Verbot von Einweg-Plastik und Mehrweg-Pflicht: Wie Wirte jetzt verpacken

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Pfandsysteme wie „Recup“ bieten in der Gastronomie eine beliebte Alternative zu Einwegprodukten. © Thomas Kuznik/dpa

Vor knapp eineinhalb Jahren hat die EU Einwegplastik aus der Gastronomie verbannt. Ab 2023 gilt nun die Pflicht, Außer-Haus-Speisen in Mehrwegprodukten anzubieten. Zeit nachzufragen, welchen Plastik-Ersatz die Wirte gefunden haben.

Landkreis – Seit Juli 2021 machen sich Wirte Gedanken übers Verpacken. Um die Flut an Plastikmüll in den Griff zu bekommen, hat die EU die Herstellung von Einwegplastikprodukten verboten und Betreiber von Cafés, Restaurants und Bars mussten sich nach Alternativen zu Kunststoff-Strohhalmen und Plastiklöffeln umschauen. Das klappte nicht von jetzt auf gleich: Während einige Gastronomen früh auf Pfandsysteme umstiegen, standen andere noch ohne Ersatz da – und hamsterten.

Auch Gerlinde Sirch vom „Grillshop Sirch“ in Weilheim griff noch eine Weile auf Restbestände der Einwegplastik-Verpackungen zurück, die sie vor dem EU-weiten Verbot eingekauft hatte. Während diese allmählich aus dem Lager schwanden, machte sich die Gastronomin auf die Suche nach Ersatz. „Ab Januar ist Mehrweg ja sowieso Pflicht“, sagt Sirch. Tatsächlich müssen in Gastronomie und Tourismus ab dem kommenden Jahr Mehrwegbehälter zum Außer-Haus-Verkauf angeboten werden.

Pfandsysteme wie „Rebowl“ sollen Einweg-Plastik ersetzen

Fündig wurde Sirch dieser Tage: „Ich habe mir gerade ,Rebowl’-Behälter angeschaut“, erzählt sie im Gespräch mit der Heimatzeitung. Optimistisch, dass das deutschlandweite Gastronomie-Pfandsystem auch in ihrem Grillshop gut funktionieren könnte, will sie für den Anfang rund 100 Behälter bestellen. „Dann schauen wir mal, wie es läuft.“

Sirch habe sich das „Recup“-System ausgesucht, da das bereits einige ihrer Gastronomie-Kollegen in Weilheim anbieten. „Es ist für den Kunden leichter, wenn alle das selbe System nutzen.“ Für Gäste, die keinen Pfandbehälter kaufen, wird es im „Grillshop Sirch“ weiterhin Einwegverpackungen geben. Diese seien aus recyclingfähigem Kunststoff hergestellt und damit nicht vom Einwegplastik-Verbot betroffen, erklärt Sirch.

Die Leichtverpackungs-Abfälle liegen im Landkreis über dem bayernweiten Vergleich. Laut EVA macht die Gastronomie aber nur einen „Nischenbereich“ aus. © EVA

Bei der Metzgerei Boneberger, die mit ihren Filialen großflächig in der Region vertreten ist, will man ebenfalls auf ein Mehrwegsystem umsteigen. Wie Anna Bader von der Qualitätssicherung erzählt, schaut sich das Unternehmen gerade zwei Systeme an: „Rebowl“ und „One Box to Go“. Bei Letzterem würde man nicht auf geliehene Behälter zurückgreifen, sondern die Schalen selbst einkaufen, sagt Bader. Dazu tendiere Boneberger.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Welches der beiden Systeme die Metzgerei einsetzen wird, steht aber noch nicht endgültig fest. „Wir haben uns von beiden Muster schicken lassen und testen sie in verschiedenen Filialen“, sagt Bader. Das wichtigste sei, dass es am Ende „einfach und bequem“ funktioniert.

