diejenigen Anwesenden, die bereits 60 und sogar 70 Jahre im Verein sind, bekamen eine Urkunde mit einem Geschenk obendrein. Last but not least wurden zwei Angehörige der Abteilung Kanu, die für ihre ebenfalls langjährige dortige Führungstätigkeit und die dabei vielen geleisteten Arbeitsstunden mit einer Verdienstnadel geehrt. Den Bericht über die Delegiertenversammlung des TSV Schongau mit Vorstandswahlen gibt es hier.

Die Ehrennadel in Bronze für 25 Jahre Mitgliedschaft im TSV Schongau erhielten Anja Buccarella, Julia Kuran-Hahn, Nina Konstantin, Ulrike Marx, Marina Ressle, Beate Schmied, Luisa Werb, Ralph Cieslak, Uwe Flad, David Gerle, Herbert Höpfl, Albert Käufl, Mehmetali Kelmendi, Matthias Konstantin, Markus Konstantin, Marco Lindauer, Cyr Louis-Louisy, Michael Mertes, Dr. Michael Platz, Wolfgang Reiser, Andreas Stöckler, Sebastian Thomas, Martin Vialon und Robert Zimmermann.

Gleich nach den erfolgreichen Sportlern gehörte die Bühne den Männern und Frauen, die für ihre langjährige Vereinstreue mit bronzenen, silbernen als auch goldenen Ehrennadeln des TSV geehrt wurden. Diejenigen Anwesenden, die bereits 60 und sogar 70 Jahre dem Verein angehören, bekamen eine Urkunde und obendrein ein Geschenk.

Die Ehrennadel in Silber für 40 Jahre Mitgliedschaft gingen an Gerda Huber, Nadine Keller, Simone Schmid-Schamper, Angelika Thauer, Johanna Willmann, Wolfgang Dölzer, Rainer Haschke, Thomas Hohmann, Manuel Liseau, Wolfgang Mayer, Erich Müller, Martin Resch, Richard Schierghofer, Christian Schindler

Acht Mitglieder seit 70 Jahren dabei

Die Ehrennadel in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Brunhilde Amberg, Rosemarie Hunger, Renate Jocher, Andrea Nocker, Ruth Staab, Richard Hertl, Peter Huber, Markus Langer

Eine Urkunde mit Geschenk für 60 Jahre Mitgliedschaft gingen zudem an Wolfgang Schenkel und Johann Strauß sowie für 70 Jahre Mitgliedschaft an Monika Bartsch, Edeltraud Teschke, Willi Kreitmayr, Albert Lengger, Horst Lerch, Paul Prokosch, Sebastian Sedlmair und Klaus Süttinger.

Die Verdienstnadel des TSV in Silber für seine 15-jährige Führungstätigkeit im TSV oder einer seiner Abteilungen bekam Stefan Fischer von der Abteilung Kanu. Er war mehr als 15 Jahre Zeugwart und hat unzählig Arbeitsstunden zum Erhalt des Kanuheims geleistet.

Die Verdienstnadel in Gold für 20-jährige Führungstätigkeit in der Abteilung Kanu erhielt Albert Käufl. Er war mehr als 20 Jahre Zeugwart und hat ebenfalls unzählig Arbeitsstunden zum Erhalt des Kanuheims geleistet.

Die ausgezeichneten Sportler:

Fußball: B-Jugend, 3. Platz Oberbayerische Hallenmeisterschaft (Ben Aurich, Kijan Barkzaee, Adrian Beinhofer, Arian Bekteshi, Lucas Coban, Sebastian Hentschke, Lukas Höpfl, Alexander Kaiser, Kadircan Karabulut, Heorhii Kondratiuk, Nikolai Kondratiuk, Leo Kreutzer, Marko Melovic, Kawa Mohammad, Kilian Niedermeyr, Jakub Pliszczynski, Julian Reh, Felix Ritter, Oskar Ruhland, Linus Rüther, Manuel Schmid, Gabriel Schneider);

Taekwondo: Manfred Stadtmüller (u.a. Bayerischer und Deutscher Meister);

Schwimmen: Auszeichnung als Kreismeister: Sophia Hoiß, Pia Schmid, Simon Nördinger, Maja Zidek, Alexander Tresselt, Jonas Pertschi, Leonie von Eltz-Rübenach, Katharina Wolf, Zakhar Liashenko, Lara Lindauer, Leonie Wiedemann, Matvii Liashenko, Uta Leitermeier, Alicia Tresselt;

Auszeichnung in Gold für Podestplätze bei Bayerischer Meisterschaft: Ramona Breunig, Barbara Wöller, Marion Nocker, Margit Tresselt, Andrea Krauter;



Mixed-Staffel (Ramona Breunig, Ingrid Breunig, Simon Langwieser, Frank Witschel),



Damen-Staffel (Ramona Breunig, Ingrid Breunig, Barbar Wöller, Andrea Krauter);



Turnen: Anna Schleich (Stadtmeisterin), Lisa Lercher (Stadtmeisterin), Maximilian Katyuzhanskiy (Stadtmeister);

Triathlon: Auszeichnung für Podestplätze bei Oberbayerischer Meisteraschaft: Quirin Pledl, Leandros Hrysanthopoulos;

Auszeichnung für vordere Plätze bei Europameisterschaft und lokalen Meisterschaften: Jens Boas, Thomas Landes, Cyr Louis-Louisy, Daniel Schmid, Leopold Häuserer, Simon Langwieser;



Simon Henseleit (u.a. Weltmeister im Staffeltriathlon und Europameister U23 über die Sprintdistanz);



Boxen: Auszeichnung für Podestplätze bei Oberbayerischer, Südbayerischer Bayerischer und Deutscher Meisterschaft: Samuel Nieberle, Marijan Bentenrieder und Emily Roth.

MANFRED ELLENBERGER