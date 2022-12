Das Jahr 2023 in Schongau: Viele Projekte vor der Brust, aber wenig finanzieller Spielraum

Von: Elke Robert

Die Sanierung der Mittelschule ist das nächste große Projekt am Schongauer Schulzentrum. Bürgermeister Falk Sluyterman ist froh, das nun angehen zu können. © Herold

Im Interview spricht Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman über ein aufregendes Jahr, neue Pläne und altbekannte Probleme.

Schongau – Ein arbeitsreiches Jahr für Stadtrat und Stadtverwaltung geht zu Ende. Vom Krankenhaus-Bürgerentscheid über Mittelschulsanierung bis zur Fernwärme – wir sprachen mit Bürgermeister Falk Sluyterman, was 2022 gebracht hat und wie es im neuen Jahr weitergeht.

Das Vorhaben Zentralkrankenhaus war eines der beherrschenden Themen in diesem Jahr, die Bürger im gesamten Landkreis wünschen sich mit großer Mehrheit den Erhalt beider Häuser in Schongau und Weilheim. Was nehmen Sie mit aus diesem Bürgerentscheid?

Ich bin dem Aktionsbündnis dankbar, dass es sich dieses Thema auf die Agenda gesetzt hat. Ich nehme für mich mit, dass Bürgerbeteiligung und Kommunikation bei einem solchen Vorhaben immens wichtig sind. Ich will nicht nachtreten, aber als der Kreistag sich am 26. November 2021 für den Weg in Richtung Zentralklinikum entschieden hat, war ich einer derjenigen, der diese Entscheidung zumindest vertagen wollte. In einer Hauruckaktion kann man die Akzeptanz bei der Bürgerschaft nicht erreichen. Aber jetzt haben wir wieder ein Jahr Zeit, um die Dinge auf Kreisebene neu zu planen und neu zu entscheiden. Meine Prognose: Das Zentralklinikum, so wie es gewollt war, ist vermutlich vom Tisch.

Das größte Bauprojekt Schongaus für die kommenden Jahre ist in Vorbereitung: Die Sanierung und Erweiterung der Mittelschule. Die Container stehen, werden bis zu den Pfingstferien zu einer Interimsschule ausgebaut, dann geht es los.

Ich bin froh und dankbar, dass der Stadtrat mit ganz breiter Mehrheit entschieden hat, dieses Projekt anzugehen. Die Mittelschule ist aus dem Jahr 1977, es wird Zeit, dass wir die Generalsanierung angehen. Aber diese wird uns in den nächsten Jahren – etwa bis 2025 – personell wie auch finanziell binden. Das heißt, andere Projekte müssen zurückgestellt werden. Wir haben eine Prioritätenliste im Stadtrat verabschiedet – auch da ist die Generalsanierung der Mittelschule weit oben angesiedelt.

Aber es fallen auch viele Projekte hinten runter, obwohl eigentlich alles auf dieser Prioritätenliste wichtig ist.

Das stimmt, aber dafür gibt es nun mal eine Priorisierung. Denn einerseits erfordern Investitionen personelle Ressourcen vor allem im Bauamt. Andererseits müssen wir vermutlich mit einem massiven Einbruch bei der Gewerbesteuer rechnen. Hinzu kommt außerdem, dass wir höhere Ausgaben bei den Projektkosten einplanen müssen. Da bleibt nichts anderes, als manche Dinge, wie etwa die Errichtung einer neuen Obdachlosenunterkunft, nun nicht auf die Tagesordnung zu bringen.

Was ist mit dem Baugebiet Schongau Nord? Das steht auch schon seit Langem auf der Agenda, mindestens seit 2013...

Da sind wir auf einem guten Weg, zunächst einmal im Bereich Südliches Eichenfeld. Der Bebauungsplan geht in die Endphase, so dass dort in absehbarer Zeit Baurecht entstehen wird.

Was heißt „absehbare Zeit“?

2023/24 werden wir voraussichtlich Baurecht haben.

Das ist nun aber nur ein kleines Baufeld, nicht das große Baugebiet.

Das ist aber immerhin der Einstieg in die Bebauung des Schongauer Nordens und dies in einem Bereich, in dem das noch relativ einfach umzusetzen ist. Im übrigen Bereich ist die Planung derzeit sehr schwierig bzw. können wir sie gar nicht finalisieren. Einerseits gibt es das Thema mit der 110 KV-Stromleitung – da sind wir wegen deren Verlegung im Gespräch mit den LEW. Andererseits hat sich die Stadt Schongau für den Sitz eines möglichen Zentralklinikums im Schongauer Norden beworben.

