Der neue Vertrauensmann im Interview: „Ich hänge am Schongauer Krankenhaus“

Von: Sebastian Tauchnitz

Sein drittes Zuhause: Dr. Wilhelm Fischer vor dem Schongauer Krankenhaus, dass er bis 2019 leitete. Zuvor war er über 20 Jahre lang Ärztlicher Direktor in Peißenberg. © Hans-Helmut Herold/Archiv

Um das zerrüttete Vertrauensverhältnis zwischen der Bevölkerung insbesondere im Schongauer Raum auf der einen und der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH auf der anderen Seite wieder zu kitten, beschloss der Kreistag im April, einen Vertrauensmann einzusetzen, der vermitteln soll.

Landkreis – Die Wahl des Aufsichtsrates der Krankenhaus GmbH fiel dabei auf den ehemaligen Peißenberger und Schongauer Chefarzt Dr. Wilhelm Fischer. Jetzt traf er sich mit der Heimatzeitung zu einem ersten Gespräch.

Die Nachricht, dass sie bereits seit einigen Wochen im Amt sind, kam für uns – vorsichtig formuliert – etwas überraschend. Wie sind Sie zu Ihrer neuen Aufgabe gekommen?

Der Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH hat mir die Aufgabe angetragen. Ich habe kurz überlegt und dann zugesagt.

Warum sind Sie der richtige Mann auf dieser wichtigen Position?

Weil ich in meiner langen Tätigkeit ganz ähnliche Erfahrungen gemacht habe, über 40 Jahre Erfahrungen mit der Landkreis-Politik mitbringe. 2013 war ich Chefarzt des Peißenberger Krankenhauses. Eines sehr kleinen Hauses mit einem großen Ruf – wir wurden damals mit der Charité verglichen. Und doch hatte es sich der damalige Landrat Friedrich Zeller zum Ziel gemacht, das Krankenhaus in Peißenberg zu schließen. Die hochqualifizierten Mitarbeiter sollten entlassen werden. Dabei wurden sie doch händeringend gebraucht!

Da waren wieder Ihre Fähigkeiten als „Krankenhaus-Rebell“ gefragt...

(lacht) Ja, so wurde ich damals in der Presse bezeichnet. Wir haben protestiert und demonstriert und konnten den Kreistag überzeugen, einen Aufschub im Sinne der Patientenversorgung im Landkreis zu gewähren.

2015 wurde das Peißenberger Krankenhaus aber dann doch geschlossen...

Das ist richtig. Aber die Rahmenbedingungen waren gänzlich andere. Die damals durchgeführten Gutachten und Bemühungen, eine dauerhafte Lösung für das Krankenhaus Peißenberg zu finden, ergaben kein sinnvolles Ergebnis. Zudem gab es schon 2013 in Schongau erhebliche Schwierigkeiten, Personal zu finden. Wir hatten in Peißenberg hervorragende Mitarbeiter. Innerhalb eines Wochenendes fiel die Entscheidung, Peißenberg und Schongau zu fusionieren. Alle Mitarbeiter bekamen das Angebot, nach Schongau zu wechseln.

War das im Rückblick die richtige Entscheidung?

Es gab nur sehr wenig Proteste dagegen, die Mitarbeiter konnten gehalten werden. Ich glaube schon, dass es die einzige und richtige Entscheidung war.

Dennoch war es sicher schwierig, sie zu erklären.

Wir hatten die Argumente auf unserer Seite. Und ich habe im Laufe der Jahre viele Erfahrungen damit sammeln müssen, der Bevölkerung Einschnitte im Gesundheitssystem zu erklären. Ich stand am Mikrofon, als die Geburtshilfe in Peißenberg geschlossen wurde. Als die Geburtenstation in Weilheim stillgelegt wurde, war mein Chefarztkollege im Urlaub und ich stand auf dem Marienplatz vor den Demonstranten und habe zusammen mit der Landrätin erklärt, warum diese Entscheidung getroffen werden musste.

Warum?

Weil wir damals die gleichen Probleme hatten wie heute in Schongau (und früher in Peißenberg). Es fehlt hauptsächlich an genügend Fachärzten, die eine stationäre Geburtenabteilung unter den vorhandenen fachlichen, rechtlichen und versicherungsrechtlichen Risikobedingungen betreiben würden.

