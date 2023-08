Vertrag fürs Ballenhaus-Café läuft aus: Stadt will neue Impulse - Vater-Tochter-Duo möchte weitermachen

Von: Elke Robert

Führen das Ballenhaus-Café: Hermann Gleich und Franziska Deininger, aber der Vertrag endet. Auch für den Weihnachtsmarkt wünscht sich die Stadt neue Konzepte. © Elke Robert

Ende März 2024 läuft der Vertrag für das Ballenhaus-Café aus. Nach nur drei Jahren könnte dies das Aus für Hermann Gleich bedeuten. Er kann sich aber wieder bewerben.

Schongau – Vorneweg: Beim Weihnachtsmarkt in diesem Dezember bleibt noch alles, wie Hermann Gleich es bisher auf die Beine gestellt hatte. Seit 23 Jahren managt er den Weihnachtsmarkt, und ans Aufhören hat er eigentlich noch nicht ernsthaft gedacht. Doch die Stadt Schongau will der Veranstaltung ab 2024 ein anderes Gesicht geben, sucht nach neuen Konzepten und auch Bewerbern. Für Gleich bedeutet dies, dass er sich selbst bewerben muss.

Für den Peitinger hatte die Pandemie auch ihre guten Seiten. Zum Jahreswechsel 2020/2021 hatten Paschalis und Haralabos Saradakis den Vertrag für das Ballenhaus-Café gekündigt, die Stadt suchte nach 16 Jahren einen Nachfolger. Gleich bewarb sich. Seither führt er die Gastronomie in dem historischen Gebäude. „Das ist eine Win-win-Situation, weil ich für den Weihnachtsmarkt das Lager des Cafés nutzen kann, das spart viel Arbeit.“

Der bisherige Pächter möchte weitermachen

Zum 31. März 2024 läuft nun der 3-Jahres-Vertrag regulär aus. Gleich will gerne weitermachen. „Auch wenn Gastro ein hartes Brot ist, einen Ruhestand gibt’s noch nicht“, stellt er klar. Zwar sei er sieben Tage pro Woche von Früh bis Spät auf den Beinen, aber der 58-Jährige ist niemand, der die Füße lange stillhalten will. „Entweder hast Du im Ruhestand so viele Hobbys, dass dir nicht langweilig wird, oder du arbeitest, bis es in die Kiste geht“, meint er. Er will sich also neu bewerben. Zumal er die beste Unterstützung hat in Person seiner Tochter Franziska Deininger. Die 20-Jährige arbeitet in Vollzeit mit. „Das liegt ihr im Blut, sie macht das toll, als hätte sie nie was anderes getan – ein Traum“, lobt der stolze Papa.

Das historische Gebäude im Herzen der Stadt samt der großen Freischankfläche ist ein attraktives Objekt. Die Stadt hofft auf innovative Ideen. © Hans-Helmut Herold

Die Ausschreibung der Stadt für das Ballenhaus soll demnächst online gehen, ein interessantes Angebot: 60 bis 80 Plätze bietet der Innenbereich und 80 bis 100 Plätze Freischankfläche – „und das alles ohne Brauereibindung“, wie Schongaus Standortförderin Tina Birke betont. Mit inbegriffen ist die Möglichkeit, auf dem Marienplatz Events zu veranstalten. Bei Veranstaltungen in den Ballenhaussälen kann der Pächter Catering anbieten oder auch selbst Programm auf die Beine stellen. Birke freut sich auf neue Konzepte, ob nun von Vereinen oder anderer Seite, damit nicht ein Fest dem anderen ähnele. Man wolle ganz ergebnisoffen rangehen, „einfach mal sehen, was kommt“, so Birke.

Stadt hofft auf neue Impulse

„Das ist keine Kündigung, sondern es war ein befristetes Mietverhältnis, begründet Kurt Konrad, bei der Stadt für die Liegenschaften zuständig, die Ausschreibung für die Ballenhaus-Gastronomie. „Irgendwann ist Zeit für neue Impulse, das bringt vielleicht mal frischen Schwung rein für alle.“

Der Stadtrat habe entschieden, dass man den Vertrag nicht einfach nur verlängern wolle, „aber der alte Pächter hat natürlich die Möglichkeit, sich zu bewerben“, betont Falk Sluyterman. Allerdings würde sich der Bürgermeister wünschen, dass Gleich „konzeptionell eine Schippe drauflegt“.

Was den Weihnachtsmarkt anbelangt, „sind wir froh, dass er das macht, aber auch da gibt es Hinweise, dass man das ein oder andere ändern könnte“, deutet Sluyterman an. Von den Ständen angefangen über die Marktdauer bis zu den Öffnungszeiten könne es Anpassungen geben, er hofft, dass Gleich bereit sei, Veränderungen mitzugehen.

Hermann Gleich geht optimistisch in die Bewerbung

Nach dem Motto „nach dem Markt ist vor dem Markt“, schlägt Sluyterman vor, dass man sich im neuen Jahr für den Markt 2024 zu einer konstruktiven Kritik zusammensetzt. Man wolle künftig ein Stückweit mehr Einfluss nehmen auf das Konzept. Angedacht sei, dass die Stadt den Weihnachtsmarkt im Rahmen der Winterbelebung „flankierend begleitet“, wie Sluyterman das formuliert. In Idealfall solle ein Gewerbetreibender den Hut aufhaben, dabei aber auch die Interessen der Stadt entsprechend mit berücksichtigen.

Was also bringt die Zukunft für Hermann Gleich? „Ich gehe davon aus, dass alles beim alten bleibt, es sind harte Zeiten“, ist sich der Peitinger sicher, dass er nicht allzu viele Mitbewerber haben wird fürs Ballenhaus wie auch den Weihnachtsmarkt. Ein Zuckerschlecken sei es auch nach der Pandemie nicht, zumal die vergünstigte Mehrwertsteuer in der Gastronomie zum Jahreswechsel wieder ansteigt. Und die Organisation des Weihnachtsmarktes sei äußerst zeitaufwendig, vom finanziellen Risiko ganz zu schweigen: Rund 20 000 bis 25 000 Euro an Fixkosten müsse man finanzieren, so Gleich auf Nachfrage. GEMA-Gebühren und Versicherungen wollten ebenso bezahlt werden wie das Aufstellen der Stände und die Reinigung der Ballenhaus-Toilette.