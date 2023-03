Verdiente Leistungsabzeichen für den Musiker-Nachwuchs im Raum Weilheim-Schongau

Erstmals nach der Pandemie konnte der Bezirk Oberland des Musikbunds für Ober- und Niederbayern (MON) die Leistungsabzeichen wieder im würdigen Rahmen einer Versammlung übergeben. Es wurden auch die Bezirksversammlung und die Bezirksjungendversammlung abgehalten.

Landkreis – Die Corona-Pandemie hat sich auf die Musiker ausgewirkt, wie Bezirksleiter Max Kriesmair in der Bezirksversammlung in der Pollinger Tiefenbachhalle feststellte. Es gibt zwar eine Bläserklasse mehr, die Zahl der aktiven Musiker und Musikerinnen hat aber um 115 abgenommen – 114 davon sind Jugendliche.

Eine wichtige Aktualisierung der Satzung des Vereins ist laut Kriesmair bereits angnommen und im Vereinsregister eingetragen. Damit können Sitzungen jetzt auch online oder hybrid abgehalten werden. Kriesmair bedankte sich bei Christoph Drissl für sein Engagement in dieser Angelegenheit.

Die Termine für dieses Jahr festgelegt

Jeweils einstimmig wurden von den 84 anwesenden Wahlberechtigten in den Vorstand gewählt: Bezirksleiter Max Kriesmair, stellvertretende Bezirksleiterin Susi Zwick, Geschäftsführer Manfred Fiebig, Schriftführerin Stefanie Fendt, Dirigent Michael Müller, stellvertretender Dirigent Sebastian Hofer, Jugendleiterin Patrizia Graf, stellvertretende Jugendleiterin Anna Böhm und die Beisitzer Christoph Drissl, Franziska Echtler, Stephan Schütz und Leonhard Reßler. Kassenprüfer sind Fabian Berg und Tobias Panholzer.

Die nächsten Ausbildungen und Wertungen sind ein Marschmusik-Seminar für Trommlerzüge am 12. März, Wertungsspiele in Polling am 22. April und eine Marschmusikwertung in Polling am 23. Juli im Rahmen des 60. Bezirksmusikfests. Das Fest wird vom 20. bis 23. Juli in Polling veranstaltet.

Der Musikverein Polling hat die Ausrichtung des Fests übernommen, weil er heuer 60 Jahre alt wird und dieses Jubiläum feiern will. Für die nächsten Bezirksmusikfeste werden laut Kriesmair noch ausrichtende Vereine gesucht. Bewerbungen für die kommenden drei Jahre sollten möglichst bald bei der Bezirksleitung erfolgen.

Zahlreiche Ehrungen verliehen

Anlässlich der Versammlung wurden verdiente Mitglieder geehrt. Die Bezirksehrennadel des MON in Gold wurde Alfred Tkaczik, Franz Landes, Andreas Huber, Arthur Keck und Bernd Schuster verliehen. Landes und Huber erhielten zudem die Ehrennadel in Bronze der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände und wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Keck wurde die Ehrennadel in Silber und die Verdienstmedaille in Diamant des MON für 35 Jahre in der Vorstandschaft verliehen. Er wurde zum Ehrenbezirksleiter ernannt. Schuster wurde für 25 Jahre als Dirigent die Ehrenmedaille in Gold mit Diamant verliehen und zum Ehrenbezirksdirigenten ernannt. Max Kriesmair wurde für 30 Jahre als Bezirksleiter die Ehrenmedaille in Gold mit Diamant verliehen. Er ist seit 47 Jahren in der Vorstandschaft des Bezirks, davon 16 Jahre als Jugendleiter und 31 Jahre als Bezirksleiter.

In der Bezirksjugendversammlung berichtete die bisherige Jugendsprecherin Julia Just, dass die Ausbildung des Nachwuchses auch in den Corona-Jahren fortgesetzt werden konnte. Die Leistungsprüfungen konnten allerdings nur unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden, da der Hygieneschutz eingehalten werden musste.

Bei den Wahlen zur Vorstandschaft der Jugend herrschte Einstimmigkeit. Die neue Bezirksjugendsprecherin ist Patricia Graf, stellvertretender Jugendsprecher ist Jakob Baur. Kassier Manfred Fiebig bleibt im Amt, neue Schriftführerin ist Julia Just. Beisitzer sind Michael Wühr, Patrizia Röllnreiter, Tina Leiot und Tobias Blockinger.

