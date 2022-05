Vergebliche Tricks gegen Müllsünder - Kamera-Überwachung soll kommen

Von: Boris Forstner

Am Altglas-Containerplatz nahe des Weilheimer Tennisplatzes hätte die Kamera alles im Blick – wenn sie echt wäre. © EMANUEL GRONAU

Die illegale Müllablagerung ist seit Jahren ein Problem an den Altglascontainern im Landkreis. Eine Videoüberwachung hatte die EVA GmbH, die für den Betrieb der Standorte zuständig ist, stets abgelehnt. Und doch gibt es mehrere Standorte mit einer Kamera. Wie passt das zusammen?

Landkreis – Immer wieder schaut es an den Glascontainer aus, als hätte dort ein Müll-Lkw aus Versehen seinen Inhalt ausgekippt – zum Teil regelrechte Müllberge werden dort von Unbekannten entsorgt. Die EVA muss das regelmäßig aufräumen, auf Kosten der Allgemeinheit. Zwischen 2010 und 2019 hatte sich die Menge auf mehr oder weniger 50 Tonnen pro Jahr eingependelt.

Doch 2019 stieg die Zahl schon auf 61 Tonnen, und im ersten Corona-Jahr 2020, als viele Zeit hatten, um Keller und Speicher zu entrümpeln, explodierte die Menge auf 75,7 Tonnen – so hoch war sie zuletzt 2006. „Auch der abgegebene Sperrmüll an den Wertstoffhöfen ist 2020 um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, obwohl wir wegen Corona vier Wochen geschlossen hatten, und diese Zahl ist auch vergangenes Jahr nicht wirklich zurückgegangen“, so Knopp.

Vor allem abgelegene Standorte sind ein Problem

Vor allem abgelegene Altglas-Standorte wie auf der Zufahrt zum Tennisplatz am Narbonner Ring in Weilheim sind ein Problem, da fühlen sich Müll-Sünder offenbar sicher und haben überhaupt keine Hemmungen mehr. Doch wer genau hinschaut, sieht auf einem Pfosten direkt daneben eine montierte Videokamera. Hatte die EVA dessen Einsatz nicht stets ausgeschlossen, aus datenschutzrechtlichen Gründen und weil man nicht alle Bürger unter Generalverdacht stellen wolle?

„Tatsächlich ist es nicht so einfach, den öffentlichen Raum zu überwachen“, sagt EVA-Sprecherin Claudia Knopp. Man müsste das klären lassen, wenn man Kameras einsetzen wollte. Denn die Kamera am Narbonner Ring ist eine Attrappe, so Knopp. „Anfangs hat es einen kurzfristigen Effekt gehabt“, sagt sie. Doch dann hätten die Leute die Täuschung entweder erkannt oder den Müll in Ecken abgelegt, die auch eine echte Kamera nicht hätte erfassen können. „Oder sie sind gleich auf einen anderen Container-Standort ausgewichen“, sagt Knopp.

In den Wohngebieten trauen sich die Müllsünder nicht

Was auffällt: An vielen der mehr als 100 Altglas-Standorte im Landkreis habe man überhaupt kein Problem mit illegaler Müllentsorgung. „Vor allem in Wohngebieten, da traut sich offenbar keiner“, sagt Knopp. Der Umzug in solche Gegenden wäre ideal, scheitert aber in der Realität an Protesten von Anwohner, die Lärm befürchten. „Da gibt es immer Widerstand“, weiß Knopp aus Erfahrung.

Auch beim V-Markt in Schongau ist die Kamera-Attrappe auf die Glascontainer gerichtet – deshalb wird der Müll oft an den Textil-Containern abgeladen. © Hans-Helmut Herold

Ein weiterer Standort mit Kamera ist am V-Markt in Schongau. Auch dort ist nur eine Attrappe angebracht, räumt Marktleiter Patrick Fischer ein. Aber auch dort habe die Abschreckung nicht geholfen. „Vor allem seit Dezember ist es richtig schlimm geworden, es nimmt leider kein Ende“, sagt Fischer. Man entsorge viel Müll auch auf eigene Kosten, weil der nicht nur an den Glascontainern hinterlassen wird, für die die EVA zuständig ist, sondern auch an den nahen Altkleider-Behältern. Da liege manchmal mehr Müll herum als Kleidung im Container sei, sagt Fischer.

Die echte Kamera-Überwachung soll kommen

Doch hinnehmen will er das nicht länger: Was die EVA noch scheut, wird gemacht – die echte Kamera-Überwachung soll kommen. „Das sind natürlich Kosten, für die Kamera, und das Kabel muss auch verlegt werden“, weiß Fischer. Doch mit einem zusätzlichen Bewegungsmelder, der den Bereich bei Annäherung hell erleuchten soll, hofft Fischer, dass das Problem zumindest am V-Markt bald der Vergangenheit angehört.

Bei der EVA wird man weiter mit dem Problem leben müssen. Knopp sieht es pragmatisch: „Wenigstens schmeißen die Leute ihren Müll dort weg, wo er aufgeräumt werden kann, und nicht in den Wald, wo es deutlich mehr Kosten verursachen würde.“