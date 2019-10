Warum die „Schongauer Nachrichten“ in einem brasilianischen Hotel an der Wand hängen 

Im Hotel „Pousada Sinhá Olimpia im brasilianischen Ort Ouro Preto hängt für Gäste eine Ausgabe der „Schongauer Nachrichten“ an der Wand. Was eine Radlergruppe damit zu tun hat.

Schongau – Die Gruppe von Radlern, die dieser Tage durch die Lechstadt fuhr, hat manche neugierige Blicke auf sich gezogen. Vor allem fiel ins Auge, dass jeder Radler an seiner hinteren Satteltasche zwei Fähnchen angebracht hatte, die im Fahrtwind flatterten. Obenauf die Flagge von Deutschland, darunter die von Brasilien – Gastgeberland und Herkunftsland in trauter Verbundenheit.

Insgesamt 28 Radler waren in der Gruppe dabei. Wie gesagt, so eine Gruppe weckt Neugier. Vor allem auch, weil man beim Vorbeifahren die stattliche Zahl von 28 Radlern registriert. Die Vermutung, dass sich die Gruppe auf der Via Claudia Richtung Augsburg bewegt, erhärtet sich in Schongau West.

Zwischen Altenstadt und Schwabniederhofen gelingt nach vorsichtigem Überholen der Gruppe das Stoppen des ersten Fahrers. Bei einem weiteren Zwischenstopp am Maibaum in Hohenfurch erklärt Carlos dann eine Geschichte, die schier unfassbar erscheint. Man erinnert sich zurück an die ersten Tage im Mai dieses Jahres. Eine Radler-Gruppe von fünf Männern und einer Frau radelte auf der Via Claudia von Deutschland über Österreich und Italien bis in die Schweiz (wir berichteten). Begeistert von ihrer Tour und dem Bericht in den Schongauer Nachrichten, die per Post nach Brasilien nachgeschickt wurden, hat Organisator Mauricio Gomes in seinem Hotel „Pousada Sinhá Olimpia“ in Ouro Preto eine große Werbetafel anfertigen lassen, die jetzt im Eingangsbereich hängt.

+ 28 Brasilianer erkundeten dieser Tage auf der Via Claudia die Schönheit der Region. © Hans-Helmut Herold Auf dieser ist die Tour eingezeichnet und eine Kopie des Titelbildes der Schongauer Nachrichten zu sehen. Das weckt natürlich bei den Gästen eine gewisse Neugier. Kurz und gut, so muss der Entschluss von Carlos gefallen sein, so eine ähnliche Tour in abgespeckter Form zu organisieren. Von Augsburg nach Füssen und zurück für Teilnehmer, die nicht ganz so extrem fahren wollen wie das Sextett im Mai. Auf alle Fälle werden die Exemplare der Schongauer Nachrichten im Hotel von Mauricio gehütet wie Augäpfel, ist von Helena zu erfahren, die im Mai als einzige Frau dabei war und immer noch von der Reise schwärmt.

Hans-Helmut Herold

