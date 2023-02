Schongau: Viele kleine Schritte gegen den Leerstand in der Altstadt

Von: Elke Robert

Auch im Gasthaus Sonne tut sich etwas. Die Fassade des Gebäudes ist bereits saniert, für den Innenausbau erfolgten bereits erste Gespräche. © Hans-Helmut Herold

Vier Gastrobetriebe in der Altstadt stehen leer, ebenso sechs Flächen für Einzelhandel – doch insgesamt spürt man in Schongau einen Aufwind. Neuvermietungen sind in Sicht, zumindest laufen Gespräche, wie ein Rundgang mit dem Stadtbaumeister, der Standortförderin und dem Kreisheimatpfleger zeigt.

Schongau – Der Marienplatz ist im Wandel, hat sogar gerade eine Auszeichnung als „Wohlfühlplatz“ erhalten (wir berichteten), aber in der Altstadt Schongau stehen noch immer viele Flächen leer – nach der Liste der Stadt sind es derzeit vier Gastro-Betriebe und sechs Flächen für den Einzelhandel. Gab es da in Schongau nicht einmal das Stichwort Leerstandsmanagement? Die einstigen Schongauer Standortförderinnen Yvonne Voigt und Maike Petro hatten schon Schritte in die Wege geleitet. Doch lange war der Posten der Wirtschaftsförderung unbesetzt. Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio war vielfach in die Bresche gesprungen. Im April letzten Jahres startete dann Tina Birke als Standortförderin inklusive vielfältiger Aufgaben – darunter die Erstellung eines Nutzungskonzepts für die Leerstandsgebäude.

Stadtrundgang mit Standortförderin Tina Birke, Stadtbaumeister Sebastian Dietrich und Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard

Hoffen auf eine baldige Lösung für den Mühlenmarkt, man sei im Gespräch, so Standortförderin Tina Birke und Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. © Hans-Helmut Herold

Treffpunkt am Marienbrunnen mit Tina Birke und Stadtbaumeister Sebastian Dietrich, wenige Tage zuvor schon mit Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard. Leerstand gibt es am Marienplatz derzeit nur einen: auf der Westseite die Räume der ehemaligen Brunnenapotheke. Es habe sich schon länger abgezeichnet, dass sich der Betreiber auf seinen Standort in Burggen konzentrieren wolle, so Birke. Die weitere Nutzung sei noch nicht geklärt.

Maria Mader ist mit ihrem „Frauenzimmer“ nun in der Löwenstraße zu finden – und darf dort eine Freischankfläche betreiben. Dass in ihren direkt am Ballenhaus gelegenen ehemaligen Laden nun ein Immobilienmakler zieht, begeistert niemanden. „Es gab mehrfach Gespräche mit der Vermieterin, auch mit beiden Bürgermeistern“, weiß Birke. Der Kreisheimatpfleger sorgt sich an dieser Stelle um die Attraktivität der Stadt: „Das Leben soll pulsieren, es lädt nicht zum Bummeln ein, wenn ein Bürostuhl drinsteht.“

Der Stadtbaumeister hat sich vor zwei Jahren Sorgen gemacht wegen der Vermietung der Schrimpfhäuser am Marienplatz

Der Stadtbaumeister meint dagegen, „Schongau kann das schon vertragen“. Er habe sich vor zwei Jahren mehr Sorgen gemacht – damals ging es noch um die Schrimpfhäuser (Marienplatz 10 und 12). Diese waren über Jahre hinweg leergestanden, gerade im Sommer ist nun aber erkennbar viel los – nicht zuletzt durch die dort angesiedelte Eisdiele. Diese war von der Münzstraße an den Marienplatz gezogen. Dass der GelatOK-Betreiber nach nur einem Jahr nach Peiting geht, erschreckt Birke nicht – es gebe einen fliegenden Wechsel.

Einen „schönen Zugewinn“ nennt die Standortförderin den Unverpacktladen – „er fügt sich prima ein und wird gut angenommen“, so Birke. „Herr Lose“ ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie in Schongau nun Start-Ups gefördert werden. Aktuell stehen zur Belebung der Altstadt Fördergelder zur Verfügung, unter anderem für professionelle Beratungsangebote zur Entwicklung zukunftsfähiger Betriebskonzepte (20 000 Euro). Auch für Mietförderung gibt es einen kleinen Topf (10 000 Euro).

Noch hat sich keine Folgenutzung für den Mühlenmarkt ergeben

Noch nichts ergeben habe sich als Folgenutzung für den Mühlenmarkt, „das ist sehr schade, auch, weil es ein so interessantes Objekt ist“, so Dietrich. Der Mietvertrag läuft noch bis 2024, der Vermieter habe Interesse an einer neuen, langfristigen Vermietung. „Wir hören uns für ihn mit um“, so Birke. Schon etwas konkreter ist es wohl beim ehemaligen Schreibwarenladen, für den Einzinger gebe es „ernsthafte Gespräche“. Gleich drei Geschäftsinhaber aus der Altstadt wollen sich derzeit vergrößern. Und auch für eine kurzfristige Nutzung sei Michael Sewald immer aufgeschlossen gewesen, eine „kreative Zwischennutzung“ könne man sich gut vorstellen. Auch vorübergehende Vermietungen hält Dietrich für wichtig: „Das ist gut, um Leerstand sichtbar zu machen, um Potenziale aufzuzeigen.“