Mit Verlaub: Das klingt alles sehr nach der Argumentation der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH. Wie unabhängig sind Sie in Ihrer Tätigkeit als Vertrauensmann?

Ich bin niemandem weisungsgebunden, kann also vollkommen frei agieren und meine persönliche Meinung in der Diskussion mit einbringen.

Zur Person: Dr. Wilhelm Fischer 1984 startete der Internist Dr. Wilhelm Fischer seine Karriere als Chefarzt und übte gemeinsam mit Dr. Ulf Knabe die Funktion des Ärztlichen Direktors der damaligen Klinik in Peißenberg aus. Dort begründete er seinen weltweiten Ruf als Experte in der Herzschrittmacher-Medizin. Als einer der ersten bundesweit setzte er auf den neuen Zweikammer-Herzschrittmacher, verfasste eines der Standardwerke zu diesem Thema, das in etliche Sprachen übersetzt wurde.

Fischer begleitete das Haus bis zu seiner Fusion mit dem Krankenhaus Schongau. Dort war er von 2015 bis 2019 als Ärztlicher Direktor tätig. Im September 2020 übernahm er die Leitung des Corona-Testzentrums im Landkreis, das von der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH betrieben wurde. Wie alle Testzentren in Bayern wurde dieses im Februar 2023 geschlossen. Fischer war bis zur Schließung für das Zentrum verantwortlich.

1989 wurde er ehrenamtlicher Chefarzt beim BRK Kreisverband Weilheim-Schongau. Seit 2014 unterstützt Dr. Fischer das BRK auch weiterhin als Stellvertreter des BRK-Chefarztes Prof. Dr. Andreas Knez. Eine Aufgabe, die ihm sehr am Herzen liegt: „Krankenhaus-Ärzte aus Schongau sind zusammen mit niedergelassenen Kollegen regelmäßig als Notärzte im Einsatz. Das muss in der Debatte um die Zukunft des Schongauer Krankenhauses ebenfalls berücksichtigt werden“, fordert er. Fischer ist 74 Jahre alt, lebt mit seiner Familie in Hohenpeißenberg, ist begeisterter Fahrradfahrer und ein Freund der Berge.

Aber dennoch: Wenn sich Menschen, die vertraulich Fragen stellen, Sorgen äußern oder auf Missstände hinweisen wollen, per Mail an Sie wenden wollen, müssen sie an eine Adresse der Krankenhaus GmbH schreiben.

Das ist richtig. Aber auf alle Nachrichten, die unter mediator@kh-gmbh-ws.de geschickt werden, habe ausschließlich ich selbst und niemand anders Zugriff. Dass ich eine Adresse der Krankenhaus GmbH verwende, hat ausschließlich praktische, verwaltungstechnische Gründe. Sämtliche Anfragen werden vertraulich behandelt. Natürlich wende ich mich, wenn Klärungsbedarf besteht, an die Verantwortlichen bei der Krankenhaus GmbH. Allerdings nenne ich dabei nie die Namen derjenigen, die sich bei mir gemeldet haben, außer wenn es ausdrücklich gewünscht wird, weil es beispielsweise für eine weitere Vermittlung nötig ist.

Sie sind seit Anfang Juni im Amt. Wie viele Anfragen sind seitdem bei Ihnen gelandet?

Bis jetzt ist es sehr überschaubar. Das liegt aber auch daran, dass die Krankenhaus GmbH die Mailadresse erst vor wenigen Tagen in der von mir gewünschten Form bereitstellen konnte. Dennoch habe ich bereits viele Gespräche geführt.

Mit wem?

Ich habe mich bereits mit dem Schongauer Hebammenteam in Verbindung gesetzt und mit den ehemaligen Belegärzten der Geburtenstationen von Peißenberg, Weilheim und Schongau gesprochen, ebenso mit Frau Puzzovio und Herrn Konrad vom Aktionsbündnis, natürlich auch mit unserer Landrätin und der Geschäftsführung der Krankenhaus GmbH über die derzeitige Situation.

