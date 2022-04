Volles Haus bei Kleidertausch-Party-Premiere in Schongau

Erfolgreiche Aktion

Gut, besser, Kleidertausch-Party: Eigentlich war die Aktion als Versuch geplant, ob so etwas in Schongau überhaupt angenommen wird. Das Ergebnis war ein durchschlagender Erfolg.

Schongau – Bereits eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung standen die ersten Second-Hand-Fans vor dem Ballenhaus in Schongau – mit ihren Schätzen aus dem eigenen Kleiderschrank und in freudiger Erwartung, was sie dafür Hübsches eintauschen können. Damit die Besucherinnen nicht erst vor leeren Kleiderständern standen, hatte das Team um Beatrice Amberg bereits ein paar gute Stücke dem „Weibsdeifi-Markt“ entliehen und natürlich auch selbst Einiges mitgebracht.

Und so nahm die Erfolgsgeschichte ihren Lauf. Ab der ersten Minute wuselte es im Ballenhaus. Pullover, Jacken, Hosen, T-Shirts, Schuhe und Kleider wurden auf den Tischen verteilt und an die Bügel gehängt, um gleich darauf in der Tasche einer anderen Besucherin zu landen, die sich tierisch über die schönen Stücke freute.

Kleidertausch-Party: Auswahl ändert sich minütlich

Wer noch unschlüssig war, probierte das neue potenzielle Lieblingsteil einfach an und holte sich die Meinung der anderen Frauen ein. Stutenbissigkeit? Fehlanzeige. Jede bekam eine ehrliche Einschätzung – zu groß, zu klein, zu bunt oder perfekt passend. Und das größtenteils von völlig fremden Frauen.

Das sorgte für eine so unglaublich gute Stimmung über die gesamte Zeit, dass einige Frauen immer wieder kamen. Denn auch das war ein großer Vorteil gegenüber anderen Shopping-Erlebnissen: Die Auswahl änderte sich quasi minütlich, da immer wieder neue Tauschobjekte mit den Besucherinnen kamen.

Insgesamt 216 Teilnehmerinnen zählten die Verantwortlichen des „Weibsdeifi-Markts“, der Arbeiterwohlfahrt und von „Neue Nachbarinnen Landsberg-Weilheim (NeNa LaWei). Und die waren ebenso bunt gemischt wie die Klamotten, die sie dabeihatten. Vom Teenager- bis zum Rentneralter und von Frauen verschiedenster Nationalitäten.

Wann findet nächste Kleidertausch-Party in Schongau statt?

Doch eines hatten sie alle gemeinsam: eine unbändige Freude an der Aktion. „Es geht hier eigentlich keine Besucherin raus, ohne sich zu bedanken und die Idee zu loben. Da geht einem richtig das Herz auf“, sagten die Organisatorinnen und strahlten um die Wette. Und immer wieder kam die Frage, wann die nächste Kleidertausch-Party stattfindet.

+ „Steht mir das?“ So viele ehrliche Modeberaterinnen gab es selten wie bei der Aktion im Ballenhaus. © Christine Wölfle

„Jetzt haben wir so oft gesagt, dass es im Herbst wieder eine gibt, da kommen wir gar nicht mehr aus“, meinte Mit-Organisatorin Carola Dempfle augenzwinkernd. An den Kosten wird eine Wiederholung nicht scheitern, denn das Ballenhaus wurde den Verantwortlichen für die Aktion mietfrei überlassen. Einzig die Reinigung musste bezahlt werden. „Aber das war finanziell nicht wild“, resümierte Beatrice Amberg.

Und das, obwohl ja kein Geld umgesetzt wurde. Selbst das kleine Büffet war auf Spendenbasis. „Women-Power“ heißt das Schlagwort, an dem alles hängt. „Je mehr Frauen uns unterstützen, desto wahrscheinlicher wird eine erneute Auflage der Kleidertausch-Party“, appellieren die fleißigen Frauen an alle Tausch-Party-Fans. Als Helferin hätte man ja zudem den Vorteil, dass man selbst immer wieder schöne Teile in der Hand hat, die man auch mitnehmen darf.

Wer im Herbst dabei sein möchte, kann sich jederzeit unter post@schongau-belebt.de oder unter der Telefonnummer 08861/6999893 melden.

Christine Wölfle