Nur ein paar Meter weiter in der Christophstraße könne man sich das gut für die ehemalige Fläche der „Unikateria“ vorstellen, heute in der Löwenstraße beheimatet. Einst als Belebung von leerstehenden Räumen angeschoben worden war auch der „Weibsdeifimarkt“ – der sich aus als Langzeitprojekt gut macht, „das ist super“, so Birke. Weiter Richtung Landratsamt stehen der Tabakladen des Ehepaars Di Egidio leer und der „Rote Erker“. Für das kleine Lokal habe es so viele Ideen gegeben, dann kamen Corona und die Energiekrise, „das hat für viele das Aus bedeutet“, bedauert Dietrich. Gerade für dieses „Schmuckkästchen“ sei es bitter, sagt Birke. Ebenfalls seit Ende Januar geschlossen ist das Café „Zum Huterer“ in der Weinstraße. Der Abschied war den beiden Gastronomen Olivera und Dejan Bondokic schwer gefallen, erhalten bleiben sie Schongau dennoch, wenn auch nicht in der Altstadt. Einen Nachfolger für das Lokal gibt es aber bisher nicht.

Das verbarrikadierte Haus in der Münzstraße gebe ein trauriges Bild ab, so Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard. © Elke Robert

„Das „beste Haus am Platz“ nennt der Kreisheimatpfleger den Gasthof Sonne

Das „beste Haus am Platz“ nennt der Kreisheimatpfleger den Gasthof Sonne, mit Spannung wird erwartet, wie es dort weitergeht. Die Fassade war bereits „vorbildlich“ gemacht worden, dann hatten die Arbeiten stagniert. Aber jetzt fand wohl ganz aktuell wieder eine Begehung statt. „Das Projekt hat seine eigene Geschwindigkeit, aber der Eigentümer möchte es nun wieder angehen, und er hat jede Unterstützung der Stadt“, weiß auch Dietrich. Eine bayerische Wirtschaft sei durchaus angedacht, verrät Birke. „Wenn sich ein Wirt findet, wäre das eine gmahde Wiesn“. Sobald die Pläne klar sind, könne man auch an eine Neuüberplanung des Lindenplatzes denken, auch, um einem eventuell künftigen Gastwirt mit Außenflächen entgegenzukommen. Entgegen kommt dies sicherlich auch einem künftigen Pächter des gegenüberliegenden Taschengeschäfts Wieser. Pläne, das Haus umzubauen, hat der Bauausschuss bereits genehmigt.

Um den Leerstand in den Griff zu bekommen und gleichzeitig junge Unternehmer zu fördern, erstellen die Standortförderin und Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio derzeit gemeinsam einen Konzeptkatalog. Kreative, die sich für einen Zeitraum ausprobieren oder Jungunternehmer, die die Marktfähigkeit ihrer Produkte testen wollen, können sich melden, die Stadt stellt dann den Kontakt her zu Vermietern passender Räume. Außerdem steht die digitale Erfassung der Leerstände auf der To-do-Liste, um eine schnelle Abrufbarkeit zu bekommen – „auch für die Allgemeinheit über die Homepage“, so Birke. Die technische Umsetzung wird sogar finanziell gefördert. Geplant sei weiter eine eigenständige Kampagne zur Anwerbung von Einzelhandel auch über die Landkreisgrenzen hinaus. Nicht zuletzt spricht Birke von Fortbildungsmaßnahmen für den bestehenden Einzelhandel und Interessenten.

Ein Schmuckstück an der Stadtmauer: Der Biergarten, der zum ehemaligen Garibaldi gehört. © Hans-Helmut Herold

Unterstützung angeboten hatte die Stadt wohl auch den ehemaligen Pächtern der Gaststätte Garibaldi

Unterstützung angeboten hatte die Stadt wohl auch den ehemaligen Pächtern der Gaststätte Garibaldi. „Die Eigentümer sind bemüht, eine Lösung zu finden inklusive Biergarten“, weiß Dietrich. Letzterer war im Herbst kurzfristig von Stephan Albrecht aus dem Dornröschenschlaf erweckt worden – als Pop-Up-Biergarten. Schade um das Lokal, bedauert Erhard. „Da könnte man viel machen, gerade in Verbindung mit dem Stadtmauer-Rundweg.“

Kein Aushängeschild für Schongau ist die seit Jahren verbarrikadierte Münzstraße 42. Vielfach verwendet der Kreisheimatpfleger beim Rundgang das Adjektiv „traurig“, denn auch aus seiner Sicht sei eine belebte Stadt wichtig, allein schon, um die Verbindung zur Vergangenheit zu ziehen: „Schongau war immer eine umtriebige Stadt.“ Seit dem Jahr 2020 gibt es für das ehemalige Klauser-Gebäude eine genehmigte Nutzungsänderung (vier Wohnungen, ein Büro). „Eine rechtliche Handhabe zur Beseitigung eines Leerstandes besteht nur sehr eingeschränkt“, so Birke. Anreize schaffen könnten die Teilnahme an Förderprogrammen. Auch kann steuerlich profitieren, wer Geld im Sanierungsgebiet investiert.