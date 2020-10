Wegen Corona: Kleineres Kulturprogramm im Schongauer Brauhaus

„Musik, Comedy, Event“, den Spielplan bis Dezember hat Sophia Albrecht, die im Brauhaus für die Veranstaltungen zuständig ist, vorgestellt. Immer freitags gibt es jetzt wieder Programm in der Gaststätte, zumindest hofft sie, dass alles trotz der steigenden Infektionszahlen durchgezogen werden kann.

Schongau –Dass das Hygienekonzept funktioniert, hat man bereits beim kleinen Jahrmarkt ausprobieren können. Kurz erklärt, gelten folgende Regelungen: Eingang nur von Seiten des Wintergartens her, Ausgang Richtung Süden. Der eigentliche Haupteingang bleibt zu. So kommt kein Gast mit der Küche in Berührung. Maskenpflicht bis man am Tisch sitzt, gilt natürlich ebenfalls wie überall.

„Hilfreich ist, dass wir ein Frischluftsystem haben“, so die angehende Veranstaltungskauffrau. Und außerdem wird die Besucherzahl ziemlich begrenzt (auf 40 bis 50 Personen). „Dies hat zur Folge, dass wir auf die Abendkasse verzichten und es die Karten nur im Vorverkauf gibt“, erklärt Sophia Albrecht. Am liebsten online bestellen, denn dann ist das Thema Registrierungspflicht schon abgehakt.

Los gehen sollte es mit einer weiteren Runde der Comedy Lounge von und mit Florian Simbeck am morgigen Freitag, am 27. November und am 30. Dezember. Aus Sicherheitsgründen hat die Organisatorin den ersten dieser Termine nun aber doch kurzfristig abgesagt und hofft darauf, dass die anderen stattfinden können. Wie üblich sollen wieder jeweils Überraschungsgäste aus der Comedy-Szene dabei sein, „wer kommt, wird aber sehr kurzfristig festgesetzt“, weiß die junge Frau.

Ein Highlight könnte der Besuch von Oliver Pötzsch sein. Diesmal gibt es aber keine Lesung, sondern der Autor und Musiker präsentiert seine „Lieder für die Leber“ (20. November). Besonders freut sich Sophia Albrecht auf die zwei Abende „Dine & Crime“ (30. Oktober und 18. Dezember). Es könnten sogar zusätzliche Termine unter der Woche angeboten werden als geschlossene Veranstaltungen.

Besonders freut sich Sophia Albrecht auf den Hoagarten, das gemeinsame Musizieren am 13. November. Es sei nicht nur so, dass Berufsmusiker derzeit keine Einnahmequelle hätten, auch Hobbymusiker hätten kaum noch Möglichkeiten, Musik zu machen. „Ich hatte Kontakt zu vielen bayerischen Gruppen, das ist speziell etwas für die Geselligkeit.“

Zwei Freitage sind bereits belegt mit Ersatzterminen aus dem Frühjahrsprogramm, das coronabedingt abgesagt werden musste. Der irische Abend mit „Draiocht Foraoise“ oder auch „Zauberwald“ wird am 4. Dezember nachgeholt, „Erkan und Stefan“ kommen am 11. Dezember. Weil die beiden Comedy-Legenden eigentlich im Jakob-Pfeiffer-Haus hätten auftreten sollen, sind allerdings bereits mehr Karten verkauft, als nun Besucher ins Brauhaus dürfen.

Sophia Albrecht ist sich aber sicher, dass sich das regelt, weil vermutlich nicht alle an diesem Abend Zeit haben, schätzt sie. Man könne sich für eine der neuen Veranstaltungen entscheiden oder den Kartenwert in einen Essensgutschein umwandeln. Wer Karten für eine der beiden Veranstaltungen hat und noch nicht kontaktiert wurde, möge sich bitte melden. Der dritte Nachholtermin „Tom Bauer: Drei Wünsche frei“ wurde auf den Spielplan 2021 verschoben.

Info: Das detaillierte Programm gibt es unter www.brauhaus-schongau.de.