Schüler dürfen nicht an Projektwoche teilnehmen – Mutter klagt über „Ausgrenzung“

Von: Elena Siegl

Speziell um die MINT-Fächer geht es bei der Fahrt. Die Schüler dürfen selbst experimentieren. (Symbolbild) © Ullstein Bild

Nicht alle Schüler einer Klasse dürfen an einer Projektwoche teilnehmen. Eine Mutter klagt nun über Ausgrenzung. Das Schongauer Gymnasium weist die Vorwürfe zurück.

Schongau – „Zu unserer Schulzeit gab es so etwas nicht, es wurde niemand ausgeschlossen, der bei einer Klassenfahrt mitkommen wollte“, sagt eine Mutter, die ihren „Unmut über das Welfen-Gymnasium publik machen“ will – im Namen mehrerer Eltern, wie sie sagt. Stein des Anstoßes ist eine Projektwoche, die mit Unterstützung der Frank-Hirschvogel-Stiftung für die Achtklässler der naturwissenschaftlich-technologischen Klassen angeboten wird. Das wird sie bereits seit mehreren Jahren, sagt Schulleiter Bernhard O’Connor. Es gibt drei verschiedene Zweige am Gymnasium, für jeden werde eine Fahrt organisiert. Für Schüler des sprachlichen Zweigs geht es eine Woche nach Frankreich, für den sozialwissenschaftlichen Zweig wird eine Berlinfahrt organisiert, und für den naturwissenschaftlich-technologischen Zweig eben besagte Forscherwoche im Berchtesgadener Land.

Tatsächlich sind die Plätze begrenzt – in der Vergangenheit habe das aber nie zu Problemen geführt, so O’Connor. Seine Eindrücke zur Forscherwoche seien „sehr positiv belegt“. Ihn überrascht, dass sich die Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, nicht an ihn gewandt habe. Das sei schließlich der normale Weg, wenn man beispielsweise mit einer Lehrkraft nicht zurechtkomme, „um für alle eine Lösung mit möglichst großer Zufriedenheit zu finden.“ Von den Vorwürfen habe er erst durch die Heimatzeitung erfahren.

Schüler können sich für Projektwoche bewerben - Lehrer erklärt Auswahlverfahren

Zunächst beim Elternsprechtag zum Schuljahresstart, und schließlich vor mehreren Wochen mit einem Schreiben wurden die Eltern über die Fahrt informiert, sagt die Mutter. In dem Schreiben sei erstmals von den begrenzten Plätzen die Rede gewesen. Bis zum 10. Februar sollten sich interessierte Schüler anmelden. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass sich die Fahrt an „besonders engagierte Schülerinnen und Schüler“ des Zweigs richtet und es ein Auswahlverfahren geben wird. „Ein paar Wochen später wurde tatsächlich aufgefordert, ein Bewerbungsschreiben zu formulieren“, so die Mutter. Sie habe sich gewundert, dass das für eine Klassenfahrt nötig sei – aber „man beugt sich natürlich dem Druck“. Von 28 Kindern, die Interesse bekundet hatten, seien schließlich nur 20 für die Fahrt ausgewählt worden. Acht werden ausgegrenzt, so die Mutter. Das Auswahlverfahren werfe – auch nach einem Gespräch mit einem begleitenden Lehrer – viele Fragen auf, sagt sie. Engagiert könne man ja in verschiedenen Bereichen sein. Außerdem ist ihr aufgefallen, dass „mindestens fünf Schüler von lehrenden Elternteilen“ mitdürfen.

Alle Schüler sollten einen kleinen Text schreiben, in dem sie erklären, warum sie mitfahren wollen, erklärt der MINT-Beauftragte am Gymnasium, Simon Batzer, auf Nachfrage der Heimatzeitung. Dieser Text sei in die Entscheidung ebenso miteingeflossen, wie die Einschätzungen der Lehrer in den naturwissenschaftlichen (MINT) Fächern. Außerdem werde geschaut, ob Wahlangebote in Sachen MINT wahrgenommen werden. „Wer sich zum Beispiel bei der Erfinderwerkstatt oder der Robotik einbringt, hat bessere Chancen“, so Batzer. Es gehe grundsätzlich ums Engagement der Schüler im MINT-Bereich. Man habe in der Vergangenheit beispielsweise aber auch schon einmal berücksichtigt, dass ein Schüler in der Jugendfeuerwehr war. Nur übrige Plätze werden dann noch, der Fairness halber, verlost.

Lehrer: „Am liebsten wäre es mir, wenn alle mitkönnten.“

Die Enttäuschung darüber, dass nicht alle mitkönnen, kann Batzer nachvollziehen. „Das ist sehr bedauerlich“, sagt er. Auch er sei damit nicht ganz glücklich und arbeite schon länger daran, „dass man es anders hinbekommt. Am liebsten wäre es mir, wenn alle mitkönnten.“ Denn an sich sei die Forscherwoche ein tolles Projekt. Angeleitet durch Referenten der Technischen Universität München forschen die Schüler in den Bereichen Geographie, Biologie, Chemie, Mathematik und Technik.

Zwar hatte die Mutter vorgeschlagen, den Unkostenbeitrag – der wegen der Unterstützung durch die Frank-Hirschvogel-Stiftung bei lediglich 100 Euro liegt – zu erhöhen, damit eine weitere Unterkunft für alle Schüler gebucht werden kann. Das Problem sei allerdings, dass das Forschungszentrum nicht viele Plätze hat – und die auch bei anderen Schulen sehr begehrt seien. Mit einer Schülergruppe, deren Projektwoche wegen der Corona-Jahre gar nicht zustande kam, besucht Batzer heuer ein anderes Forschungszentrum mit mehr Plätzen, sozusagen als Test, kündigt er an. Vielleicht wäre das für die Zukunft eine Alternative. Der große Haken hier allerdings: Die lange Anfahrt. Das Forschungszentrum ist in Heilbronn.

