Schongau: Viele Feierlichkeiten mit Partnerstädten geplant

Von: Elke Robert

An der englischen Stadt Abingdon an der Themse stehen ebenfalls Feierlichkeiten an. Im Juli kommen Gäste aus Abingdon © Archiv

Seit 60 Jahren besteht die Sternpartnerschaft mit Colmar, Lucca und Sint-Niklaas, und dies soll auch gefeiert werden. Es wird bereits intensiv geplant.

Schongau – Zwar sind überall Lockerungen in Sicht, aber wegen der noch andauernden Pandemie und der teils doch recht aufwändigen Planungen für internationale Besuche sind alle Schongauer Partnerstädte derzeit noch zurückhaltend. Dennoch stehen schon einiges Termine für dieses Jahr oder zumindest die Anlässe fest, zu denen gefeiert wird, wie Ursula Diesch verrät, Leiterin der Schongauer Tourist Information.

In der französischen Partnerstadt Colmar steht die Einweihung der Bibliothek „Die Dominikaner von Colmar“, ein neues Zentrum der Buchkultur, an. „Bei dieser Gelegenheit möchte die Stadt Colmar auch das 60-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaften einbinden“, so Diesch. Die Bauarbeiten würden noch laufen, der Termin für die Fertigstellung stehe noch nicht fest. Aber es ist eine große Sache: Es entstehe eine der größten Bibliotheken von ganz Frankreich, Bücher aus den letzten fünf Jahrhunderten sollen dort dann zu finden sein. Diesch geht davon aus, dass dann eine offizielle Delegation aus Schongau nach Colmar reisen wird.

Thronjubiläum der Queen wird in Abingdon gefeiert

In England wiederum wird im Juni das 70-jährige Thronjubiläum von Queen Elisabeth gefeiert. Die „Twin Town Society“ von Abingdon möchte zu diesen Feierlichkeiten, die auch an der englischen Stadt an der Themse begangen werden, Gäste aus allen Partnerstädten einladen. „Jeder ist noch etwas vorsichtig, alle warten ab“, weiß Diesch. In der Regel würden aber vier Gäste aus jeder Partnerstadt eingeladen.

Konkretes gibt es schon für Sint-Niklaas zu vermelden. Dort findet auf dem größten Marktplatz von Belgien wieder der Euromarkt statt, und zwar von Freitag, 5. August, bis Sonntag, 7. August. Für diesen Markt sucht die Stadt Sint-Niklaas Geschäftsleute, Händler, Handwerker und Marktkaufleute, die typische Produkte oder Spezialitäten aus der Region anbieten können. „So wie die Stadt berichtet, hat der letzte Euromarkt mehr als 120 000 Besucher angelockt“, sagt Ursula Diesch. Wer aus Schongau dabei sein möchte: Eine Anmeldung ist bis spätestens 18. März möglich. „Die Richtlinien und ein Anmeldeformular für den Euromarkt 2022 sind in der Tourist Information Schongau erhältlich“, so Diesch.

25 Jahre Städtepartnerschaft mit Gogolin

25 Jahre besteht inzwischen die Partnerschaft mit Gogolin, und dieses Ereignis wird in Schongau vom 30. Juni bis 4. Juli gefeiert. „Eingeladen sind eine offizielle Delegation mit dem Bürgermeister und die Jugendblaskapelle Gogolin, die von den Mitgliedern der Stadtkapelle betreut wird“, berichtet Diesch. Geplant sind gemeinsame Musikproben und ein Konzert am Samstagnachmittag auf dem Marienplatz. Auch weitere Begegnungen sind angedacht.

Bereits ein paar Tage später, nämlich vom 7. bis 11. Juli, sind Mitglieder der ökumenischen Verschwisterung aus Abingdon zu Gast beim Freundeskreis Schongau. Ursprünglich war diese Reise zur Passion im Jahr 2020 vorgesehen gewesen, die aufgrund der Pandemie auf 2022 verschoben worden war. „Sowohl die Mitglieder des Freundeskreises Schongau als auch die Gäste aus Abingdon freuen sich auf die Begegnung, die schon so lange geplant ist“, so Diesch.

Für einige Mitglieder des Freundeskreises Schongau geht es dann im September nach Gogolin. „Die Stadt lädt zum Erntedankfest ein, das in Gogolin mit einer beeindruckenden Erntedankkrone gefeiert wird.“

Weitere Informationen: Näheres zu den Städtepartnerschaften gibt es auch über die Tourist Information Schongau auf der Homepage der Stadt Schongau unter www.schongau.de. Der Kontakt ist möglich via E-Mail (touristinfo@schongau.de) oder telefonisch unter 08861/214-181.

Kritik: „Deutsche Minderheit in polnischer Partnerstadt Gogolin wird benachteiligt“ Kritik äußerte Friedrich Zeller (SPD) im Rahmen der jüngsten Stadtratssitzung in Richtung polnischer Regierung. Die deutsche Minderheit in der oberschlesischen Kleinstadt Gogolin in der Woiwodschaft Oppeln in Polen werde benachteiligt, da es Bestrebungen gebe gegen die deutsche Sprache, so Zeller. Er bezog sich auf einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 8. Februar. Nach den FAZ-Informationen werde in Polen nun nur noch eine Wochenstunde Deutschunterricht vorgesehen. „Mit dieser Maßnahme gegen die deutsche Minderheit will Warschau mehr Sprachunterricht für Landsleute im Nachbarland erzwingen“, heißt es in der FAZ. „Das ist ungerecht und trifft auch unsere Partnerstadt“, griff Zeller das Thema auf. „Es kann nicht sein, dass sich die Republik Polen zwar EU-Gelder abholt, aber den rechtsstaatlichen europäischen Minderheitenschutz wollen sie nicht beachten“, so die Kritik Zellers. Die Verordnung des polnischen Bildungsministers für öffentliche Schulen hat offenbar bereits zu Protesten geführt. Während „die Sprache einer nationalen Minderheit, einer ethnischen Minderheit oder die Regionalsprache“ zusätzlich jeweils mit drei Wochenstunden unterrichtet werde, gilt dies laut FAZ explizit nicht mehr für Schüler, die der deutschen Minderheit angehören. Diese sollen den Sprachunterricht nur noch im Umfang von einer Stunde erhalten.

