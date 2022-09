Wegen V-Baumarkt-Neubau in Peiting: Obi Schongau schließt zum Jahresende

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

„Danke für über 30 Jahre Schongau“: Diesen Schriftzug hat das Obi-Team über dem Firmenlogo angebracht. © Hans-Helmut Herold

Die schlimmsten Befürchtungen in Schongau sind wahr geworden: Der Obi-Baumarkt in Schongau schließt zum Jahresende seine Pforten. Schuld ist laut Geschäftsführer Christian Weissinger der Neubau des V-Baumarktes in Peiting.

Schongau – „Wir haben versucht, es zu verhindern, wir wollten nicht, dass es so kommt.“ Christian Weissinger zuckt mit den Schultern. Seit 25 Jahren ist er Geschäftsführer des Obi-Marktes in Schongau, den es seit mehr als 30 Jahren in Schongau-West gibt. Zum Jahresende ist Schluss. Wegen der übermächtigen Konkurrenz in Peiting, wo schon bald der XXL-V-Baumarkt seine Pforten öffnet. Mit dem Entschluss bewahrheiten sich die schlimmsten Befürchtungen in der Stadt.

Wir blicken zurück: Die Stadträte in Schongau bleiben Anfang Juli 2020 dabei: Mehrheitlich lehnen sie das riesige Bauvorhaben im benachbarten Peiting ab. Die Stadt Schongau wird im Bauleitverfahren als Träger öffentlicher Belange beteiligt. Die Befürchtungen damals schlagen sich so in einer offiziellen Stellungnahme der Stadt nieder: „Der V-Baumarkt werde eine Monopolstellung einnehmen und den Markt dominieren.“ Wegen der immensen Größe des Bauvorhabens auf 28 000 Quadratmetern befürchtete schon damals SPD-Stadträtin Ilona Böse: „Es ist fraglich, ob das ein Obi überlebt.“

Geschäftsführer sieht keinen anderen Ausweg

Die düsteren Vorahnungen bewahrheiten sich jetzt. Christian Weissinger sieht keinen anderen Ausweg. Neben dem Obi in Schongau hat er noch mehrere Obi-Baumärkte im Allgäu. „Ich habe die Entwicklung der V-Baumärkte an allen Standorten mitbekommen.“ Ein Obi-Standort wie Schongau würde einfach verdrängt. Bereits als er nur das Gerücht vom Riesen-Neubau in Peiting gehört habe, „haben bei mir die Alarmglocken geschrillt“.

Weissinger wundert sich über offenbar fehlende regionale Absprachen zwischen Peiting, Schongau und Altenstadt. Und auch darüber, dass die Regierung von Oberbayern das Projekt in der nun gebauten Dimension abgesegnet hat. „Das ist reine Verdrängung“, ärgert sich Weissinger. Und zwar „auf Kosten derer, die sich 30 Jahre Mühe gegeben haben“.

Macht den Laden zum Jahresende dicht: Obi-Geschäftsführer Christian Weissinger. © Hans-Helmut Herold

„Es war klar, dass drei Baumärkte in Peiting und Schongau nicht überlebensfähig sein würden.“ Jetzt wäre das Befürchtete eingetreten: „Der V-Markt hat ein Monopol“, so Weissinger. Und das bedeute für die Kunden angesichts fehlender Konkurrenz nichts Gutes.

Warum er bereits jetzt zum Jahresende die Reißleine zieht? „Wir wissen, dass wir ab dem kommenden Jahr nur noch mit Verlusten rechnen müssten. Es macht keinen Sinn, hier weiterzumachen. Und wir wollen uns ehrwürdig verabschieden“ nach all den Jahren.“

Zahl der Angestellten wurde bereits reduziert

Der Warenbestand soll bis zum Jahresende mit Rabatten abverkauft werden. „Und dann werden wir die Lichter ausmachen.“ Auch bei den Mitarbeitern hat man schon reduziert. Nur noch 16 statt 24 Angestellte schmeißen momentan den Laden. „Ich habe meine Mitarbeiter schon im Vorfeld gehen lassen. Sogar zum Teil an den V-Markt.“ Die fehlenden Arbeitskräfte werden jetzt durch gedrosselte Öffnungszeiten kompensiert.

Schlechte Stimmung sei beim verbleibenden Teil der Truppe aber nicht zu spüren. „Meine Mitarbeiter sind schon seit vielen Jahren da, die werden irgendwo im Unternehmensverbund bleiben“, deutet Weissinger an, dass er versuchen wird, seine Leute in den anderen Baumärkten unterzubringen. Bis der Obi-Baumarkt Schongau als Unternehmen abgewickelt ist, dürften zwei bis drei Jahre ins Land gehen, schätzt er.

Ein bisschen Wehmut klingt freilich mit, wenn Weissinger über das Aus nach so vielen Jahren spricht. „Ich sehe das als Korrektur.“ Denn: Weissinger ist längst in Gesprächen mit dem Vermieter. „Wir wollen nicht ganz von der Bildfläche verschwinden.“

Wie die freiwerdenden Räume künftig genutzt werden, ist noch offen

Aufgrund der attraktiven Standort-Lage möchte er nach dem Obi-Aus im selben Gebäude etwas anderes aufziehen. Und was? Da hält sich Weissinger bedeckt. Die Planungen seien noch nicht weit genug fortgeschritten, um bereits jetzt öffentlich darüber zu sprechen. „Es wird auf jeden Fall kein Baumarkt sein“, betont er.

„Das, was kommen kann, ist etwas für die Bevölkerung, da haben wir uns viele Gedanken gemacht. Wir wollen nicht nur zusperren und eine Ruine hinterlassen.“ Und weiter: „Die letzten 32 Jahre haben wir das hier gern gemacht. Aber wir haben erkennen müssen, dass es für die Zukunft keinen Sinn macht.“

Stadt bedauert die Schließung

Daniela Puzzovio, die gerade als stellvertretende Bürgermeisterin die Geschicke im Rathaus lenkt, erinnert sich an die Befürchtungen im Stadtrat, die Ansiedlung des riesigen V-Baumarkts könne Auswirkungen auf Geschäfte in der näheren Umgebung haben. „Dass der Obi in Schongau-West schließt, nehmen wir in Schongau mit großem Bedauern zur Kenntnis“, erklärt sie auf Anfrage der Schongauer Nachrichten. „Der Obi-Baumarkt war ein sehr wichtiges Geschäft für Schongau, das jetzt fehlen wird.“