Die Debatte um die Zukunft der Krankenhaus GmbH ist vergiftet, die Positionen wie betoniert. Die einen wollen, dass alles so bleibt wie bislang, die anderen wollen, dass der Landkreis deutlich weniger Geld zuschießt als bisher, manch einer träumt insgeheim immer noch von einem Zentralkrankenhaus-Neubau. Wie kann man da vermitteln?

Wir müssen uns darüber einig werden, was wirklich wichtig ist. Für mich ist das eine möglichst gute medizinische Versorgung der Menschen im Landkreis. Dazu gehören qualifizierte Ärzte und moderne Technik. Wenn man – nicht zuletzt aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels – Schwierigkeiten hat, genügend Krankenhausärzte, insbesondere auch Assistenzärzte zu finden, die in Schongau arbeiten wollen, dann ist dort in manchen Bereichen kaum eine stationäre medizinische Versorgung möglich, die dauerhaft und zukunftssicher ist.

Aber wir müssen versuchen, unter den gegebenen Bedingungen die bestmögliche Lösung für die Zukunft dieses Standortes einzubringen. Ich hänge am Schongauer Krankenhaus (ich war dort schon ab 1968 als Pflegepraktikant und Famulus tätig, von 2015 bis 2019 als ärztlicher Direktor). Allerdings weise ich auch darauf hin, dass man Gesundheitsversorgung nicht ausschließlich unter finanziellen Aspekten beurteilen darf.

Das klingt so, als ob sie während Ihrer Zeit als Chefarzt solche Erfahrungen gemacht haben...

Unter Landrat Zeller war es sehr, sehr schwierig. Da sind wir Ärzte immer nur in Sack und Asche gegangen. Man hatte manchmal den Eindruck, der Euro wäre nicht mehr die gültige Währung, weil alles immer in Feuerwehrleitern und Schulkommoden umgerechnet wurde. Feuerwehren und Schulen sind ohne Zweifel sehr wichtig. Aber eine gute medizinische Versorgung auch. Und die kostet Geld.

Soviel Geld, wie der Bau eines neuen Zentralkrankenhauses kosten würde?

Ich fand die Planungen sehr gut, die Ansichten, die Prof. Norbert Roeder in seinem Gutachten vertreten hat, fand ich gut, weil er sie sehr gut begründet hatte. Es ist bedauerlich, dass der zeitliche Vorsprung, den wir im Landkreis hatten, durch den Bürgerentscheid verloren ging. Mit einer umfangreichen Förderung durch den Freistaat wäre das Projekt – auf längere Sicht gesehen – umsetzbar und für den Kreishaushalt finanzierbar gewesen.

Insbesondere die Schongauer wollten aber kein Zentralkrankenhaus, sondern eine wohnortnahe Versorgung. Was sagen Sie den Menschen dort?

Ich verstehe die Menschen im Raum Schongau. Und ja, die Lage ist schwierig. Bei Wegfall des Standortes Weilheim hätten die Bewohner von Weilheim und Umfeld kürzere Wege zu mehreren Umgebungskrankenhäusern. Bei Wegfall des Standortes Schongau wären die Wege der Schongauer Bevölkerung mit Umgebung im Vergleich zu Letzteren weiter, die Fahrten länger. Beide Regionen würden aber von einem qualitativ hochwertigen, für beide gut erreichbaren und für die Zukunft ausgerüsteten Zentralkrankenhaus in der Mitte des Landkreises profitieren.

Zusammenfassend muss man die geplante Krankenhausreform der Bundesregierung bedenken, die den Unterschied zwischen ländlichen Gebieten und Ballungsgebieten nicht genügend berücksichtigt. Außerdem den zunehmenden Fachkräftemangel, die zunehmenden Qualitätsanforderungen der modernen Medizin, aber auch die Vorteile für den Patienten und die Unterbezahlung von bestimmten medizinischen Sparten wie Notfallmedizin.

Kann angesichts dieser Ausgangslage Ihre Aufgabe überhaupt mit Erfolg erledigt werden?

Ich möchte alle Seiten anhören, die Menschen zusammenbringen, möchte, dass sie sich gegenseitig zuhören, Verständnis füreinander aufbringen und gemeinsam reelle bestmögliche Lösungen für die Zukunft des ganzen Landkreises mittragen.

