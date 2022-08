Ende eines besonderen Kulturprojekts: Wanderkino „Bewegliche Bilder“ hat viele Besucher angelockt

Von: Theresa Kuchler

Filmerlebnis unter freiem Himmel: Das Wanderkino „Bewegliche Bilder“ ist mit Filmen zum Thema Heimat durch das Schongauer Land gezogen. © Theresa Zwerschke

Das Wanderkino „Bewegliche Bilder“ hat reichlich Filmkultur in das Schongauer Land gebracht – und viele Zuschauer auf die Kinosessel gezogen. Womöglich bleibt das Projekt keine einmalige Sache.

Landkreis – An drei Wochenenden sind Theresa Zwerschke und Elisa Schmitt mit ihrem Wanderkino „Bewegliche Bilder“ durch das Schongauer Land gezogen. Im Gepäck: Beamer, Leinwand – und eine Bandbreite an Filmen, die sich mit dem Thema Heimat beschäftigen. Als am Samstag in Schwabniederhofen der letzte Kurzfilm über die Leinwand flimmerte, ist das außergewöhnliche Kulturprojekt zu Ende gegangen. Die 28-jährigen Kinomacherinnen blicken nun zufrieden auf die vergangenen Wochen zurück.

„Wir waren beide wahnsinnig begeistert, wie viele Besucher gekommen sind“, erzählt Zwerschke. Besonders bei den Vorstellungen in Kinsau, Peiting, Schwabniederhofen und Birkland sei kaum ein Kinostuhl frei geblieben. „Einige Zuschauer waren sogar fünf bis sechs Mal da“, sagt Zwerschke. Die Organisatorinnen freut das freilich. Vor allem, weil diese „Gruppe an Stammbesuchern“ das Konzept und den Zusammenhang der Filme auf einer anderen Ebene begreifen konnte. Dadurch seien immer wieder „schöne Gespräche“ entstanden – genau so, wie es sich die Organisatorinnen vorgestellt hatten.

Wanderkino „Bewegliche Bilder“ im Schongauer Land: Womöglich kein einmaliges Projekt

Aber auch die Abende, an denen weniger Besucher zu den Spielstätten des Wanderkinos gekommen sind, haben Schmitt und Zwerschke positiv in Erinnerung. „Bei den kleineren Gruppen hatten die Abende eine andere Qualität“, sagt die 28-Jährige. „Da waren die Gespräche intimer.“

Die Filme, die im Laufe der vergangenen Wochenenden im Schongauer Land zu sehen waren, haben bei den Zuschauern ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen: Von Euphorie bis Irritation sei alles dabei gewesen. Das hatten sich Schmitt und Zwerschke im Vorhinein genau überlegt. „Wir wollten eine Mischung aus Spielfilmen und abstrakteren Filmen zeigen“, sagt die 28-Jährige.

„Wenn es eine neue Reihe gibt“, wollen die Veranstalterinnen an den Erfahrungen anknüpfen

Schon jetzt haben die Kinomacherinnen oft die Frage gehört, wie es denn mit dem Projekt weitergehe: Gibt es nächsten Sommer eine Fortsetzung des Wanderkinos? Im Gespräch mit der Heimatzeitung räumt Zwerschke ein, dass es noch keine konkreten Planungen zu einem weiteren Programm gebe. Aber: „Wir sind hier sehr enthusiastisch rausgegangen. Ich denke, wir können uns schon vorstellen, es nochmal zu machen.“

Sollten die beiden Frauen „Bewegliche Bilder“ im kommenden Sommer wieder aufrollen, wollen sie auf jeden Fall an die Erfahrungen der vergangenen Wochen anknüpfen. So würde sich ein neues Kinoprogramm inhaltlich an das von diesem Jahr anlehnen. „Wenn es eine neue Reihe gibt, würden wir das Thema von heuer verändern oder variieren“, sagt Zwerschke.

Und besonders die Zusammenarbeit mit den Kulturschaffenden vor Ort würden die Organisatorinnen weiter vertiefen. Dabei spricht Zwerschke etwa vom Schongauer-Land-Kulturverein „LiccAmbra“ und anderen „Personen, die Kulturarbeit vor Ort in der Region machen. Es wäre schön, diese Leute mehr in unsere Planung einzubinden.“

