Wieder direkt nach Peiting

Ein Stück Normalität haben die Schongauer heute zurückerhalten. Der Verkehr über dem Mühlkanal fließt wieder in beiden Richtungen.

Schongau– Wie angekündigt, hat das Staatliche Bauamt die Behelfsbrücke über den Mühlkanal wieder freigegeben. Autos, Lastwagen und Busse rollen jetzt wieder in beiden Richtungen zwischen Peiting und Schongau. Und zwar über den bereits ertüchtigten Teil der alten Brücke und über das Behelfsbauwerk. Dank der jetzt großzügiger angelegten Kurve kommen auch lange Busse und Lkw ohne Probleme ums Eck. Bekanntlich war die Kurve zunächst zu eng. Unter großem Aufwand musste ein Elektrohäuschen weichen.

Für die Autofahrer ist jetzt der lange Umweg über die B17/B472 passé. Viel Zeit, sich an der neuen Freiheit zu erfreuen, bleibt ihnen allerdings nicht. In zehn bis 14 Tagen läuft der Verkehr eine Zeit lang wieder nur einspurig über die Behelfsbrücke. Er wird dann mit Ampeln geregelt. Verantwortlich dafür ist die Bergung schwerer Brückenteile. Für die Arbeiten muss ein 500 Tonnen schwerer Kran aufgebaut werden. Nach den ursprünglichen Plänen sollten diese Arbeiten bereits in dieser Woche über die Bühne gehen. Noch fehlende Statiknachweise haben sie verzögert.