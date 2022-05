Wahl in Burggen: Wer zieht ins Rathaus ein?

Von: Elena Siegl

In Burggen wird am Sonntag gewählt (Symbolbild) © Arne Dedert / dpa

Am Sonntag ist es soweit, dann stimmen die Burggener darüber ab, wer das Bürgermeister-Amt übernehmen soll. Christian Beer und Sandra Brendl-Wolf treten bei der Wahl an.

Burggen – Bekommt Burggen einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin? Diese Frage wird am Sonntag geklärt, wenn in der Gemeinde wieder gewählt wird. Zuletzt hatten die Burggener in Sachen Bürgermeister ihre Stimme im Juli 2021 abgegeben, nachdem die vorherige Wahl im März 2020 für ungültig erklärt worden war. Josef Schuster, der beide Entscheidungen gewann, musste Anfang 2022 aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Deshalb wird nun das dritte Mal innerhalb von drei Jahren gewählt. Zwei Kandidaten stellen sich diesmal zur Wahl: Sandra Brendl-Wolf und Christian Beer.

Weil wegen der unklaren Lage in der Vergangenheit auch manches liegen blieb und es in Burggen viel zu tun gibt, entschied sich der Gemeinderat dazu, dass der künftige Bürgermeister das Amt hauptberuflich ausführen soll.

Christian Beer will Bürgermeister in Burggen werden

Spannend, so beschreibt Beer die zurückliegenden Wochen. Schließlich sei es das erste Mal, dass er sich für ein Amt bewirbt und einen Wahlkampf – wenn auch in abgespeckter Form – miterlebt. In der Woche vor Ostern hat Beer zusammen mit seinen Unterstützern von der Bürgerliste Burggen sowie der Unparteiischen Wählergemeinschaft Burggen (UWG) Flyer verteilt und zu Informationsveranstaltungen in Burggen und Tannenberg eingeladen, erzählt er. Es ging ihm darum, sich den Menschen vorzustellen. „Sie sollen ja wissen, mit wem sie es zu tun haben“, erklärt Beer. Obwohl – ein gänzlich Unbekannter dürfte er für wenige im Ort sein: „Ich bin seit 1993 in der Raiffeisenbank in Burggen, seit 25 Jahren in Burggen verheiratet und war hier lange Fußballtrainer“, sagt er.

Christian Beer will Bürgermeister in Burggen werden. © Privat

Der Wahl am Sonntag sieht Beer gespannt entgegen. Gleichzeitig freut er sich, dass der Tag endlich kommt, an dem die Entscheidung fällt und ist guten Mutes. Freilich sei er angetreten, um auch zu gewinnen. Dass er von der Bürgerliste und der UWG als deren gemeinsamer Kandidat nominiert wurde, ist ihm wichtig, da es für ihn ein Signal ist, die Gemeinde zusammen weiterzubringen. „Zu gelassen zu sein, wäre aber vermessen“, findet Beer. Er hoffe auf ein gutes Ergebnis, das dem neuen Bürgermeister Rückenwind schenkt und Vertrauen zeigt.

Sandra Brendl-Wolf will Burggener Bürgermeisterin werden

Zu einer Veranstaltung hat Sandra Brendl-Wolf nicht geladen, sich stattdessen dafür entschieden, von Haus zu Haus zu gehen, um sich vorzustellen. Auch wenn sie nicht jeden besuchen konnte, sei es „sehr informativ“ gewesen, sagt sie. Sie sei mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen und habe dabei erfahren, was ihnen unter den Nägeln brennt. „Vieles würde die Gemeinde gar nicht viel Geld kosten – nur Zeit. Man müsste es einfach mal in die Hand nehmen.“

Sandra Brendl-Wolf will Bürgermeisterin in Burggen werden. © ARMIN ZACHERL

Vor der Aufstellungsversammlung sei sie sehr aufgeregt gewesen und schließlich sei sie auch sehr nervös gewesen, ob sie die nötigen 50 Unterschriften zusammenkriegt. Da sie ohne bestehende Wählergemeinschaft im Rücken antritt, musste sie ihre eigene gründen – die „Freie Dorfgemeinschaft Burggen“ – und genügend Unterstützer nachweisen, die sich im Rathaus in Listen eintragen konnten. 93 waren es letztendlich, darüber sei sie sehr dankbar.

Dem Wahltag selbst sieht sie nun relativ entspannt entgegen. „Ich habe alles versucht und gegeben. Jetzt bin ich vor allem neugierig, wie es ausgeht. Wenn ich eine Glaskugel hätte, würde ich jetzt hineinschauen“, sagt Brendl-Wolf.

Brief- und Urnenwahl - Am Sonntag wird in der Schulturnhalle ausgezählt

Insgesamt 1363 Personen sind bei der Bürgermeisterwahl berechtigt, ihre Stimme abzugeben. 435 haben das bereits per Briefwahl gemacht (Stand Dienstagfrüh), sagt Wahlleiterin Claudia Geiger auf Nachfrage der Heimatzeitung. Auch eine Urnenwahl am Sonntag wird heuer wieder angeboten. Wegen der Pandemie wurde im vergangenen Jahr seitens des Landratsamtes ausschließlich eine Briefwahl angeordnet.

Alle Stimmen werden am Sonntag, 8. Mai, ab 18 Uhr in der Schulturnhalle in Burggen ausgezählt und das Ergebnis auch dort bekannt gegeben. Für beide Kandidaten ist es selbstverständlich, dass sie die Auszählung der Wahlzettel am Sonntag live vor Ort verfolgen, wie beide betonen.