2024 wieder ein Bezirksjugendorchester geplant

Für das laufende Jahr sind noch Plätze in der „Bläserakademie advanced“ frei. Vor allem junge Tubisten werden noch gesucht, damit dieser Kurs stattfinden kann. Für Samstag, 22. April, ist eine Fahrt zu einer öffentlichen Probe der Philharmoniker geplant. Die Anmeldung erfolgt über den MON.

Für 2024 ist wieder ein Bezirksjugendorchester vorgesehen. Unter dem Thema „Mein größtes Glück – die Blasmusik – Ist mein Hobby noch zeitgemäß?“ machten sich die Jungmusiker Gedanken über die Situation in den Kapellen, die aktuell von „Nachwuchsproblemen, Schnelllebigkeit und Dirigentensuchen“ geprägt ist.

Der Bezirksmusikverband Oberland des MON hat derzeit 89 aktive Kapellen in 60 Vereinen, darunter 46 Musikkapellen, elf Jugendkapellen, fünf Spielmannszüge, vier Trommlerzüge, drei Big Bands, vier Bläserklassen, ein Ensemble, eine Alphorngruppe, zehn Ausbildungsorchester und vier Musikschulen. Die Zahl der aktiven Mitglieder beträgt 2256, darunter sind 464 Jugendliche. 1436 Mitglieder sind männlich, 820 weiblich, wie es weiter vom Verband hieß.

Leistungsabzeichen: Das sind die Geehrten

Leistungsabzeichen Silber: Musikkapelle Huglfing: Simon Langeder, Musikkapelle Söchering: Verena Filgertshofer, Laura Nebl; Musikschule Pfaffenwinkel: Anna-Lena Orterer; Musikverein Polling: Valentina Preissing; Stadtkapelle Miesbach: Martin Holzer; Franz Günther.

Leistungsabzeichen Silber Plus: Musikschule Pfaffenwinkel: Miriam Kloy, Vincent Braun.

Leistungsabzeichen Bronze: Musikschule Pfaffenwinkel: Babette Braun, Theresa Manz, Emilia Erkens, Lana Sero, Magdalena Heim, Elias Hertel, Lukas Nolte; Knappschafts- und Trachtenkapelle Peiting: Valentin Skupin, Maximilian Bertl, Gabriel Schwaiger, Amelie Skupin, Lukas Nuscheler, Korbinian Oswald; Musikkapelle Rottenbuch: Matthias Kastenmüller; Musikkapelle Schwabbruck: Leon Heiland; Blaskapelle Kinsau: Veith Jesse Brand, Ulrike Schilcher; Blaskapelle Schwabsoien: Andreas Schmid, Lia Hartmann; Jugendkapelle Bernbeuren: Janis Strauß, Florian Geiger, Katharina Lerchenmüller, Magnus Streif; Trachtenkapelle Apfeldorf: Hannes Anton Kölbl, Georg Josef Kölbl, Luisa Streit, Clemens Streit, Noah Gerstung; Knappschaftskapelle Peißenberg: Anna Schwaller, Magdalena Noll, Lea Glas, Franziska Wurzer; Blaskapelle Böbing: Magdalena Tralmer, Luisa Sophie Scheerer, Helena Rohrmoser, Sophia Hoiß; Städtische Musikschule Weilheim: Armin Bauer, Oskar Selbherr, Eliel Selbherr, Lilly Heine; Stadtkapelle Weilheim: Magdalena Arzberger; Wielenbacher Musikanten: Pia Sigl; Musikkapelle Haunshofen: Michael Kergel, Stefan Leitner; Musikkapelle Iffeldorf-Antdorf: Benedikt Josef Schweyer; Musikkapelle Ohlstadt: Andreas Steigenberger; Musikkapelle Söchering: Maximilian Nagl, Johannes Bocksberger; Oberhauser Musikanten: Samuel Hartmann; Stadtkapelle Dachau: Florian Haas; Blaskapelle Wörthsee: Anton Guntz, Noah Flämig, Peter Guntz, Tom Dertinger, Christoph Felix Grobholz; Musikkapelle Forst: Magdalena Fichtner, Paul Staltmayr; Vitus Lautenbacher.

Leistungsabzeichen Bronze Plus: Jugendkapelle Bernbeuren: Magdalena Echtler.

ALFRED SCHUBERT