Speisen verpackt in Pappe sorgte beim „Dragoner“ in Peiting für „negatives Feedback“

Schon jetzt, ohne Mehrwegsystem, sei der Verbrauch von Plastikverpackungen deutlich zurückgegangen, sagt Bader. Das liege daran, dass Kunden einen Aufpreis zahlen müssen, wenn sie sich geringe Mengen Fleisch oder Wurst extra verpacken lassen – über die einfache Papierverpackung hinaus. Zudem bringen einige Kunden ihre eigenen Behälter mit.

Im Restaurant „Zum Dragoner“ in Peiting hat man bereits verschiedene Einwegplastik-Alternativen durchprobiert. Wie Inhaberin Monika Pummer erzählt, bekamen die Gäste ihre Gerichte eine Zeit lang in Behältern aus Pappe mit nach Hause. Das Material stellte sich aber rasch als ungeeignet heraus, weil es recht schnell aufweiche, erklärt Pummer. „Da gab es viel negatives Feedback.“ Also stieg man auf Verpackungen um, die zwar auf Kunststoffbasis hergestellt sind, jedoch nicht unter das Einwegplastik-Verbot fallen: beispielsweise Schalen aus recyceltem Kunststoff oder festem Kunststoff-Schaum.

Eigene Verpackung mitbringen und Verpackungsmüll vermeiden

Gäste, die sich etwas beim „Dragoner“ bestellen, können auch ihre eigenen Behälter mitbringen und so Verpackungsmüll vermeiden. Im Alltag, bei vollem Betrieb, ist das Verpacken in individuelle Boxen aber nicht so einfach zu handhaben. Da sei eine gute Absprache mit den Gästen und viel Koordination in der Küche nötig, erklärt die Wirtin. Praktikabler seien Einwegbehälter daher allemal.

Pfandsysteme wie „Recup“ oder „Rebowl“ wird Pummer wohl nicht so bald einführen. Das rentiere sich bei ihr nicht, da das To-Go-Geschäft, in das das Restaurant mit dem ersten Lockdown 2020 eingestiegen ist, mittlerweile „massiv abgenommen“ habe. „Und ich gehe davon aus, dass das so bleibt.“

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Wie viel Plastikmüll fällt in Weilheim-Schongau an? Rund 3,68 Tonnen Gelbe Säcke mit Leichtverpackungen hat die EVA-Abfallentsorgung vergangenes Jahr im Landkreis eingesammelt – das entspricht etwa 27,9 Kilogramm Abfall pro Einwohner und liegt über dem bayernweiten Vergleich (siehe Grafik). Darin sind auch Weißblech- und Verbundverpackungen sowie Aluminium enthalten, erklärt Claudia Knopp von der EVA.

Die Menge an Gelben Säcken habe gerade im Jahr 2020 stark zugenommen – „bedingt durch die Lockdowns der Corona-Pandemie“, sagt Knopp. So fielen vor zwei Jahren über 3,7 Tonnen Leichtverpackungen an, 2019 waren es noch knapp 3,6 Tonnen.

Wie viel Plastikmüll aus der Gastronomie stammt, kann nicht aufgedröselt werden. Die Abfälle aller Verbraucher werden gemeinsam eingesammelt. Im Vergleich zu dem Verbrauch in den Haushalten hält Knopp den Bereich Gastronomie allerdings für einen „Nischenbereich“. Sie rechne auch nicht damit, dass sich der Verbrauch an Plastikverpackungen deutlich verringert, wenn ab kommenden Jahr vermehrt Mehrwegbehälter angeboten werden.

„Allerdings ist es womöglich zu eindimensional, wenn der alleinige Fokus auf der Mengenentwicklung liegt“, sagt Knopp. „Gerade bei Leichtverpackungen bekommt man meist den Eindruck, das lohne sich alles nicht, weil die Mengen nicht spürbar zurückgehen.“ Dabei erachte sie es als „sehr wichtig, dass in mehr Lebensbereichen Abfälle vermieden und Mehrweglösungen angeboten werden“.

Und Knopp gibt zu bedenken, dass nicht alle Verpackungen, die mit „weniger Plastik“ beworben werden, unbedingt besser für die Umwelt sind. So ließen sich Verpackungen aus neuen Papierverbunden stofflich oft schlechter recyceln als eine Plastikverpackung „aus gängigem Mono-Kunststoff“.