Es reichen aber doch gar nicht alle Flächen an die „Vorbehaltsfläche Krankenhaus“ heran?

Aber es sind wesentliche Flächen. Und es ist ein Unterschied für den Grundstückseigentümer, ob dort ein neuer Krankenhaus-Bau/eine Erweiterung hinkommt oder eine Wohnbebauung. Das wirkt sich auf die Grundstückspreise entsprechend aus.

Aber die Verkaufsabsichten sind geklärt, ob nun für Wohnbau oder Krankenhaus?

Die Verkaufsbereitschaft besteht grundsätzlich. Und auch wenn ein Zentralklinikum vom Tisch sein dürfte, steht die Erweiterung einer der beiden Klinikstandorte sicherlich nach wie vor in der Diskussion. Da kann Schongau mit guten Argumenten punkten – nebst einer guten Anbindung. Die Fuchstalbahn führt ja direkt am Krankenhaus vorbei.

Vielleicht fangen wir mit dem innerstädtischen Verkehr an. Da kann man sicherlich einiges optimieren, wie eine Anbindung des Lido, was über den Stadtbus nicht möglich ist, oder eine verbesserte Taktung beim Krankenhaus. Ich blicke da auf das Peitingmobil oder den Rufbus in Murnau mit über 200 Haltestellen.

Innerörtlich bleibe ich dabei: Der Stadtbus ist seit über 20 Jahren ein Erfolgsmodell in unserer Stadt, was das Beste für unsere Bürger*innen darstellt. Aber Sie haben die Schwachstellen angesprochen, dass der Stadtbus nicht alle Stadtteile bedient Der Stadtbus kostet die Stadt aber jedes Jahr einen erheblichen Betrag, das Ruftaxi dagegen ist ein Pilotprojekt, dafür bekommt Peiting einen ganz anderen Zuschuss vom Freistaat Bayern als wir für den Stadtbus. Sagen wir es so: Für eine Erweiterung im ÖPNV sehe ich zwar Handlungsbedarf, aber derzeit leider kaum finanziellen Spielraum.

Es gibt aber doch eine Kooperation mit dem RVO?

Ja, z.B. die Frühfahrt morgens, die sonst der Stadtbus machen müsste, fährt der rote Bus des RVO, damit die Berufspendler um 5.30 Uhr zum Zug kommen – ohne Zuzahlung.

Und was das Bahnhofsumfeld insgesamt anbelangt: Die Fahrradständer sind heuer realisiert worden, aber der geplante Busbahnhof ist noch immer in weiter Ferne, oder?

Zu meinem großen Bedauern. Auf der Priorisierungsliste ist das Thema gar nicht mehr aufgeführt, weil wir nicht die finanziellen Ressourcen haben. Aber wir sind auch seit Jahren in Verhandlung mit der Bahn wegen der Grundstücke, da braucht man viel Geduld und Zeit. Kleinere Maßnahmen wie die Fahrradabstellanlagen zu realisieren, waren schon ein Kraftakt. Auf der anderen Seite sind wir froh, dass wir den nahezu barrierefreien Ausbau der Bahngleisanlagen bekommen haben, das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Auch beim Bahnhofsgebäude selbst kann man noch eine Schippe drauflegen, da bin ich mit dem Eigentümer, Andreas Holzhey, immer wieder im Gespräch. Das Problem ist, eine adäquate Nutzung für das Gebäude zu finden.

In Sachen Fuchstalbahn, die für die Stadt so wichtige Anbindung, hängt erst mal alles am Landkreis Landsberg.

Wir haben im Kreistag Weilheim-Schongau die Anerkennung der Reaktivierungskriterien beschlossen, man kann nur hoffen, dass Landsberg mitzieht und dass relativ zeitnah von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) eine Potenzialanalyse beauftragt wird. Ich bin guter Dinge, dass das Fahrgastpotenzial für einen Probebetrieb ausreicht.

Leider auch wieder ein Projekt, das nicht morgen verwirklicht werden kann.

Vielleicht nicht morgen oder übermorgen, aber wenn man die Debatte über Verkehrswende und Klimawandel verfolgt und dazu nächstes Jahr der Wahlkampf in Bayern beginnt, gehen solche Projekte vielleicht auch wieder schneller voran.

Klimawandel ist ein gutes Stichwort: Die Stelle des Klimaschutzmanagers, der die Mitarbeiter unterstützen soll, ist nach wie vor nicht besetzt.

