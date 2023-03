Abschied beim Alpenverein Schongau: Nach 15 Jahren Robert Zimmermann folgt Heike Rüther im Vorstand

Die neugewählte Vorstandschaft des Schongauer Alpenvereins um die neue Vorsitzende Heike Rüther (5. von rechts). Links außen der bisherige Vorsitzende Robert Zimmermann. © Alpenverein

Bei der Jahreshauptversammlung des Schongauer Alpenvereins stand neben Berichten und Neuwahlen auch ein Abschied im Mittelpunkt.

Schongau – Schongaus Alpenvereins-Chef Robert Zimmermann konnte bei der Jahreshauptversammlung im Schongauer Feuerwehrhaus 47 der aktuell 1932 Mitglieder begrüßen. In seinem Jahresbericht erklärte er, dass von den 60 geplanten Unternehmungen 46 ausgeführt werden konnten. Und für das laufende Jahr 2023 stellte er wieder ein breitgefächertes Angebot vor.

In diesem Zusammenhang bedankte sich Zimmermann bei Robert Degle und Michael Schilcher, die ihre Tourenleitertätigkeit aufgeben beziehungsweise aus beruflichen Gründen zumindest vorübergehend aussetzen. Gleichzeitig begrüßte der DAV-Chef Thomas Weißbrodt und Heike Rüther, die das Tourenleiterteam künftig verstärken werden.

Nach Corona: Monatsversammlungen laufen wieder an

Der DAV-Vorsitzende bedankte sich ebenfalls bei den Vorstandskollegen für die Mitarbeit in der vergangenen Amtsperiode und bei den Helfern beim Verteilen der Vereinshefte. „Unsere Monatsversammlungen laufen nach der Coronapause wieder an. Die Versammlung im Februar fand im Gasthaus Opatija statt, das sich als Lokalität für kleinere Veranstaltungen unter anderem wegen der technischen Ausstattung als durchaus geeignet erwiesen hat“, so Zimmermann weiter.

Nachdem Auto-Partner Peugeot das Angebot für Vereine ausgesetzt hatte, musste ein neues Angebot eingeholt werden, um den Beschluss für die Neubeschaffung des neuen Vereinsbusses aus dem Jahr 2020 umzusetzen. „Der neue Bus hat sich bereits etabliert und einen Garagenplatz erhalten“, so Zimmermann. Zusätzlich wurde ein neuer Fahrradanhänger beschafft, für den die Feuerwehr einen überdachten Stellplatz zur Verfügung gestellt hat.

Jugendliche nehmen Kletteraktionen gut an

Wie Schatzmeisterin Karin Thoma berichtete, waren die größten Posten bei den Einnahmen die Mitgliedsbeiträge mit 65 000 Euro und bei den Ausgaben die Abgaben an den Hauptverein mit 55 000 Euro. Die Sektion muss durch die Abschreibung für den Vereinsbus im Jahr 2022 wieder einen Fehlbetrag verbuchen. Die liquiden Mittel in Höhe von 76 500 Euro sind verteilt auf zwei Girokonten und ein Sparkonto.

Jugendreferent Florian Hüttinger berichtet von sieben veranstalteten Touren. „Nach wie vor werden die Kletteraktionen bei den Jugendlichen gut angenommen. Auch die gemeinsame Tour mit der Familiengruppe soll wiederholt werden“, so der Jugendreferent.

Quasi Staffelstab-Übergabe: Diesen Pickel übergab Robert Zimmermann an seine Nachfolgerin Heike Rüther. © Alpenverein

Familiengruppenleiter Andreas Lüttgau verkündete den Mitgliedern, dass weiterhin ein Nachfolger für die Leitung einer Juniorfamiliengruppe gesucht wird. Er berichtet zudem von den durchgeführten Touren und zeigte entsprechende Bilder dazu.

Wegewart Marco Schulz erläuterte, dass der Weg, den die Sektion betreut, 14,5 Kilometer lang ist, über 1300 Höhenmeter umfasst und aufgrund seiner Tourenlänge mit sieben bis acht Stunden als „schwarze Tour“ eingestuft ist. Um den Mitgliedern den Weg näher zu bringen und einen Eindruck des erforderlichen Arbeitsaufwands für das Jahr zu bekommen, setzt er jährlich eine Gemeinschaftstour in das Tourenprogramm.

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen löste Heike Rüther den bisherigen Vorsitzenden Robert Zimmermann ab. Der zweite Vorsitzende Till Penski, Schriftführerin Claudia Sieber, Schatzmeisterin Karin Thoma sowie die Kassenprüfer Cornelia Zeitler und Peter Ressle wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Jugendreferent wird Florian Hüttinger, der bereits 2022 das Amt kommissarisch innehatte.

Pickel und historisches Paar Telemarkski überreicht

Bei den Beisitzern wurden Richard Biechele, Florian Hüttinger, Florian Lang, Johanna Nuscheler, Marco Schulz und Harald Sieber in ihren Ämtern bestätigt sowie Robert Zimmermann als zusätzlicher Beisitzer gewählt.

Als Abschluss des öffentlichen Teils gratuliert Robert Zimmermann seiner Nachfolgerin zur Wahl und überreichte ihr einen Pickel, der möglicherweise künftig wie ein Staffelstab weitergereicht werden könnte. Die neue Vorsitzende Heike Rüther richtet einige Worte an Zimmermann und überreicht ihrem Vorgänger als Geschenk der Vorstandschaft und des Ausschusses ein funktionsfähiges historisches Paar Telemarkski.

Heinz Messarosch, Peter Kühnel und Richard Biechele bedankten sich stellvertretend für die Tourenführer bei Zimmermann für die geleistete Arbeit, wünschten viel Freude beim weiteren Engagement in der Sektion und übergaben ihm ein weiteres Geschenk. Zum Abschluss erhielt auch Michael Dürr noch eine Aufmerksamkeit für sein Angebot der wöchentlichen Mountainbiketouren.

