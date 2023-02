Schongau: Erhellende Kirchenführung in St. Anna - Blick auf Besonderheiten gelenkt

Von: Andreas Jäger

Besondere Kunstwerke der Kirche wurden von Gisela Sporer mit der Taschenlampe in Szene gesetzt. © Andreas Jäger

„Licht aus, Spot an!“ lautete das Motto einer ganz besonderen Führung durch die Heiliggeist-Kirche: Mit einer Taschenlampe wurden ausgewählte Kunstgegenstände im wahrsten Sinne des Wortes näher beleuchtet.

Schongau – Samstagnachmittag, 16.30 Uhr: Vor dem Schongauer Rathaus haben sich rund 20 Personen versammelt, um an einer Kirchenführung der etwas anderen Art teilzunehmen. Doch bevor es in die Heiliggeist-Kirche ging, machte die Gruppe mit Stadtführerin Gisela Sporer zunächst einen kurzen Abstecher in den Klosterhof.

Kirche St. Anna eine „eher schlichte Barockkirche“

Wo heute ein Altenheim ist, wohnte bis ins Jahr 1719 eine gewisse Familie Liedl. Als auf ihrem Grund allerdings das Kloster der Karmeliter entstehen sollte, wurde die Familie in fast schon sozialistischer Manier kurzerhand enteignet. Das Kloster wurde 1802 im Zuge der Säkularisation aufgelöst.

Nach diesen Informationen über das ehemalige Kloster ging es für die Gruppe an den Hauptpunkt der frühabendlichen Führung: die Heiliggeist-Kirche. Diese sei laut Sporer zwar „eher schlicht für eine Barockkirche“, doch bietet sie in ihr viel Interessantes zu entdecken.

Taschenlampen-Spot richtete sich auf den „gegeißelten Heiland“

Der „gegeißelte Heiland“ war die erste Station der Kirchenführu © Andreas Jäger

Die erste Station, die von Sporer mit der Taschenlampe in Szene gesetzt wurde, war der „gegeißelte Heiland“. Dabei denken viele freilich sofort an die Wieskirche, doch der „gegeißelte Heiland“ ist in vielen Barockkirchen zu finden.

Weshalb er nun in der Heiliggeist-Kirche ist, kann man allerdings heutzutage nicht mehr ganz genau sagen. Neben der Tatsache, dass die Darstellung damals einfach „im Trend“ war, kommt auch noch eine gewisse Teresa von Avila als treibende Kraft in Betracht: Die karmelitische Ordensschwester galt als große Verehrerin des „gegeißelten Heilands“.

Auch eine Darstellung von Teresa von Avila wurde beleuchtet

Damit sich die Besucher der Führung auch gleich noch ein Bild von jener Teresa von Avila machen konnten, wurde als nächstes eine Darstellung der Karmeliterin, die im 16. Jahrhundert in Spanien lebte, beleuchtet.

Unterhalb des Bildnisses der Nonne ging es weiter mit einer Figur des Heiligen Josefs mit dem Jesuskind auf dem Arm. „Die Barockzeit war die Zeit der Josefsverehrung. Während vorher der Josef eher als älterer Herr dargestellt wurde, war nun eine attraktive Darstellung des Heiligen üblich“, erklärte Stadtführerin Gisela Sporer.

Die beiden Heiligen links und rechts des Hauptaltars einte die Leidenschaft für gutes Essen

Anschließend beschäftigte sich die Stadtführerin näher mit den Figuren zweier Herren, die links und rechts des Hauptaltars auf die Besucher warteten: der Heilige Ulrich, Patron von Augsburg, sowie der Heilige Konrad, Bischof von Konstanz. Die beiden Geistlichen galten als enge Freunde, vermutlich auch, weil sie die Leidenschaft für gutes Essen teilten.

Doch diese Leidenschaft wurde ihnen beinahe einmal zum Verhängnis, wie Sporer zu berichten wusste: „An einem Donnerstagabend ließen sie sich eine Gänsekeule schmecken. Allerdings haben sie nach Mitternacht immer noch gegessen, es war also schon der Fastentag Freitag angebrochen.“ Das wäre nun nicht zwingend ein Problem gewesen, wenn nicht in diesem Moment ein Bote die Geistlichen in flagranti erwischt hätte.

Aus einer verbotenen Gänsekeule wurde laut Legende ein Fisch

Offenbar war der Bote den beiden Herren gegenüber nicht sonderlich positiv gestimmt, sodass er sie verraten wollte. Als er dann aber noch ein Stück der Keule als Wegproviant mitbekam, konnte er sein Glück kaum fassen: So hatte er jetzt auch ein Beweisstück. Doch ab dann war es mit dem Glück des Boten vorbei, denn unterwegs verwandelte sich die Gänsekeule laut Legende in einen Fisch.

Im Anschluss erfuhr die Gruppe auch noch Wissenswertes über die Darstellung des gekreuzigten Jesus, die zur Hälfte vom stadtbekannten Scharfrichter Jakob Kuisl bezahlt wurde, sowie über die Kanzel.

Die goldene Darstellung eines Ohres steht symbolisch für den Propheten Elias

Die letzten Stationen der Führung waren der Hauptaltar, der im Prinzip die komplette Geschichte der Heiligen Familie zeigt, sowie die goldene Darstellung eines Ohres. Jenes steht symbolisch für den Propheten Elias, der laut Sporer „nur das tat, was er von Gott hörte“.

Etwas auf die Ohren bekamen zum Schluss auch die Besucher der besonderen Taschenlampen-Führung: Zu den Klängen von besinnlicher Blasmusik wurden sie in den Abend geleitet.

Die Kirche St. Anna ist ein Kleinod, aber auch in einem sehr schlechten Zustand. Wie sieht die Zukunft aus. Der Stadtrat hat sich ebenfalls bereits befasst, sogar eine Entweihung war schon Thema.