Die Stelle war jetzt mehrfach ausgeschrieben. Wir werden im Januar erste Gespräche mit Bewerbern führen, müssen aber berücksichtigen, dass die Qualifikation passt, da wir für die ersten zwei Jahre einen Zuschuss für die Personalkosten bekommen. Dieser Kollege/diese Kollegin wird eine Schnittstelle im Haus sein und andere Mitarbeiter entlasten, aber auch eigene Themen angehen. Es wäre eine große Hilfe, wenn wir jemanden fänden, der z.B. Themen wie den Energienutzungsplan oder die geplanten Photovoltaik-Anlagen koordinieren könnte.

An kleinen Stellschrauben hat man ja gedreht in Sachen Energieeinsparung, aber es fehlt das große Gesamtkonzept für eine klimagerechte Stadt, denn in vielen Bereichen kommt man gar nicht voran.

Die Maßnahmen, die wir bisher umgesetzt haben – z.B. Umstellung auf LED bei der Straßenbeleuchtung und energetische Sanierungen im Plantsch – und die geplanten Maßnahmen im Eisstadion haben ein Rieseneinsparpotenzial und haben uns teilweise schon gut durch die Krise gebracht. Aber Sie haben recht, da ist Luft nach oben, beispielsweise haben wir im Bauhof ein veraltetes Heizsystem. Vielleicht ist es aber gar nicht mehr lange hin bis zu einer großen Lösung, von der dann entsprechend auch der Bauhof partizipieren würde.

Sie sprechen eine mögliche Erweiterung des Fernwärmenetzes an. Aber gibt es denn überhaupt schon Konkretes?

Wir haben den „Masterplan Fernwärme“. Die Stadtwerke überlegen nun, wie man die Erweiterung des Fernwärmenetzes proaktiv angehen kann. In Schongau-West beispielsweise könnten nun auch zwei Versorgungsträger Energie anbieten. Ob Bedarf besteht oder es möglich ist, überhaupt ein zweites Leitungsnetz im Straßenraum unterzubringen, muss erst noch untersucht werden. Es ist noch nichts spruchreif, aber bis Mitte/Ende des Jahres 2023 könnten wir anfangen, Maßnahmen einzuleiten und den Bedarf bei den dann anstehenden Haushalten abfragen.

Auch im Straßenbau steht vieles an, der ist Dauerbrenner seit Jahren. Für 2023 steht die Peitinger Straße auch innerorts auf der Agenda. Wann geht es los, was ist sonst geplant?

An die Straßen müssen wir ran, keine Frage. Bei der Peitinger Straße bin ich zuversichtlich, das mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim anzugehen. Die Gelder sollen für 2023/2024 zur Verfügung stehen. Und wir werden 2023 in die Gesamtplanung für die Vogelsiedlung inklusive Gesamtkonzept was Auto, Radverkehr und Fußgänger anbelangt, einsteigen. Das ist eine der ältesten Siedlungen in Schongau, da müssen wir dringend etwas tun.

Ist man schon weiter in Sachen Lkw-Parkplatz bei der Firma UPM?

Ich würde es begrüßen, wenn dieses Projekt umgesetzt würde, die Bürgeranhörung hat gezeigt, dass hierzu die grundsätzliche Bereitschaft besteht, wenn bestimmte Themen wie Lärmschutz und sanitäre Einrichtungen berücksichtigt werden. Das sollte möglichst alles Hand in Hand mit dem Ausbau der Peitinger Straße gehen.

Welche weiteren Themen stehen noch dringend an?

Der Blumenstrauß ist schon groß genug, wenn wir das gewuppt bekommen in den nächsten Jahren, wäre es gut (lacht). Aber das Thema Sozialer Wohnungsbau – Im Tal, Hans-Böckler-Straße, Julius-Leber-Ring – steht nach wie vor auf der Agenda. Ich werde den neuen Geschäftsführer der Wohnbau Weilheim demnächst fragen, ob es nicht doch die Möglichkeit gibt, gemeinsam neuen Wohnraum zu schaffen. Denn wir brauchen wirklich Hilfe von Außen, da sehe ich auch den Landkreis ein stückweit in der Pflicht bzw. als guten Partner. Auch über die Soziale Bodennutzung (SoBon) wollen wir weiteren Wohnraum schaffen. Das Thema Wohnen hat also weiterhin hohe Priorität. Auch unsere Altstadt werden wir nicht aus dem Blick verlieren, da ist die Entwicklung derzeit aufgrund des zunehmenden Leerstands nicht zum Besten – Corona- und Energiekrise zeigen nun ihre Auswirkungen. Da bin ich froh, dass sich die Standortförderin Tina Birke auch die Altstadt auf ihre Fahne geschrieben hat.

Wenn Sie zum Abschluss einen Wunsch frei hätten für Schongau, was würden Sie wählen?

Dass es mit Schongau trotz der vielen Krisen weiter bergauf geht.

