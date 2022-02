Verkehr raus aus der Schongauer Alpenstraße? Experte sieht keinen Handlungsbedarf

Von: Elke Robert

Teilen

Zu eng für zwei Fahrzeuge ist die südliche Alpenstraße auf Schongauer Flur. Wenn die Autofahrer zu schnell unterwegs sind, kann es für Fahrradfahrer und Fußgänger schon mal gefährlich werden. © Hans-Helmut Herold

Den „Bruckenweg“ in Schongau für den Verkehr zu beschränken, wünscht sich ein Bürger. Für Radfahrer und Fußgänger sei die Straße gefährlich, für Autos im Begegnungsverkehr viel zu eng.

Schongau – „Der motorisierte Verkehr zwischen Schongau und Altenstadt auf diesem Weg ist so überflüssig wie ein Kropf.“ Dieser Meinung ist Oliver Koch, der sich mit seinem Ansinnen an die Schongauer Nachrichten gewandt hat. Die Alpenstraße Richtung Süden sei bis zur Marktoberdorfer Straße bei der Einmündung Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße eher ein klassischer Feldweg, aber ohne jegliche Geschwindigkeitsbeschränkung. Und auch ohne Schutz für Fußgänger und Radfahrer.

Das weiß Koch, der den nur etwa drei Meter breiten Weg nach Altenstadt mit dem Fahrrad häufig fährt, aus eigener Erfahrung. Oftmals viel zu schnell seien die Autos unterwegs, die Straße werde als Abkürzung genutzt. Bei Begegnungsverkehr müssten beide Fahrzeuge weit raus aufs Bankett. „Und der vorgeschriebene Zwei-Meter-Abstand zu Fahrradfahrern kann auch nicht eingehalten werden“, moniert Koch.

„Es muss nicht alles dem Autoverkehr untergeordnet werden“

Sein Vorschlag: Die Strecke zumindest nur noch für Anlieger frei zu geben, sonst für den Durchgangsverkehr zu sperren. 2020 im März habe es einen Unfall mit Personenschaden gegeben im Einmündungsbereich der B472, auch im Oktober 2021 meldete die Polizei einen Unfall. „Es muss nicht alles dem Autoverkehr untergeordnet werden“, ist Koch überzeugt. Auch Fußgänger und Radfahrer müssten zu ihrem Recht kommen. Nur 200 Meter weiter westlich und östlich gebe es jeweils eine weitere Verbindung zwischen Altenstadt und Schongau, die von Autofahrer genutzt werden könne.

Mit seinem Vorschlag, den „Bruckenweg“ zu einer Anwohnerstraße zu machen, selbstverständlich auch frei für den landwirtschaftlichen Verkehr, hat sich Koch nun an die ALS-Fraktion gewandt, die die Idee auch bereits diskutiert habe. „In der Sitzung wurde ergänzt, dass es sich bei dem Gebiet, durch das der Feldweg führt, ja auch um eine Art Naherholungsgebiet handeln würde“, berichtet Koch. Davon würden die sowohl auf Schongauer als auch auf Altenstadter Flur aufgestellten Ruhebänke zeugen. Die ALS überlege laut Koch, sein Anliegen als Antrag in den Stadtrat zu bringen. „Je länger ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto mehr Gründe lassen sich für meinen Vorschlag finden“, ist Koch überzeugt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Verkehrsexperte bei der Polizei Schongau sieht keinen Handlungsbedarf

Den Weg für den Autoverkehr zu sperren, mit dieser Idee war Koch auch schon an die Stadt herangetreten, wo man versprochen hatte, das Thema mit in die nächste „Verkehrsschau“ zu nehmen mit Vertretern des Landratsamtes, städtischem und je nach Zuständigkeit auch Staatlichem Bauamt sowie der Polizei.

Dies ist mittlerweile auch geschehen, eine Notwendigkeit, in diesem Bereich einzuschreiten, sieht Klaus Riedl, Verkehrsexperte bei der Schongauer Polizei, aber nicht: „Dort gibt es keinen Unfallschwerpunkt, eine Gefahrenstelle muss man definitiv verneinen“, ist er sich nach der Verkehrsschau sicher. Eine Notwendigkeit, etwa für eine Geschwindigkeitsbeschränkung, sieht er nicht, „der Weg hat eine natürliche Beruhigung, er ist nämlich schlecht ausgebaut“.

Geschwindigkeit muss immer Straßenverhältnissen angepasst werden

Riedl sieht das Thema ganz pragmatisch und verweist darauf, dass sich alle Verkehrsteilnehmer so zu verhalten hätten, dass niemand behindert, gefährdet oder gar etwas beschädigt werde. Die Geschwindigkeit müsse man immer den örtlichen Verhältnissen anpassen. Begrenzungen würden am Ende sogar eher dazu verleiten, zu schnell, nämlich die Maximalgeschwindigkeit zu fahren. Und wenn, wie in diesem Falle, zu wenig Platz sei für Auto plus Fahrrad bzw. der Autofahrer den nötigen Sicherheitsabstand nicht einhalten könne – „dann muss man eben hinter dem Radfahrer bleiben“. Riedl zählt für die Alpenstraße noch eine weitere Schwierigkeit auf: sie gehört gleich zu zwei Gemeindegebieten.

Neben dem „Bruckenweg“ hatte man in eben jener Verkehrsschau einen Bereich der Triebstraße, nur wenige Hundert Meter weiter westlich, neu beurteilt. Diese ist zwar gut ausgebaut, aber im Kurvenbereich wurde eine Gefährdung erkannt. Schilder sind bereits aufgestellt und die Geschwindigkeit auf 70 gedrosselt. Riedl: „An diesem Beispiel sehen Sie: Wir tun schon etwas.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie hier.