VHS hat die Gesundheit im Fokus

Von: Elena Siegl

Das Schongauer VHS-Team (v.l.): Birgit Groba-Gottwald, Maximilian Geiger, Ursula Diesch, Undine Ammann und Roswitha Eimer. Kochkurse für Kinder © PHOTOGRAPHIE ZACHERL

Die VHS Schongau hat ihr neues Programm veröffentlicht: Im Mittelpunkt steht unter dem Motto „Z(S)eiten für deine Balance“ die Gesundheit. Diverse Kurse, die sich in unterschiedlicher Weise mit dem Thema beschäftigen, werden angeboten. Außerdem ist ein Gesundheitstag geplant.

Schongau – Saftig rote Äpfel, mit Aquarellfarben gemalt, zieren das neue Programmheft der Volkshochschulen (VHS) Schongau und Peiting als Sinnbild für Gesundheit – dem Schwerpunkt des Frühjahr- und Sommersemesters. Es ist ein breit gefächertes Thema – ebenso unterschiedlich sind die Kurse, die in Bezug auf „Gesundheit“ angeboten werden. „Da gibt es zum einen natürlich die körperliche Gesundheit mit verschiedenen Sportangeboten“, so der neue Leiter der VHS Schongau Max Geiger. Yoga, etwa, sei ein Dauerbrenner bei der VHS. Das Angebot reicht diesmal von Yin Yoga über Hatha Yoga bis hin zu Yoga 50plus. Und auch wenn Nordic Walking nicht ganz neu ist – der Kurs dazu bei der VHS ist es. „Man denkt, das kann jeder. Aber es braucht die richtige Technik, die der Dozent den Kursteilnehmern vermitteln will“, sagt Geiger.

Entspannungsübungen und Burnout-Prävention

Außerdem auf dem Programm stehen Entspannungsübungen und Sehtraining bei Bildschirmarbeit. Auch die psychische Gesundheit wird von der VHS nicht außer Acht gelassen: Ein Kurs zur Burnout-Prävention wird zum Beispiel angeboten. Für die seelische Gesundheit, um sich selbst etwas gutes zu tun, gibt es außerdem einen Pralinenkurs mit einer Konditormeisterin.

Beliebt sind erfahrungsgemäß auch die Kochkurse. Zum ersten Mal werden auch welche für Kinder angeboten. Einen für fünf- bis achtjährige, die kinderleichtes Fingerfood zubereiten, einer für neun- bis dreizehnjährige, die lernen, wie man mit einfachen, gesunden Zutaten leckere Gerichte kocht.

Gesundheitstag in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen

Für Samstag, 29. April, ist ein spezieller Gesundheitstag der Volkshochschulen im Verbund geplant. Mit Kurzvorträgen und vielen kleinen Aktionen zum mitmachen und ausprobieren, kündigt Max Geiger an.

Auch in Sachen Sprache und Kreativität wird man im neuen Programmheft fündig. Englisch, Französisch und Italienisch werden angeboten, außerdem Deutschkurse. Die waren im vergangenen Semester besonders gefragt, sagt Max Geiger. Da tue es gut, dass die VHS hier zwei neue Dozenten gewinnen konnte. „Man muss die Augen offen halten“, sagt Geiger. Manche würden auch von sich aus als Dozenten auf die VHS zugehen. Jedenfalls würden auch in anderen Bereichen immer Personen gesucht, die Kurse anbieten möchten – wer Interesse hat, darf sich gerne bei der VHS melden.

Aquarellmalen, Vorträge zu Südafrika und Sambia

Schon mehrere Kurse hat Monika Lehmann – die das aktuell Titelbild gemalt hat – in den vergangenen Jahren geleitet. Auch diesmal kann man bei ihr Aquarellmalen lernen. Außerdem gibt es Vorträge zu Südafrika und Sambia, Tanzkurse und einen Märchenabend für Erwachsene. Gespannt ist Max Geiger auch auf eine Lesung von Peter Chott, der in Schongau aufwuchs und nun bei einer Lesung Kurzgeschichten seiner Mutter Maria vorstellen möchte. Die lebte fünf Jahre am Auerberg, fünfzig Jahre in Schongau und hat in der Zeit von 1919 bis 1945 das Leben der „kleinen Leute“ festgehalten. Anekdoten, wie sie zum Beispiel in einem Café in Bernbeuren mit Franz Josef Strauß saß, werden unter anderem zu hören sein.

Die ersten Kurse starten bereits am 10. Januar. Erste Anmeldungen für Angebote im neuen Semester sind bereits eingegangen. Corona-Regelungen müssen im Übrigen nicht mehr eingehalten werden. Zuvor hatte man beispielsweise noch weniger Teilnehmer zugelassen, Tische auseinandergeschoben. Auch aktuell würden noch viele fragen, ob sie eine Maske tragen müssen – „das fällt alles weg“, so Geiger.

Infos und Anmeldungen

Die Programmhefte liegen im Rathaus Schongau aus. Außerdem sind die Kurse auf der Internetseite www.vhs-schongau.de aufgelistet. Wer sich anmelden möchte kann das direkt dort tun oder unter der Telefonnummer 08861/214-191 bzw. per E-Mail an vhs@schongau.de.

